Aus tiefem Glauben heraus entstand die neue CD von Brigitte Traeger: "Fatima - Ave Mutter, sei gegrüßt". Hintergrund ist ein Jubiläum in dem portugiesischen Ort: 100 Jahre Marienwallfahrt.

Amberg. (ads) Zum außergewöhnlichen Glaubenserlebnis musikalischer Art wurde die Vorstellung in der vollen Bergkirche. Wer keine Karten bekommen hat, kann das nachholen - am Sonntag, 15. Oktober, um 16 Uhr, beim Marienkonzert in der Pfarrkirche St. Johannes in Weiden. Brigitte Traeger hatte für diesen Tonträger die ursprünglich portugiesischen Lieder des Gnadenorts mit Genehmigung der zuständigen Behörden erstmals in die deutsche Sprache übertragen lassen. Weit über die Region hinaus waren die Konzertgäste nach Amberg gekommen. Viele Gläubige mussten aus Platzmangel unverrichteter Dinge wieder gehen.Pater Janusz Wrobel drückte seine große Freude darüber aus, dass Brigitte Traeger die Mariahilfbergkirche für die Präsentation ausgewählt hatte. Er bedauerte die rückläufige Marienverehrung, die ihm in diesem Jahr auf der Suche nach einem Bergfest-Thema besonders bewusst geworden sei. "Wir brauchen Maria nicht mehr, Deutschland und Europa brauchen Maria nicht mehr", seien Aussagen, auf die er gestoßen sei und die ihn besorgt machen würden. "Auf welchem Weg befinden wir uns, wo wir Maria als Beistand ablehnen?", lautete seine Frage. Brigitte Traeger zitierte den emeritierten Papst Benedikt "Fatima hat etwas in der Welt bewegt und wird es weiter tun, denn die Botschaft von Fatima ist noch nicht vorbei." Die Sängerin sagte auch, dass ihre eigenen Pilgerreisen nach Fatima sie tief berührt habe. Damals sei auch die Idee entstanden, eine CD mit dem Liedgut aufzunehmen. Den fertigen Tonträger bezeichnete Traeger als "Werk unserer lieben Frau".Eine Überraschung gab es für die Konzertgäste, denn mit dem ersten Lied "Ave Mutter, sei gegrüßt", zeigte die Künstlerin die eigens aus Portugal eingeflogene Statue "Unserer lieben Frau von Fatima". Sie fand ihren Platz auf einem kleinen Marienaltar, der mit weißen Lilien und brennenden Kerzen geschmückt war. Brennende Kerzen wurden auch an die Zuhörer verteilt. Die bekannten Lieder aus Fatima, die schon unzählige Pilger gerührt haben, bewegten auch die Konzertgäste. Nicht nur die 13 Fatima-Lieder des Tonträgers brachte die Sängerin zu Gehör, sondern sie las auch Kurzberichte über die Erscheinung des Engels und Unserer lieben Frau sowie über das Leben der Hirtenkinder vor. Danach sagte Traeger: "Maria gibt mir eine Perspektive im Glauben und führt mich zu Jesus hin, damit wird sie für mich Mittlerin zwischen Himmel und Erde."Zu kaufen gibt es die CD in Amberg bei Kürzinger Mode in der Georgenstraße 37. Hörproben finden sich auf der Homepage der Sängerin.