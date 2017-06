Inzwischen hat sich das Campusfest (Freitag ab 18 Uhr) im Innenhof der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden (OTH) zum inoffiziellen Auftakt des Altstadtfestes am Samstag und Sonntag gemausert. Wer es hinzuzählt, wird heute und an den nächsten beiden Tagen auf über 20 Bühnen und Locations ein X-Faches an Bands, Darbietungen und nicht alltäglichen Angeboten erleben können. Ganz zu schweigen von den kulinarischen Reizen dieses Festes.

Unter dem Dach des Altstadtfestes firmiert zum elften Mal auch das Kultursommerfest im kurfürstlichen Schloss, sprich Landratsamt. Dort werden hauptsächlich musikalische Akzente gesetzt, und der Veranstalter möchte an beiden Tagen für jeden Geschmack etwas bieten. Beginn ist am Samstag mit einem Rockabilly-Frühschoppen von und mit den Sunny Bottom Boys. Vor der Bühne wird ein großer Tanzboden verlegt, unter anderem für Einlagen von Quickfeet Amberg & The Chili Rockers.Ihr Live-Debüt feiert danach Voising, eine neue A-cappella-Formation rund um den bekannten Amberger Sänger Cusse Ehebauer. Zum ersten Mal spielen heuer beim Altstadtfest die Mundart-Rocker Ernst des Lebens. Rock-Fans kommen anschließend mit AC/DC II voll auf ihre Kosten, gefolgt von Grand Slam, die ihr neues Album live auf der Bühne präsentieren. Am Sonntagmorgen lädt die Ramona-Fink-Gospel-Group zu einer feinen Gospelmatinee.Soul und Funk gibt es danach von den großartigen Fundamental Soul Thunder, wo Cusse Ehebauer am Mikro steht. Ihre neues Album im Gepäck haben The Fantastic Pepperboyz die eine Mischung aus Rock, Hardrock und R'N'B spielen. Zum Abschluss des Wochenendes präsentieren Volker & Die Folgsamen die besten Hits der Neuen Deutschen Welle.Nicht nur musikalisch, auch kulinarisch ist das Kultursommerfest bestens aufgestellt. Egal, ob Spanferkel vom Grill, Fischspezialitäten, Bratwürste vom Grill, Käsespezialitäten, Indische Spezialitäten, Tornado-Kartoffel, Fingernudeln, Zwiebelrose, Pizzastücke, russische Spezialitäten, Crêpes, Brasilianisches Fingerfood, Bier, Cocktails oder nicht-alkoholische Getränke. Auch an die kleinen Besucher wird gedacht: für eine kostenlose Kinderbetreuung sorgt an beiden Tagen der Spielebus des Landkreises.

Flohmarkt noch nicht ausgebucht

Musikprogramm Samstag



Festbetrieb ab 10 Uhr: 10.30 Uhr Rockabilly-Frühschoppen mit den Sunny Bottom Boys; Tanzeinlagen von Quickfeet Amberg & The Chilli Rockers ; 14 Uhr Voising, Live-Debüt einer neuen A-cappella-Formation 15 Uhr Der Ernst des Lebens, Mundart-Rock; 18 Uhr AC/DC II, Coverband; 21 Uhr, Grand Slam, Live-Präsentation des neue Albums.



Sonntag



Festbetrieb ab 10 Uhr: 10.30 Uhr Gospelmatinee mit Ramona- Fink-Gospel-Group; 13.30 Uhr The Fundamental Soul Thunder, Soul und Funk; 17 Uhr The Fantastic Pepperboyz, Vorstellung des neuen Albums, einer Mischung aus Rock, Hardrock und R'N'B 19.30 Uhr Volker & Die Folgsamen, Hits aus der Zeit Neuen Deutschen Welle. (wru)

Etliche Halte- und Durchfahrt-Verbote

Amberg. Der Kinder- und Jugendflohmarkt auf dem Altstadtfest wird für viele Familien am Sonntag, 18. Juni, ein Pflichttermin sein. In der Georgenstraße zwischen Markt- und Malteserplatz können ab 8 Uhr Schnäppchen für Kinder und Jugendliche angeboten und natürlich gefunden werden. Noch gibt es Standplätze. Reserviert werden können sie über die Homepage der Stadt mit der Adresse www.ferienprogramm.amberg.de. Die Gebühr beträgt vier Euro und wird bargeldlos abgebucht. Als Verkäufer können Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren mitmachen.Anlässlich des 700-jährigen Bestehens der Bürgerspitalstiftung bieten die jungen Briefmarkenfreunde Amberg (Briefmarkensammlerverein Amberg 1904) für diese Einrichtung am Sonntag, 18. Juni, zwei verschiedene Sondereditionen an. Zu den limitierten Briefmarken wird auch ein Sonderumschlag mit Sonderstempel vor Ort von der Deutschen Post "Erlebnis Team Nürnberg " von 9 bis 16 Uhr abgestempelt. Der Stand des Vereins ist wie immer an der Ecke Georgen-/Regierungsstraße zu finden.Das Altstadtfest soll auch dazu genutzt werden, Anregungen für das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) aufzugreifen. Am Sonntag, 18. Juni, wird das beauftragte Planungsbüro zum zweiten Mal mit einem knallgelben Info-Pavillon vertreten sein, um Bürger anzusprechen und zu animieren, eigene Vorschläge einzubringen. "Sie kennen ihre Stadt am besten", begründet das Planungsbüro seine Präsenz auf dem Altstadtfest.Pünktlich zum Altstadtfest gibt es im Kunstlabor in der Bahnhofstraße 18a am Samstag, 17. Juni, neue Bilder zu sehen. Das wird gefeiert als eine offene Vernissage, musikalisch untermalt von dem Rock&Folk-Trio Halfaband (half a band) aus Regensburg. Der Name ist als die übriggebliebene Hälfte einer ganzen Band zu verstehen. Mit Schlagzeug, Bass, Geige, Gitarre und mehrstimmigen Gesängen lassen Anja, Lui und Reiner ihren typischen Sound entstehen.Vom Instrumentarium her deutlich abgespeckt, wurden die Arrangements auf das Wesentliche reduziert und damit deutlich knackiger. Geblieben ist die Freude an eigenen Songs und der Musik der 60-er bis in die 80-er Jahre, sei es Rock, Folk oder Singer-Songwriter-Material. Die Nähe zum Original wird nicht zwanghaft gesucht, die Arrangements entwickeln manchmal ein Eigenleben.Eine feine Mischung aus Blues-Folk-Rock-Gesang kredenzen danach Kreiner und Reiner mit ihrem charaktervoll oberpfälzischen Zusammenspiel ab 19 Uhr. Die vielseitig begabten Künstler mischen ihre musikalischen Geschichten zudem mit amüsanten Anekdoten.Das Altstadtfest am Samstag/Sonntag, 17./18. Juni, erfordert verschiedene Verkehrsbeschränkungen und Sperrungen im Altstadtbereich. Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung hat dazu eine Reihe von zeitlich befristeten Sonderregelungen verfügt.Zufahrten für den üblichen Lieferverkehr zum Marktplatz über die Große Rathausstraße, den Salzstadelplatz und die Lederergasse sind ab Samstag 9 Uhr nicht mehr erlaubt. Auch der Lieferverkehr in der Bahnhofstraße ist untersagt.Die Kurzzeitparkplätze und der Kräderparkplatz am Hallplatz, die Parkplätze am Frauenplatz und zwei Stellplätze vor dem CVJM-Heim in der Zeughausstraße werden ab Samstag, 12 Uhr, aufgehoben. Ab diesem Zeitpunkt gilt auch für den gesamten Roßmarkt ein absolutes Haltverbot. Die Steinhofgasse wird daher ab der Einmündung Schloßgraben mit einer Halbschranke gesperrt.Der Schrannenplatz wird am Samstag, 13 Uhr, ab der Einmündung Vilsstraße und Zufahrt Franziskanergasse durch Sperrschranken für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die Parkplätze vor dem Gebäude der Schule und vor dem Gewerkschaftshaus sind bereits ab Freitag, 14 Uhr, sowie alle Parkplätze in der Weinstraße ab Samstag, 13 Uhr, nicht mehr benutzbar.In der Vilsstraße gilt ab Samstag, 9 Uhr, absolutes Halteverbot. Zudem werden die beiden letzten Parkplätze in der Seminargasse ab Samstag, 13 Uhr, aufgehoben.Zur Unterbindung des Durchgangsverkehrs am Schrannenplatz und Viehmarkt werden die Vilsstraße sowie die Seminargasse nach der Einmündung Viehmarktgasse durch Schranken gesperrt. Für die neu markierten Parkplätze beim Viehmarkt gilt ab Samstag, 12 Uhr, ein absolutes Halteverbot.Die mittig angelegten Parkplätze am Malteserplatz, die entlang des Maltesergebäudes befindlichen Parkplätze ab Höhe Zollamt, die auf der Nordseite der Georgenstraße markierten Kurzparkplätze, die Bewohnerparkplätze, der Behindertenparkplatz und der neu angelegte Fahrrad- und Kräderparkplatz werden am Samstag ab 12 Uhr gesperrt sein. Die Zufahrt zum Malteserplatz und in die Georgenstraße werden durch Schranken verhindert.