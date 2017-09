Der Tenor bei der Mitgliederversammlung des Caritas-Verbandes Amberg-Sulzbach: Nächstenliebe. Gleich zu Beginn wurde das außergewöhnliche Engagement aller Beteiligten deutlich.

Eine Ehrung und eine Verabschiedung Am 16. Juni kommenden Jahres feiert der Caritas-Kindergarten Marienheim sein 100-jähriges Bestehen. Unter dem Motto "Haus der Generationen" soll das Jubiläum ausgiebig gewürdigt werden. "Im Wandel der Zeit ist es immer gelungen, dass sowohl das Seniorenheim als auch der Kindergarten modern geblieben sind", sagte Schmalzbauer. Außerdem lobte er den Einsatz und die fachliche Kompetenz der Mitarbeiterinnen der einzigen Sprach-Kita Ambergs. Mit einer Elisabeth-Medaille für 25 Jahre pädagogisch wertvoll geleisteter Arbeit wurde stellvertretende Kindergartenleiterin Birgit Gürke geehrt. Anita Spitzl, die seit 1995 für die Caritas arbeitet und vor 17 Jahren die Pflegedienstleitung des Seniorenheimes Marienheim übernommen hatte, wurde in den Ruhestand verabschiedet. Es sei ein großer Schmerz, sie gehen lassen zu müssen, sagte Schmalzbauer. Anita Spitzl bedankte sich für das Vertrauen, das ihr in all den Jahren entgegengebracht wurde. "Ich wurde bei all meinen Entscheidungen immer unterstützt, und der Zusammenhalt innerhalb unseres Teams hat uns alle gestärkt." Ihre Nachfolge übernimmt Susanne Mayer. (dwi)

Amberg. (dwi) Einen Ehrengast durften die Mitglieder bei ihrer Jahresversammlung begrüßen: Diakon Michael Weißmann ist seit fast einem Jahr Caritas-Direktor und damit auch Geschäftsführer des katholischen Wohlfahrtsverbandes im Bistum Regensburg. "Die Caritas ist der Anwalt für Benachteiligte", sagte er. Mit Professioneller und viel ehrenamtlicher Hilfe gelinge auch die Arbeit.So verzeichnete Vorsitzender Wolfgang Schmalzbauer zusammenfassend ein erfolgreiches Jahr. Vor allem in Sachen Migrationsberatung: Eine Vollzeitstelle, finanziert durch Bund und Land, wurde besetzt. Insgesamt konnten 650 Personen inklusive Familienangehörige beraten und betreut werden. In der Asyl-Sozialberatungsstelle arbeiten seit Mai zwei Pädagoginnen. Außerdem werden diese durch Studenten, Praktikanten aus der Fachoberschule und 30 ehrenamtliche Helfer unterstützt.Sehr beliebt sei der neue Fahrrad-Kurs für Frauen. Aufgrund der kulturellen Gegebenheiten haben viele Asylbewerberinnen in ihren Heimatländern nie gelernt, Fahrrad zu fahren. Diese Mobilität und Selbständigkeit sei ein großer Schritt Richtung Integration. In Planung ist der Austausch der nach innen zu öffnenden Toilettentüren im Caritas-Seniorenheim in der Friedlandstraße. Demnach sollen Schiebetüren den Eintritt erleichtern. Das neu geregelte Pflegestärkungsgesetz habe die Verwaltung in Hinsicht auf die zunehmende Ambulantisierung in der Altenpflege bis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gebracht. Im Marienheim soll der Einbau einer energieeffizienten Heizungsanlage für mehr Spielraum für weitere Investitionen sorgen, wie zum Beispiel die Erneuerung der Kommunikationsanlagen, der Brandschutz und der Aufzug.Hervorzuheben seien auch die vielen Aktivitäten des Kinderhauses SieKids und der Kinderkrippe CampusKids, die von Bürgermeisterin Brigitte Netta geleitet werden. Für die Weiterentwicklung von Projektarbeiten sucht das Team noch Einrichtungen und Akteure, die sich für eine freiwillige Zusammenarbeit bereiterklären.