Irgendwie kommt man sich vor wie im Labyrinth. Da sitzen vier Richter, denen die Aufgabe zukommt, umfangreiche Drogendeals zu klären. Dabei stellen sich Fragen: Wer hat an wen verkauft? Wann? Um welche Mengen handelte es sich? Auch am dritten Prozesstag ist nicht alles endgültig aufgedröselt.

Käufer nennt Namen

Wer war der Anbieter?

Ein paar Gramm

Dreh- und Angelpunkt dieses Prozesses vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts ist ein Haus im Eisbergviertel . Unterdessen ist deutlich geworden: Das war eher Zufall. Denn eigentlich wollten die Beamten das gesamte Anwesen nach Drogen durchsuchen. Die fanden sie auch.Den Hintergrund dieser richterlich angeordneten Aktion beschrieb nun am dritten Verhandlungstag ein Fahnder, der federführend alle weiteren Ermittlungen leitete. Von ihm hörte die, dass es einen ertappten Drogenkäufer gab, der Namen genannt hatte. Sie führten zu den beiden Mietern einer Wohnung, die sich im ersten Stockwerk des Hauses am Eisberg befand. Genau dort spross dann auch die illegal betriebene Cannabis-Aufzucht.Im Vorfeld des Zugriffs hatte es eine Telefonüberwachung gegeben. Daraus resultierten Hinweise auf einen vornehmlich mit Marihuana und Haschisch betriebenen Handel, der wohl von dieser Wohnung und ihren beiden Mietern, 36 und 31 Jahre alt, ausging. Rasch wussten die Behörden: Allein aus dem Abernten der Hanf-Anpflanzung konnten die auf den illegalen Markt gelangten Mengen niemals stammen. Die Drogenfahnder ermittelten umfangreich. Sie stießen auf einen Mann aus Bayreuth und kamen auch auf die Identität eines weiteren Verdächtigen, der sich zwischenzeitlich das Leben nahm. Die Deals mit einer geschätzten Gesamtmenge von weit über 20 Pfund Cannabisprodukten fanden wohl vornehmlich auf einem Parkdeck an der Amberger Kräuterwiese statt,Fraglich ist nur: Wer kaufte und wer war der Anbieter? Die Strafkammer geht diesen illegalen Geschäften intensiv nach. Dabei erfuhr sie auch, dass es bei behördllichen Nachforschungen nicht allein nur die Hanf-Anpflanzung im Eisbergviertel gab. Fahnder ernteten auch noch eine weitere Kleinplantage im Raum Amberg ab. Deren Betreiber äußerte in Vernehmungen: "Warum soll ich Marihuana kaufen, wenn ich es selbst anbauen kann."Noch eines ist unterdessen deutlich geworden: Gegen die beiden Wohnungsmieter vom Eisberg läuft momentan noch ein Verfahren wegen räuberischer Erpressung. Dabei sollen sie ein Motorrad gewaltsam in ihren Besitz gebracht haben. Auch das geschah allem Anschein nach im Dunstfeld von Drogenkonsumenten.Irgendwie in den Hintergrund sind zwischenzeitlich der Hausbesitzer (60) und ein Handlanger (36) gerückt. Mit den Deals in mutmaßlich großem Stil haben sie wohl nichts zu tun. Der Vermieter der Wohnung bekam ab und zu ein paar Gramm Marihuana ab, der andere goss schier unablässig die Hanf-Sprösslinge. Der Prozess wird fortgesetzt.