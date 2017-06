Geldspritze für einen guten Zweck: Die DAK-Gesundheit in Amberg unterstützt die Arbeit des Bundesverbands der Schädel-Hirnpatienten in Not mit 2500 Euro. Mit der Förderung der Krankenkasse wollen die Betroffenen und ihre Angehörigen laut Presse-Info das Projekt "Partner im Wachkoma" finanzieren. "Wir freuen uns sehr über diese Unterstützung", wird Ex-Landrat Armin Nentwig, Vorsitzender des Bundesverbandes, in dem Schreiben zitiert.

Einer Studie zufolge sehen rund 90 Prozent der deutschen Selbsthilfegruppen es als sinnvolle Ergänzung zur ärztlichen Behandlung. "Zum Gesundwerden und Gesundbleiben ist dieser Erfahrungsaustausch untereinander sehr wichtig", sagt Caroline Schießl, Chefin der DAK-Gesundheit, und: "Für uns ist die Förderung der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe mehr als nur eine gesetzliche Aufgabe." Gerade für Betroffene mit seltenen oder sehr langwierigen Erkrankungen sei es schwierig, verständnisvolle Gesprächspartner außerhalb der Familie zu finden. "Deshalb informieren unsere Kundenberater im Krankheitsfall über diese regionalen Angebote", sagt Schießl.Der Bundesverband mit Notruf- und Beratungszentrale hat seinen Sitz in Amberg und laut Nentwig seit Bestehen (1988) bundesweit über 100 000 Familien beraten und geholfen. Das Projekt "Partner im Wachkoma" sei nur eines der zahlreichen Hilfs- und Unterstützungsangebote.