"Nun danket alle Gott", klang es am Sonntag in der Paulanerkirche: Es sangen und musizierten alle Chöre und Musikgruppen der Paulanergemeinde unter der Gesamtleitung von Kantorin Kerstin Schatz. Die Allerkleinsten aus dem Spatzen- und Kinderchor waren genauso konzentriert dabei, wie die Senioren des Veeh-Harfen-Spielkreises. Von hoher Qualität zeigten sich die gut 70 Sängerinnen und Sänger der Paulanerkantorei und des Gospelchores sowie die Bläser des Posaunenchores. Klassische Kirchenmusik stand an diesem Abend harmonisch neben swingenden Gospels, mächtige Bläserklänge ergänzten sich hervorragend mit der großen Orgel und den zarten Tönen der Harfen. So vielfältig und bunt kann Kirchenmusik sein. Das zahlreiche Publikum war begeistert und bedankte sich bei allen Mitwirkenden mit langem Applaus. Bild: exb