Mindestens zwei Meter groß, gerade gewachsen, robust und trotzdem schlank: Dabei handelt es sich nicht etwa um die Beschreibung des Traumtypen bei einer Partnervermittlung, sondern um den perfekten Weihnachtsbaum. Der Verkauf hat im Stadtgebiet an vielen Stellen bereits begonnen, zum Beispiel bei den Berghammers aus Traßlberg auf dem Parkplatz des Hockermühlbades. Eine Frage stellt sich dabei jedes Jahr aufs Neue: Sofort zuschlagen, um gute Chancen auf seinen Wunschbaum zu haben? Oder warten, damit er möglichst frisch ist? Tatsächlich sind laut Andrea Berghammer die schönsten und größten Exemplare jetzt zu haben. Damit er an Heiligabend noch frisch ist und nicht nadelt, empfiehlt die Verkäuferin, den Baum draußen und in einem Netz verpackt zu lagern. Erst ein bis zwei Tage vor dem Schmücken sollte Tanne oder Fichte in der Garage ausgepackt und aufgestellt werden. Dort könne sich der Baum aushängen und seine Pracht entfalten. Tipp: Etwa einen halben Zentimeter vom Stamm kürzen und ins Wasser stellen. Allerdings: Wird der Christbaum später gekauft, heißt das nicht automatisch, dass er entsprechend länger schön bleibt. Im Gegenteil: In den Tagen vor dem Fest werden weniger Bäume geliefert. Möglich, dass man sich dann mit einem Exemplar abfinden muss, das nicht ganz den Idealvorstellungen entspricht. Bild: Steinbacher