Hier gibt's das Buch "Die Lieben des Lebens" (ISBN 978-3-497-02710-1) von Christina Wagner und Andreas Ascherl ist im Reinhardt-Verlag erschienen. Das Buch im Großdruck ist beim Verlag selbst, im Buchhandel oder bei Amazon für 9.90 Euro erhältlich. (san)

Ihr Buch "Die Lieben des Lebens" ist im Reinhardt-Verlag erschienen. Für Christina Wagner ist es nicht das Erstlingswerk. Sie hatte bereits im März 2016 im gleich Verlag das Buch "Und immer wieder lockt das Leben" veröffentlich, dessen zweite Auflage im Februar auf den Markt gekommen ist. Der Verlag fragte die Ambergerin, ob sie ein zweites Buch schreiben möchte. "Ich fand es schöner, ein Buch zu zweit zu schreiben", sagt Christina Wagner, die bereits bei ihrem Erstlingswerk mit Helga Blum eine Co-Autorin hatte. Für das neue Projekt fiel ihre Wahl auf einen Nachbarn: Andreas Ascherl, Redakteur in der Amberger Lokalredaktion von Oberpfalz-Medien, ausgestattet mit einem untrüglichen Gespür für Geschichten.Gemeinsam machten sich die Amberger an das Buch, das im Oktober veröffentlicht wurde: "Lieben des Lebens." Ihre Recherche führte sie zu Senioren in Amberg und im Landkreis. "Sie haben uns wunderbare Geschichten über die Liebe erzählt", freut sich Christina Wagner. Für die Kurzgeschichten konnten die Autoren also aus dem Vollen schöpfen. Sie hörten von der ersten Liebe, von der Liebe, die ein Leben lang hält, von der Liebe, die keine Frage des Alters ist. Es sind anrührende Geschichten, aber auch solche, die Erinnerungen bei der älteren Generation hervorrufen, deren Kinder- und Jugendzeit ähnlich entbehrungsreich war.Es sind Erzählungen, die davon zeugen, dass das Leben eben nicht immer glatt verläuft. Wenn eine Frau schildert, wie sie sich, mit knapp 40, verheiratet und Mutter von drei Kindern, in einen Musiker verguckte und für ihn ihre Familie verließ, später aber die Beziehung mit dem Liebhaber in die Brüche ging. Schön zu lesen auch die Geschichte einer Frau, geschieden und Mutter einer weit weg lebenden erwachsenen Tochter, die in Zeiten von E-Mail, Online-Einkauf, Internet-Suchmaschinen, Smartphones und Whats-App die Liebe findet - in Gestalt des Dozenten eines Computerkurses an der Volkshochschule. Es sind Geschichten, die das Leben schreibt, wenngleich die beiden Autoren sie natürlich ein bisserl verfremdeten, indem sie den Ort der Handlungen verlegten - zum Beispiel nach Raigering. Christina Wagner ist immer noch von dem, was die Menschen ihr erzählten, angetan. Und von den Menschen selbst. "Was mich am meisten beeindruckt hat: Die älteren Leute sind zufrieden mit ihrem Leben. Fast alle sagten, dass es sehr glücklich verlaufen ist." Andreas Ascherl war so manches Mal erstaunt. Landläufig werde angenommen, dass die ältere Generation nach dem Kennenlernen rasch zusammenkam. "Doch unsere Elterngeneration musste so manche Hindernisse überwinden."Vieles sei dem Zufall geschuldet gewesen. Wie in der Geschichte "Der Kartoffelkäfer". Ein junger Bursche, dessen Eltern einen Bauernhof hatten, beobachtet ein Arme-Leute-Kind, das in Kriegszeiten nachts über den Acker kroch, um Kartoffeln zu stehlen. Der Junge hatte Mitleid mit dem Mädchen und ließ es gewähren. Erst viel später, als er schon im Baugeschäft seines Onkels tätig war, sah er es wieder: Der Kartoffelkäfer, wie er die junge Frau heimlich nannte, hatte sich um eine Ausbildung als Bürokauffrau beworben ...Mit viel Gespür für Sprache und einem Erzählstil, der Lust auf Lesen macht, widmen sich die Verfasser der Liebe. Das Buch ist in Großschrift gedruckt, um speziell Senioren als Zielgruppe anzusprechen. Aber nicht nur: Denn auch für jüngeres Publikum sind die 14 Kapitel unterhaltsam, amüsant und zum Nachdenken anregend. Die Kurzgeschichten eignen sich zudem hervorragend zum Vorlesen. Und dies taten die Autoren bereits bei einigen Lesungen. Erst kürzlich war Christina Wagner zu Gast im Marienheim, um Senioren vorzulesen. Dafür holten sie sich Ursel Dümmler und Robert Dimper ins Boot, die für die passende musikalische Begleitung sorgten. Auch der Kneipp-Verein Dürnsricht hatte die Autoren schon eingeladen.Christina Wagner und Andreas Ascherl wünschen sich, dass ihr Buch zu Gesprächen, zum Erzählen anregt - vielleicht über die eigene große Liebe, ob erfüllt oder unerfüllt. Den Grundstock dafür haben sie mit ihren 14 Kurzgeschichten gelegt.