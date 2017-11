Zeit und Hingabe hatten sie alle mitgebracht, die rund 25 Leute von der Kurfürstlichen Schlosswache und vom Bürgertreff, als sie sich bei den Soldatengräbern auf dem Katharinenfriedhof zusammenfanden, um dort die rund 150 Grabstellen der im Ersten und Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten zu pflegen.

Jeder Kranz, der hier entsteht, ist so unterschiedlich wie das Leben der Menschen. Bürgermeisterin Brigitte Netta

Vor einigen Jahren schon hat die Schlosswache unter der Leitung von Gerd Wennicke die Pflege der Gräber von der Militärkameradschaft übernommen. Dabei bekam sie damals spontan Unterstützung vom Bürgertreff unter der Leitung von Elizaveta Smyslova. Da in beiden Organisationen viele junge Menschen engagiert sind, wurde die Grabpflege zu einem generationsübergreifenden Projekt. Wennicke, der die Auswirkungen des Zweiten Weltkriegs in Berlin noch selbst erlebt hat, hob die Bedeutung der Versöhnungsarbeit über die Gräber hinweg hervor.Bürgermeister Martin Preuß zollte den Ehrenamtlichen Respekt und Anerkennung. "Mit der Grabpflege leisten sie eine vorbildliche Friedensarbeit", wertete er die Aktion. Etwa zwei Stunden dauerte es, die Gräber zu reinigen. Dann sammelten die Helfer noch Grünzeug, um für jedes Soldatengrab am Katharinenfriedhof einen Kranz zu binden.Unterstützung bei der Bereitstellung von Thuja, Fichte, Tanne, Efeu und Eberesche erhielt die Gruppe von der Stadtgärtnerei und dem Forstamt, so dass bergeweise Grünzeug bereitstand, als die Helfer in den Räumen des Bürgertreffs zum Binden zusammenkamen. "Jeder Kranz, der hier entsteht, ist so unterschiedlich wie das Leben der Menschen", machte Bürgermeisterin Brigitte Netta bewusst. Sie hatte den Bürgertreff einst initiiert.