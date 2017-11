Blaues und grünes Licht im ACC, passend zum großen Banner über der Bühne: "Die Polizei - Dein Partner". Die Gewerkschaft der Ordnungshüter hatte zum Gala-Abend geladen.

Amberg. (kge) Kurt Kopf, stellvertretender Vorsitzender der Amberger Kreisgruppe der Gewerkschaft der Polizei, hielt seine Begrüßungsworte kurz, denn die Besucher sollten genügend Zeit für das Hauptvergnügen des Abends haben: das Tanzen.Nach wenigen Takten des ersten Walzers des Noris Swingetts stürmten die Paare die Fläche. Mit Standardtänzen und Partyhits der vergangenen Jahre brachten die Musiker so viel Stimmung in den Raum, dass sich viele Gäste noch Platz zwischen den Tischen suchten, um ihre gekonnten Schritte auszuführen.Bereits zum 27. Mal veranstaltete die Gewerkschaft der Polizei (Kreisgruppe Amberg) ihren Gala-Abend. "Bereits seit Ende September waren wir ausverkauft", freute sich Organisator Kurt Kopf und fügte hinzu: "Wir hatten noch nie so einen Run auf die Karten." Der Oberpfälzer Polizei-Vizepräsident Michael Liegl lobte dazu auch den Veranstaltungsort mit genügend Platz zum Parken und der Möglichkeit, trockenen Fußes beziehungsweise Hauptes, speziell für die Damen, den Saal zu erreichen.Auch Oberbürgermeister Michael Cerny rühmte das Ambiente, stellte aber gleich zu Beginn augenzwinkernd klar, dass er wegen seines Unfalles (wir berichteten) über ein ärztliches Attest verfüge, wonach er auf gar keinen Fall tanzen dürfe. Und das gelte immerhin bis Aschermittwoch.Für ihn und weitere Fußkranke trat im Showprogramm Jens Sörensen aus dem hohen Norden auf. In einer musikalisch-biografischen Zeitreise gab er nicht nur gesanglich den Frank Sinatra, sondern erzählte auch nette Anekdoten aus dessen Leben. Seinen besten Freund nannte er "Jack" (Jack Daniels, der Whiskey), und über eine seiner vier Gattinnen soll der legendäre Sänger einmal gesagt haben: "Ich wollte eine Frau, die kochen kann wie meine Mutter, und habe eine bekommen, die trinken kann wie mein Vater."Für das Lied "Fly me to the moon" erinnerte sich Sörensen alias Sinatra an die erste Mondlandung, als man noch nachts aufblieb, um das Jahrhundertereignis live am Fernseher zu verfolgen. Bei diesem Rückblick konnten die jüngeren Gäste zwar nicht mithalten, dafür aber umso mehr beim Tanzspaß.