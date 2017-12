Der Christbaum ist ein Schmuck für jede Wohnung. Doch er ist noch weit mehr. Stadtpfarrer Thomas Helm von St. Martin in Amberg widmet sich in seiner Christmettenpredigt der eigentlichen Bedeutung des Baums. Lesen Sie hier die Predigt im Wortlaut.

Predigt zur Christmette 2017

Liebe Pfarrgemeinde, liebe Schwestern und Brüder!Egal, ob praktizierender Christ oder nicht, aber ein Christbaum wird heute Abend in kaum einem Haus fehlen. Mit prüfendem und kritischem Blick ausgesucht und zuhause am richtigen Platz aufgestellt, wurde er liebevoll mit Lichtern, Kugeln, Strohsternen und anderem Schmuck dekoriert. Darunter wurden die verschiedenen Geschenkpäckchen drapiert. Heute Abend wurden schließlich die Lichter am Christbaum feierlich entzündet.Vielleicht wurde dazu gemeinsam „Stille Nacht“ oder ein anderes Weihnachtslied gesungen. Vielleicht wurde das Evangelium von der Geburt Christi gelesen und ein Gebet gesprochen oder der Verstorbenen aus dem Kreis der Familie gedacht, bevor es dann ans Auspacken der Geschenke ging.Alle Jahre wieder ist es ein bewegender Moment, wenn man sich am Heiligen Abend um den Christbaum versammelt. Tiefe Emotionen werden oft damit verbunden und so manche sehnsuchtsvolle Erinnerung an früher.Nur mehr wenige wissen, dass der Christbaum ein zutiefst christliches Symbol ist - nicht nur wegen seines Namens - und dass er selbst und sein Schmuck voller religiöser Anspielungen steckt. Darum möchte ich heute Abend gemeinsam mit Ihnen den Christbaum betrachten und seine Symbolik erschließen.Ursprünglich war der Christbaum ein Weihnachtsbrauch, der aus dem Elsass stammt und dort seit dem 16. Jahrhundert bezeugt ist. Von dort aus breitete er sich aus und kam schließlich auch zu uns. Der ursprüngliche Christbaum war mit Kerzen, Äpfeln, Strohsternen, Lebkuchen und anderen damaligen Süßigkeiten behangen. Am Weihnachtstag wurde er dann zur „Plünderung“ durch die Kinder frei gegeben und sie durften die süßen Sachen, die dort hingen, naschen. Nach ein paar Tagen dürfte der Baum somit nur mehr sehr kümmerlich geschmückt gewesen sein und auch ansonsten keinen sehr ansehnlichen Anblick mehr geboten haben.Schauen wir uns die Gegenstände, mit denen der Christbaum geschmückt, und vor allem ihre Bedeutung genauer an. Zunächst einmal befanden sich Äpfel daran, die dann erst in viel späterer Zeit durch bunte Kugeln ersetzt wurden. Die Äpfel und dann auch die Kugeln erinnern an den Baum des Paradieses mit seinen Früchten und an den Sündenfall des Adam. Der Heilige Abend spannt den Bogen zurück bis zur Schöpfung, bis zum Anfang der Welt. Wie durch den alten Menschen Adam der Tod in die Welt kam, so kam durch den neuen Menschen Christus das Leben in die Welt. Er ist der „neue Adam“, wie der Apostel Paulus schreibt: „Wie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht“ (1 Kor 15,22). Darum ist der 24. Dezember auch der Namenstag von Adam und Eva.Neben den Äpfeln hingen noch Lebkuchen und andere Süßigkeiten, die es damals gab, am Christbaum. Lebkuchen, das „süße Brot“, verweist auf Betlehem, den Geburtsort Christi. Der Name „Betlehem“ - aus: „bait“ und „lechem“ - bedeutet in unserer Sprache ja „Haus des Brotes“ oder „Brothausen“. Zugleich steckt darin aber auch ein Hinweis auf ein anderes Brot, auf das Brot des Lebens in der Eucharistie.In diesem Brot ist Christus für alle Zeiten in unserer Mitte gegenwärtig und schenkt uns darin Gemeinschaft mit sich und miteinander.Zahlreichen Sterne schmücken den Christbaum. Sie erinnern an den Stern von Bethlehem. Er war es, der die Weisen aus dem Morgenland zum Kind in der Krippe führte. „Was ist das für ein Stern?“ so haben sie sich gefragt und sind losgezogen. Der Stern von Bethlehem bot ihnen Orientierung und wies ihnen den Weg. Die Sterne am Baum sind aus Stroh. Sie erinnern somit auch an das Stroh der Krippe.Schließlich schmücken viele Lichter den Christbaum und lassen ihn hell erstrahlen. Einst waren es echte Kerzen, heute sind es elektrische Lichterketten. Diese Lichter verweisen auf das Licht, das Christus in die Dunkelheit der Welt und des Todes gebracht hat. Er ist das Licht der Welt. „Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt“ (Joh 1,9). So werden wir morgen im Evangelium des Weihnachtstages hören.Und dann ist da noch der Baum selbst. Das Grün des Tannenbaumes erinnert an die Hoffnung, die Christus in die Welt gebracht hat. Grün ist in der Farbsymbolik die Farbe der Hoffnung. Es erinnert aber auch an das neue Leben, das Christus der Welt gebracht hat.Und schließlich ist der Stamm des Baumes aus Holz. Dieser hat eine doppelte Bedeutung. Es verweist zum einen auf das Holz der Krippe, in der das Christuskind in der Heiligen Nacht lag. Es verweist zum anderen aber auch auf das Holz des Kreuzes, an dem der Herr sterbend hängt und uns Menschen seine Liebe bis zur Vollendung erwies. Krippe und Kreuz, Geburt und Tod, Weihnachten und Ostern – sie alle gehören zusammen und bilden eine Einheit.Liebe Mitchristen!Der Christbaum ist selbst eine einzige große Weihnachtspredigt, wenn man denn die Symbole kennt und ihre Bedeutung versteht. Der Christbaum sagt uns: Weihnachten ist weit mehr als ein stimmungsvolles Fest der Familie, wo man zusammenkommt und wo ein kleines Kind in der Krippe im Mittelpunkt steht - oder auch nicht.Der Christbaum und seine Symbolik sagen uns: An Weihnachten da geht es ums Ganze. Da geht es um die ganz großen Themen. Da geht es um Hoffnung und um Zukunft, die Gott uns schenkt. Da geht es um Erlösung aus Sünde und Schuld. Da geht es darum, dass Gott immer wieder einen neuen Anfang schenkt, der ganzen Menschheit und einem jeden einzelnen Menschen, wenn er in Schuld gerät und scheitert in seinem Leben.All das hat in der Geburt Jesu Christi seinen Anfang genommen, hat sich durch sein ganzes Leben hindurch gezogen und hat in seinem Tod am Kreuz und in seiner Auferstehung seine Vollendung gefunden. „Er hat sich für uns hingegeben, um uns von aller Schuld zu erlösen“ (Tit 2,14), so hat es in der 2. Lesung geheißen.Wenn wir in dieser Nacht das Fest seiner Geburt feiern, dann wissen wir, dass Gott darin ernst gemacht hat, mit dem, was er einst verheißen hat. Er steht zu seinem Wort. Er ist treu und gibt uns Menschen niemals auf. Und darum dürfen wir, egal wie es um ums steht und wie es aussieht in unserem Leben, stets Hoffnung haben.Das feiern wir an Weihnachten und daran erinnert uns der Christbaum mit seiner reichen Symbolik.