Campus-Fest der OTH steigt am Freitag

Beim Campus-Fest am Freitag, 16. Juni, ab 18 Uhr verwandelt sich das Hochschulgelände der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH) in ein Festivalgelände. Einen Abend lang feiern Studierende und Gäste im Freien.

Kostenloser Shuttle Die Organisatoren bieten den Weidener Besuchern des Campus-Fests an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) einen kostenlosen Shuttlebus zum Festivalgelände.



Abfahrt Weiden : 18 Uhr, Haltestelle vor der OTH, Hetzenrichter Weg.



Rückfahrt Amberg : 23.30 Uhr, Haltestelle vor der OTH, Kaiser-Wilhelm-Ring.

Den Soundtrack dazu liefern die Bands Colourful, Dry Vapour, Remedy und Que Bobbo. Wie im vergangenen Jahr läutet das Campus-Fest das Altstadtfest ein. Den Abend eröffnet Colourful mit gefühlvollen und tanzbaren Stücken - die ideale Begleitmusik zum Sonnenuntergang. Darauf rollt die Diesellok Dry Vapour an. Die Band aus Bamberg hat klassischen Hardrock im Gepäck, mit allem, was dazu gehört: satten Gitarrensoli, donnerndem Schlagzeug und mitreißenden Melodien. "Schönen Lärm" verspricht Remedy - die vier Jungs bringen modernen Rock auf die Bühne. Anschließend mixt die Amberger Band Que Bobbo ihren außergewöhnlichen Cocktail aus Funk und Latin - Rhythmen, die durch die Ohren direkt in die Beine gehen. Zur Musik lassen sich die Gäste kulinarische Spezialitäten schmecken oder genießen eine Shisha im Freien. Der Eintritt ist frei.