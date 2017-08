"Ich bin selber schon im Hof des Landratsamts gefahren." Richard Reisinger schwärmt vom neuen Elektroauto, das eigentlich der Poststelle des Landkreises gehört. Doch der Landrat hat den Citroën mittlerweile für manche Abendtermine "konfisziert", weil er von dieser Form der Mobilität so begeistert ist. Die Caritas ist das schon lang.

100 Kilometer locker drin

Photovoltaik als Ergänzung

Sie ist einer der Vorreiter für dieses Thema in Amberg-Sulzbach. Bereits 2012 kam es im Kreisverband auf, entwickelte sich relativ zügig bis zur Entscheidung Ende 2013, die ersten E-Autos anzuschaffen. Seit fast vier Jahren sind die damaligen Neuzugänge, die sukzessive aufgestockt wurden, nun im Einsatz. 17 Fahrzeuge sind es inzwischen insgesamt, die alle in den vier Sozialstationen in Amberg, Hirschau, Ensdorf und der ökumenischen Variante in Sulzbach-Rosenberg unterwegs sind. "Als Caritas haben wir noch einen anderen Auftrag, als nur Geld zu erwirtschaften. Es geht von unserem katholischen Ursprung her auch um den Erhalt der Schöpfung. Wir wollen so in sinnvolle Nachhaltigkeit investieren", schildert Kreisgeschäftsführer Günter Koller die Motivation, die längst konkrete Erfahrungen liefert.Darüber informierte die Caritas bei einem Pressegespräch und wollte so Mut zu mehr Elektromobilität machen, für die der Landkreis seit Juli mit einem eigenen Konzept wirbt. Diakon Richard Sellmeyer, Geschäftsführer der Sozialstationen Amberg und Hirschau und Experte fürs Thema, bestätigt, dass die Reichweiten der Autos enorm zugelegt haben und gut 100 Kilometer pro Ladung "locker" möglich sind, selbst mit Fahrzeugen der früheren Generation. Für die ambulanten Dienste und den Service Essen auf Rädern mit 60 bis 70 Kilometern pro Tour und Tag also ausreichend, selbst wenn zusätzliche Verbraucher wie Klimaanlage, Lüftung und Licht eingeschaltet werden."Auch stehen geblieben ist noch nie jemand", entkräftete Sellmeyer diese oft gehörte Befürchtung, weil die Reststromanzeigen der Autos nicht nur früh genug warnten, sondern auch so eingestellt seien, dass trotz Reservemeldung noch etliche Kilometer möglich sind. Wer täglich nicht mehr als 100 bis 120 Kilometer fährt, für den sind Elektroautos laut Diakon mittlerweile eine echte Alternative; als meist nur für Kurzstrecken genutztes Zweitfahrzeug sowieso.Auch das Argument der teuren Anschaffung hat sich nach seiner Ansicht inzwischen relativiert. Rund 17 000 Euro hat die Caritas für ihre aktuellen Autos bezahlt - die 4000 Euro staatliche Förderprämie bereits abgezogen und bei geleaster Batterie. Wobei Letzteres laut Diakon als Alternative zum Kauf nicht unbedingt nötig ist, weil bei der Caritas bisher noch kein einziger Akku kaputtgegangen ist. Selbst Kundendienste seien erstaunlich günstig, da weder Öl noch Verschleißteile eines Verbrennungsmotors getauscht werden müssen. An Spritkosten sparten die zwei Sozialstationen obendrein jährlich fast 20 000 Euro ein und gäben nur 3000 Euro für den Auto-Strom aus.Außerdem haben sie eigene Photovoltaikanlagen und produzieren damit mehr, als für den Fuhrpark nötig. "Für die Umwelt ist das das Allerbeste", wirbt Sellmeyer für diese Lösung, wobei Reisinger einschränkt, dass sich das nicht jeder (Privatmann) so leisten kann. Unternehmen jedoch könnten sich ein Beispiel daran nehmen. Sie sollen am Donnerstag, 28. September, um 18 Uhr im Landratsamt von Sellmeyer und anderen Referenten vom Thema Elektromobilität noch stärker überzeugt werden.