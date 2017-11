Da steht er nun zwischen Nebel und Nieselregen und kündet von den festlichen Tagen, die uns noch bevorstehen - der Christbaum auf dem Marktplatz. Stattliche zwölf Meter ist die Nordmanntanne aus hoch, die bis Montagmorgen noch in einem Hausgarten in Poppenricht stand. Mitarbeiter des städtischen Betriebshofes haben sie fachmännisch gefällt und über die Bundesstraße 85 und den Altstadtring ins Zentrum der Stadt gehievt. Ganz ohne größere Stauungen und Zwischenfälle, wie zu vernehmen war. In etwas mehr als drei Wochen schon dampfen die Glühweinbuden rund um den Stamm. Am Donnerstag, 30. November, öffnet der Weihnachtsmarkt für eine relativ kurze Zeit: Der Advent dauert heuer nur drei Wochen, weil Heiligabend auf den vierten Adventssonntag fällt. Bild: Wolfgang Steinbacher