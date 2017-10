Besuch aus der französischen Partnerstadt Périgueux hat sich angesagt: Von Freitag, 6., bis Sonntag, 8. Oktober, weilt eine kleine Delegation in Amberg. Mit dabei ist auch Bürgermeister Antoine Audi, der erstmals hier sein wird.

Drei Fragen Vorfreude auf ein Wiedersehen



Amberg. (san) Als Austauschschülerin war Catherine Gorse 1974 1974 zum ersten Mal in Amberg. Seitdem hält sie Kontakt in die Vilsstadt und insbesondere nach Vilseck zu ihren deutschen Freunden. Seit Februar ist sie Präsidentin der "Amis d'Amberg", die sich gemeinsam mit den Freunden von Périgueux um die deutsch-französische Freundschaft kümmern. Im Interview erklärt sie, warum ihr Amberg so sehr ans Herz gewachsen ist.



Wie oft waren Sie schon hier?



Oh je, da muss ich erst zählen. Im Sommer 1974 war ich das erste Mal hier, das war damals beim Schüleraustausch. Danach bin ich jedes Jahr wieder zurückgekommen. Es dürften bestimmt schon über zehn Mal sein. 2013 war ich mit einer offiziellen Delegation zu Besuch, im darauffolgenden Mai dann privat mit meiner Tochter.



Was gefällt Ihnen in Amberg am Besten?



Das ist die Atmosphäre, die Stimmung in der Stadt und natürlich der Kontakt mit den Leuten. Die Menschen in Amberg sind sehr herzlich. Gleiches gilt für meine Freunde, die in Vilseck leben. Auch wenn man sich länger nicht mehr gesehen oder gehört hat und ich kommen möchte, sagen sie: "Du bist immer willkommen." Der Kontakt ist jedes Mal so, als hätte man sich erst gestern gesehen. Sehr schön finde ich auch die Stadt und vor allem die bemalten Figuren, die einige Häuser zieren.



Sie sind bei der Delegation aus Périgueux dabei. Worauf freuen Sie sich am meisten?



In erster Linie freue ich mich, viele Freunde wieder zu treffen. Aber auch das Programm ist sehr interessant. Ich freue mich auf die Stadtführung und das Luftmuseum, denn das kenne ich noch nicht. Auch die Ausstellung im Stadtmuseum habe ich noch nicht gesehen.

Die fünfköpfige Gruppe aus Périgueux wird am Freitag um 14.10 Uhr am Nürnberger Flughafen ankommen. Nach der Fahrt nach Amberg geht es auf den Mariahilfberg, damit die Gäste sich einen ersten Überblick über die Stadt verschaffen können. Danach steht eine Führung durch die Ostbayerische Technische Hochschule auf dem Programm. Danach geht es ins Casino zum Abendessen, nach Wissenschaft und Genuss steht noch ein Hauch von Kultur an, wenn die Gäste bei einer Besichtigung einen kurzen Blick ins Stadttheater werfen. Der Samstagvormittag ist zur freien Verfügung, um 11.30 Uhr treffen die Franzosen im Rathaus ein, wo sie offiziell von Oberbürgermeister Michael Cerny empfangen werden. Zum Mittagessen wird beim Schloderer eingekehrt. Nach einer Stadtführung auf Französisch und einer Kaffeepause in Roberts Trattoria besichtigen sie am frühen Abend das Luftmuseum. Nach dem Abendessen im Restaurant Kilian Schön geht es eventuell noch zum Abendsegen auf dem Markplatz, da an diesem Tag die lange Nacht der offenen Kirchen ist.Am Sonntagvormittag besuchen die Franzosen das Stadtmuseum, um sich die Dauerausstellung Michael Mathias Prechtl und die derzeit laufende Sonderausstellung Armin Mueller-Stahl anzuschauen. Bevor es zum Nürnberger Flughafen geht, unternehmen die Gäste noch eine Rundfahrt durch Amberg, um Markantes wie Vesunaturm, Périgueux-Kreisverkehr, Gropius-Kathedrale und den Mariahilfberg aus der Nähe zu betrachten. Um 14.45 Uhr treten die Franzosen dann ihren Rückflug in Richtung Heimat an.