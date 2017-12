Er ist kein gelernter Gärtner. Aber er übernahm Aufgaben zur Grünkulturpflege und rückte täglich mit einer Gießkanne an, weil Cannabispflanzen Wasser brauchten. Jetzt sitzt der 31-Jährige zusammen mit drei anderen vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts.

Amberg. (hwo) Im Eisbergviertel waren Kripofahnder heuer an einem März-Abend auf eine Art Hanfplantage gestoßen, die in einer 55 Quadratmeter großen und von zwei Männern angemieteten Wohnung üppig wucherte ( www.onetz.de/1799646). Die Ermittler stoppten den weiteren Wuchs. Sie schnitten die Büsche ab.Zuvor aber, so wurde jetzt im Prozess deutlich, hatten die zwei Wohnungsmieter, 31 und 36 Jahre alt, bei zwei Ernten etliche Hundert Gramm Marihuana aus dem Anbau gewonnen und davon auch dem Hauseigentümer (60) einiges gegeben. Der ließ jetzt über seinen Verteidiger Jürgen Mühl erklären: "An Rauschgiftgeschäften war ich nicht beteiligt." Aber insgesamt rund 50 Gramm Marihuana aus den zwei erfolgten Ernten an den Cannabispflanzen will der Mann bekommen haben.Hinter diesen drei Beschuldigten sitzt nun ein vierter mutmaßlicher Mittäter auf der Anklagebank. Der Amberger ist 31 Jahre alt und war nach Angaben seiner Verteidigerin Narine Schulz "nie eingebunden", als die beiden Wohnungsmieter weit außerhalb der mit größerem finanziellen Ausstattungsaufwand betriebenen Hanf-Aufzucht zu einem Handel mit kiloweise Haschisch und Marihuana starteten. Diese Mengen stammten, das wurde bisher klar, nicht aus der Wohnungs-Plantage am Eisberg. Sie kamen von Großdealern und wurden in Amberg, oft mutmaßlich auf der Kräuterwiese neben der Vils, weiter verhökert.Welche Rolle kam dem 31-Jährigen zu? Der Mann, momentan in einer Drogenentzugstherapie, wurde scheinbar dazu angeheuert, täglich in der Wohnung zu erscheinen und die unter Rotlicht prächtig gedeihenden Pflanzen zu gießen. "Ansonsten war er nie in Deals eingebunden", ließ Anwältin Schulz wissen. "Keinesfalls hat er etwas verkauft", unterstrich die Verteidigerin Der Lohn für den Gießkannen-Gärtner bestand allem Anschein nach darin, dass er sich etwas von dem aus der Anpflanzung stammenden Marihuana zum Eigenverbrauch nehmen konnte. Als die Polizei bei ihm daheim durchsuchte, fand sie weitere Drogen. "Alles für sich selbst bestimmt", wie nun der Strafkammer mitgeteilt wurde.Der 31-Jährige besaß auch ein Luftgewehr und zwei Schreckschusspistolen. Wer so etwas hat, läuft Gefahr, im Aufdeckungsfall des Rauschgifthandels für Waffen beschuldigt zu werden. Doch davon, so versicherte die Anwältin den Richtern, könne schlichtweg keine Rede sein.Interessant ist: Als Nebenkosten für die Wohnung waren 60 Euro monatlich per schriftlichem Vertrag vereinbart. Doch die Wärme spendenden Rotlichtlampen, Tag und Nacht im Einsatz, verbrauchten weitaus mehr. Zum Schluss blieben 1200 Euro Energiekosten offen. Gute Marihuanaqualität, so zeigte sich, hat eben ihren Preis. Der Prozess wird fortgesetzt.