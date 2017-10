Daniel Michalik aus Amberg lebt seit neun Monaten am Südpol. An einem der unwirtlichsten Orte der Welt erforscht er mit einem Teleskop weit entfernte Galaxien. Er überwinterte auf der Amundsen-Scott-Südpolstation - bei Temperaturen von bis zu minus 80 Grad und einer Nacht, die fünf Monate dauert.

Fünf Monate Dunkelheit

Nierenstein nicht lustig

Billiard und Volleyball

Das Echo des Urknalls

Einmal die Polar-Kälte zu sehen, den antarktischen Winter: Das ist über die Jahre hinweg ein Traum geworden. Dr. Daniel Michalik, Astronom

Amberg/Südpol. Der Amberger hat den Kick gesucht. "Ich habe mich gefragt, was gibt es als Astronom für Möglichkeiten, was Extremes zu machen?", sagt Michalik. "Einmal die Polar-Kälte zu sehen, den antarktischen Winter: Das ist über die Jahre hinweg ein Traum geworden."Der 33-jährige Astrophysiker hat den arktischen Winter im ewigen Eis verbracht. Schon seit dem 11. Januar dieses Jahres arbeitet er auf der Amundsen-Scott-Station am geographischen Südpol. "Die Reise hat fünf Tage gedauert", erklärt der Forscher am Satelliten-Telefon. "Ich war zwei Tage in Neuseeland. In Christchurch hat das Antarktisprogramm ein Zentrum. Das war ein bisschen wie beim Militär. Jeder hat eine Tasche mit dicker Jacke, dicker Unterwäsche und einer Gesichtsmaske bekommen - und dann reist man ab." Nächster Halt: McMurdo, eine amerikanische Forschungs-Station an der Küste der Antarktis. Ein Herkules-Militärflugzeug bringt Michalik und seine Kollegen dort hin. Auf der Station leben im Sommer etwa tausend Menschen dicht gedrängt. Wegen der Nähe zur Küste heißt McMurdo auch "New York" der Antarktis.Der Amberger überquert in einem weiteren Drei-Stunden-Flug das Transantarktische Gebirge und kommt schließlich bei der Südpolstation an.Michalik hat in Erlangen Informatik studiert und im südschwedischen Lund in Astrophysik und Astronomie 2015 promoviert. Er erinnert sich gut an seine Schulzeit auf dem Max-Reger-Gymnasium in Amberg. "Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn ich keine gute Ausbildung bekommen hätte."Während seines Studiums hörte er von einem russischen Forscherteam, dass sich auf einer großen Eisscholle aussetzen lässt, um dort das Klima zu erforschen. "Das fand ich unheimlich faszinierend, dass man so eine Kreativität haben kann, so etwas, was zunächst unheimlich bescheuert klingt, in die Tat umzusetzen." Ihm wurde klar: "Ich will zum Südpol."Es ist einer der unwirtlichsten Orte der Welt. Es wird im Winter nie wärmer als minus 50 Grad. Die Temperaturen können auf bis zu minus 80 Grad sinken. Nur etwa 1500 Personen haben laut Michalik bisher am Südpol überwintert. Anders als in Deutschland gibt es dort keinen Wechsel von Tag und Nacht. Der Lauf der Sonne an einem Tag in Deutschland dehnt sich auf das ganze Jahr aus. An Weihnachten steht der Himmelskörper am höchsten. Dann sinkt der Stand jeden Tag langsam ab und im März beginnt der Sonnenuntergang - er dauert etwa drei Wochen. "Der Lichtschimmer kreist um uns am Horizont immer auf der gleichen Höhe. Jeden Tag geht es so ein ganz kleines Stückchen runter. Das war für mich als Astronom total faszinierend", sagt Michalik. Dann folgen fünf Monate DunkelheitDie US-Behörden lassen nicht jeden in der kalten Einsamkeit überwintern: Die Forscher sind auf sich gestellt. Bei minus 50 Grad können keine Flugzeuge zur Station fliegen. Michalik brauchte eine Eignungsfeststellung mit Röntgen, Ultraschall und eine Zahnuntersuchung. "Wenn du hier für acht Monate feststeckst, und du hast Zahnschmerzen oder einen Nierenstein, das ist dann nicht lustig. Da ist dann die Frage: Entweder versuchst du, ein Flugzeug reinzubringen und riskierst das Leben der Crew, oder du sagst demjenigen, er soll noch drei Monate aushalten."Auf der Station teilt sich Michalik den knappen Platz mit 45 anderen. 12 davon forschen in Meteorologie, Astronomie und führen alle möglichen Arten physikalischer und geophysischer Experimente durch. Außerdem gibt es Mechaniker, Klempner, Elektriker, Zimmermänner und einen Maschinisten, der Ersatzteile anfertigen kann. "Wir können nicht für jeden erdenklichen Fall etwas auf Vorrat haben", erläutert Michalik. "Dann haben wir Köche und jemanden, der Teller wäscht: Das ist auch eine Möglichkeit, an den Südpol zu kommen."Man lerne sich vielleicht ein bisschen zu gut kennen und müsse diplomatisch sein, findet Michalik. Zum Zeitvertreib gibt es auf der Station neben Billiard und Tischtennis eine Sporthalle, einen Handwerksraum und eine große Sammlung Bücher und Gesellschaftsspiele. Am Sonntag wird zusammen gekocht. Einen besonderen Reiz macht die Sauna aus: "Zum Abkühlen geht's dann nur mit Handtuch in die Minus-70-Grad-Kälte." Trotzdem kann es manchmal langweilig werden. "Am einfachsten kommt man zurecht indem man das ein bisschen auflockert und Spaß hat." Die Crew organisiert Feste oder kleine Wettbewerbe wie die "Polympischen Spiele".Michalik selbst geht auch bei der größten Kälte gerne nach draußen. Mit seiner Kamera macht er atemberaubende Aufnahmen vom Polarlicht, die er in seinem Blog veröffentlicht (Link am Ende des Beitrags): "Als Astronom ist der Sternenhimmel für mich absolut faszinierend. Überall sonst gehen die Sterne auf und unter, der Himmel verändert sich über Nacht und durch die Jahreszeiten." Aber am Südpol sehe er immer gleich aus. "Er dreht sich nur über unseren Köpfen, weil die Erdachse genau durch die Station verläuft. In den Astronomievorlesungen haben sie immer gesagt: ,Aber das sieht keiner, weil da ist nie einer.'" Außer Michalik.Mit seinem Teleskop untersucht der Astrophysiker die sogenannte kosmische Hintergrundstrahlung. Sie ist das "Echo" des Urknalls. Der 33-Jährige sucht nach Abweichungen von der typischen Strahlung. Er könne dadurch weit entfernte Galaxienhaufen entdecken oder zum Beispiel die Explosion eines Sterns erkennen. Um das mit dem Teleskop sehen zu können, brauchen die Forscher eine ganz trockene Atmosphäre. Wasserdampf trübt die Sicht auf die Strahlung. In der riesigen Eiswüste des Südpols ist das kein Problem. Ideale Bedingungen für die Weltraumforscher.Noch bis 10. November wird Michalik auf der Station bleiben, in der Isolation, unter extremsten Bedingungen. Dann geht es zurück in die Heimat. Der Amberger freut sich, seine Familie wiederzusehen. Seine Freundin will ihn in Christchurch abholen. Mit am meisten vermisst er seine zweijährige Nichte. "In dem Alter passiert ganz viel", sagt er. "Ich habe ihr per Post eine kleine Erdkugel als Kuschelkissen geschickt. Einmal im Monat darf man einen Videoanruf machen und dann habe ich sie angerufen und sie holt ihre Kuschelerde, zeigt genau auf den Südpol und sagt: ,Da wohnt der Onkel Daniel.'"Wie es für Michalik weitergeht ist, auch schon klar: Er wird als wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Europäische Weltraumorganisation Esa in den Niederlanden arbeiten. "Obwohl es vom Südpol aus schwer war, Bewerbungen zu schreiben." Mit Hilfe des Gaia-Satelliten wird er weiter neue Welten entdecken und dabei viele Lichtjahre von der Erde entfernt die Milchstraße erkunden. Dann wird er wieder neue Planeten und Sonnensysteme erforschen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat.___Daniel Michalik berichtet in seinem Blog über sein Südpol-Abenteuer:http:// www.skyentist.de