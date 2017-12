Vorhang auf für die zweite Runde Karaoke am Weihnachtsmarkt. Auf die Bühne traute sich am Mittwochabend ein Hirschauer-Quartett: (von links) Melina (10), Mama Regina (37), Freundin Madeleine (7) und Marie (8). Textsicher sangen sie von der "Weihnachtsbäckerei".

Der 26-jährige Benjamin überraschte mit 80er-Jahre-Rock und bekam für seine Version von "I just died in your arms tonight" viel Applaus vom Publikum. Dieses war noch zahlreicher vertreten, als in der Woche zuvor. Ein Highlight bildete Karel (48) aus Tschechien, der Biene Maja charmant-originalgetreu vortrug.