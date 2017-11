Und täglich grüßt der Kettenbrief. Angeblich hat die Modekette H&M einen Gutschein zu verschenken. Der Wert 250 Euro. Viele Nutzer von WhatsApp finden diese Nachricht derzeit in ihrem Nachrichteneingang. Im ersten Moment scheint das glaubwürdig zu sein. Die Info kommt ja von "Bekannten".

Die Nachricht im Wortlaut H&M feiert sein 70-jähriges Jubiläum und vergibt Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 250 €! Ich habe gerade einen von hier erhalten: http://hmgeschenke.com/jahrestag