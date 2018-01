Brand in der Amberger Schiffgasse

Im dritten Stock eines Hauses in der Schiffgasse in der Amberger Altstadt hatte sich am Samstagnachmittag ein Holzaufbau entzündet. Die Bewohner riefen um 16.35 Uhr um Hilfe, da sie die Flammen nicht mehr selbst unter Kontrolle brachten.

Die Feuerwehren von Amberg und Ammersricht, die sich gerade auf dem Rückweg von einem Einsatz in der Luitpoldhütte befanden, waren schnell vor Ort und hatten den Brand kurze Zeit später unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.