Das gab es im Gerhardinger-Saal der Decker-Schulen bisher noch nie: Alle Plätze waren von 200 Schulsanitätern aus 15 Schulen der Oberpfalz belegt. Dazu gesellten sich etwa 20 Lehrer und 17 Referenten, die neun Workshops anboten. Oberstudiendirektor Günter Jehl und der Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes, Björn Heinrich, waren ebenfalls gekommen.

Viele Workshops

Auch Notfallseelsorge

Besonders hervorgehoben wurde der Einsatz des Organisators dieser Fortbildung für die ganze Oberpfalz, Oberstudienrat Thomas Renner, der nicht nur selbst Rettungssanitäter ist, sondern auch seit vielen Jahren den von ihm aufgebauten Schulsanitätsdienst in Amberg leitet. Durch die motivierte Mithilfe der Schulsanitäterinnen und einiger Lehrer sowie durch die gute Zusammenarbeit mit den Rettungsorganisationen vor Ort habe die große Anzahl an Freiwilligen reibungslos bewältigt werden können. Von der Bandbreite des Angebots und dem Interesse der Jugendlichen waren Studiendirektor Albert Freier von der Dienststelle des Ministerialbeauftragten Regensburg sowie die Elternbeiräte Tanja Schleicher und Michael Luig angetan.Am Vormittag gab es diese Workshops, von denen jeweils zwei besucht werden konnten: Das BRK stellte zwei Rettungswagen vor; hier konnte man das Fahrzeug besichtigen und Ausrüstung ausprobieren. Die Feuerwehr referierte über richtiges Verhalten im Brandfall und bot praktische Übungen mit Löschgeräten an. Ein Mitarbeiter der Integrierten Leitstelle informierte über deren Organisation und schilderte, wie Notrufe und Einsätze ablaufen.Schulsanitäterinnen präsentierten Fallbeispiele, die ein Bild vom Funktionieren dieses Teams vermittelten. Der medizinische Dienst der Bereitschaftspolizei war mit einem Referenten vertreten. Das Angebot wurde abgerundet durch Notfallseelsorger. Am Nachmittag war Gelegenheit, einen der drei Dienste vor Ort zu besichtigen: Integrierte Leitstelle, Feuerwehr und Rettungswache Amberg.