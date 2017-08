Ein "Engel" war Christian Irlbacher schon immer: In Pfreimd als beliebter Pastoralreferent vor allem für die Kinder und bald auch in Amberg in doppelter und noch höherer Mission: Er will die Seelsorge in der Pfarrei St. Konrad in gleicher Funktion ergänzen und außerdem die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) an der Spitze verstärken.

Diese Doppelrolle ist mehr als eine Form des Jobsharings im weiteren Sinne. Sie ist nicht nur wegen ihres katholischen Auftrags eine fast schon himmlische Lösung für beide Seiten, sondern auch, weil damit Wünsche in Erfüllung gehen: Bei der Pfarrei St. Konrad in Ammersricht der nach Unterstützung vor allem in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das ist das bevorzugte Feld, auf dem Christian Irlbacher (44) schon in Pfreimd in den vergangenen 15 Jahren viel Erfahrung gesammelt hat.Doch auch die KEB darf frohlocken, insbesondere ihr Geschäftsführer Johann Bauer. Er bekommt mit Irlbacher einen Mann an die Seite, der einmal seine Nachfolge übernehmen soll. In voraussichtlich drei Jahren. Das ist die Zeit, in der es Bauer mit einer Altersteilzeitregelung mit reduzierter Wochenstundenzahl etwas ruhiger angehen lassen möchte. Genauer gesagt verschafft ihm die Anstellung von Christian Irlbacher die Chance dazu.Etwa halbe-halbe wollen die beiden Männer sich die Arbeit an der Spitze teilen, in die der Pfreimder nach seinem Dienstantritt am 1. September natürlich erst mal hineinwachsen muss. Aber im Grunde soll er als der künftige Geschäftsführer nach Bauer aufgebaut werden, wie dieser selbst informierte.Nach seiner Auskunft hat man in Schwandorf mit diesem Modell bereits gute Erfahrungen gesammelt, so dass beide Seiten davon ausgehen, dass das "Experiment" auch in Amberg glückt. Ganz unbeleckt mit den Aufgaben und Themen der Katholischen Erwachsenenbildung ist Irlbacher nach eigenen Worten freilich nicht. Seit 2006 fungiert er in Pfreimd als Dekanatsbeauftragter für Familien und hat dadurch auch schon öfter mit der KEB zusammengearbeitet. Dieses Feld Ehe und Familie möchte er "im Auge behalten" und später wahrscheinlich als einen seiner persönlichen Schwerpunkte im KEB-Programm ausarbeiten. Zumal der gebürtige Unteraicher (nahe Nabburg) selbst verheiratet ist und zwei Kinder hat. Er ist übrigens der Bruder von Schnaittenbachs Pfarrer Josef Irlbacher, der mit der "himmlischen Berufung" nach Amberg allerdings nichts zu tun hatte.