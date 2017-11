2015, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingswelle, waren die Kommunen - aber auch die Ehrenamtlichen - ganz schön gefordert: Die Neuankömmlinge brauchten ein Dach über dem Kopf, Kleidung und Nahrung. Die Lage hat sich entspannt, die Probleme sind nicht kleiner geworden, aber anders: Jetzt müssen die Flüchtlinge integriert werden, unter anderem in den Arbeitsmarkt. "Das ist eine riesige Herausforderung", sagte OB Michael Cerny bei der Vollversammlung des interkommunalen Bündnisses für Migration und Integration.

"Flüchtlingfreundliches Klima schaffen" Das Bündnis hatte auch fünf Hilfsorganisationen in den Rathaussaal eingeladen, die sich vorstellten. Werner Konheiser erklärte die Aufgaben von "Amberg hilft Menschen", erwähnte die Wohnungssuche genauso wie die Vermittlung von Fahrrädern. Sein Vorstandskollege Michael Geiss richtete einen Appell an die Anwesenden: "Vergesst Afrika nicht." Wichtig sei, auch dort Arbeitsplätze zu schaffen, um Menschen vor Ort eine Perspektive zu geben.



"Helfen statt hetzen": Das ist seit der Gründung 2014 das Motto von "Sulzbach-Rosenberg hilft". Neben der Unterstützung im Alltag und der Integration sei es der Bürgerinitiative ein Anliegen, "ein flüchtlingsfreundliches Klima zu schaffen", sagte Hans Lauterbach. Seine Erfahrung: "Die Hetze von der AfD wirkt sich in der Gesellschaft aus." Viele in der Flüchtlingshilfe Engagierte würden als "Bahnhofsklatscher, Gutmenschen und Naivmenschen" stigmatisiert. Lauterbach sprach auch die Demos gegen Rechtspopulismus an: "Wir sind auf die Straße gegangen gegen die AfD - da werden wir noch lange stehen."



Als Ehrenamtskoordinatorin der Malteser-Flüchtlingshilfe stellte sich Astrid Knab vor. In diesem Amt ist sie seit Februar. Sie präsentierte einige Aktionen und warb zum Beispiel für das Begegnungscafé im Jugendzentrum. Bereits seit 1993 gibt es den Arbeitskreis Flüchtlingshilfe, auf dessen Angebote Ina Piehler und Hanna Regina Uber eingingen. Damals wie heute sei das Ziel, Flüchtlingen zu helfen, sich in der neuen, für sie fremden Umgebung zurechtzufinden. Das Angebot umfasst Deutschkurse, Kinderbetreuung, Radfahrkurse für Frauen und Schwimmkurse für Kinder. Auch Hanna Regina Uber appellierte an die Menschen, dass die Menschlichkeit nicht vergessen werden dürfe. (san)

Neben der Arbeit sei das Wohnen eine große Herausforderung. Cernys Dank galt allen, die im Bereich Flüchtlingshilfe und Integration ehrenamtlich tätig sind. "Das zeigt, dass wir weltoffene Bürger haben." Deren großes Engagement begeistere ihn nach wie vor. Ähnlich sah es Landrat Richard Reisinger. "Das Integrationsschiff nimmt Fahrt auf", sagte er. Die Sprecher der einzelnen Arbeitsgruppen - fünf an der Zahl mit den Themen Sprache und Bildung, Kultur und Religion, Gesundheit, Asyl, Arbeitsmarkt - erläuterten kurz ihre Arbeit und künftige Aufgaben. So gibt es im Schulamtsbezirk derzeit neun Übergangsklassen (sechs in der Stadt, drei im Landkreis), 500 bis 600 Migranten sind in Sprachkursen. Im nächsten Jahr sollen wieder die interkulturelle Woche und die internationale Woche gegen Rassismus organisiert werden. Bewährt hat sich eine Gesundheitssprechstunde für Asylbewerber und Flüchtlinge. 2018 gibt es eventuell eine Infoveranstaltung zur Frauengesundheit.Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetz waren ebenfalls ein Thema, mit dem sich einer der Arbeitskreise befasste. Gertrud Strauß hatte einen Wunsch: "Wir sollen wieder ein bisschen mehr Herzlichkeit in das Thema bringen, hin zu einer Willkommensgesellschaft." Die Situation auf dem Arbeitsmarkt sei günstig, eben auch für Zuwanderer. Für die Integration sei es wichtig, neben der sprachlichen Kompetenz sich beruflich weiterzubilden. "Wir haben viele, die engagiert und motiviert sind", sagte Arbeitskreis-Sprecher Rainer Liermann.