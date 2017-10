"Eine schöne Stadt, ein bisschen wie Périgueux", urteilt Antoine Audi. Bei seinem ersten Besuch in der Partnerstadt ist er sehr angetan von Amberg. Und natürlich auch vom herzlichen Empfang, der ihm und seiner kleinen Delegation bereitet wird.

Nach über 50 Jahren dürfen wir mit Stolz auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurückblicken. OB Michael Cerny über die Städtepartnerschaft

Wir können stolz sein auf diese Freundschaft, es ist in unserer Verantwortung, sie weiterzuführen. Bürgermeister Antoine Audi

Kennengelernt haben sich Oberbürgermeister Michael Cerny und sein französischer Amtskollege bereits beim Besuch der Amberger in Périgueux. Bei der dreitägigen Visite der sechsköpfigen Delegation aus der Dordogne konnten jetzt die Kontakte vertieft werden. Die Gäste waren am Freitag angekommen, hatten am Nachmittag die Ostbayerische Technische Hochschule besichtigt, am Abend Wirtshausatmosphäre im Casino erlebt, am Samstag die Stadt erkundet und das Luftmuseum besucht. Am Sonntag stand mit den Ausstellungen Armin Mueller-Stahl und Michael Mathias Prechtl noch Kultur auf dem Programm, ehe die Gruppe wieder die Heimreise antrat.Am Samstagvormittag empfing Michael Cerny seine Gäste offiziell im Rathaus. Er erinnerte an die persönliche Freundschaft des Ambergs Hans Kowar während seiner Kriegsgefangenschaft im Périgord mit dem damals jungen französischen Priester Henri Cellerier. Die beiden Männer wollten laut Michael Cerny, dass sich aus ihrer persönlichen Freundschaft auch eine Freundschaft ihrer Heimatstädte entwickelt. Der Wunsch sei schnell zur Realität geworden. "Nach über 50 Jahren dürfen wir mit Stolz auf eine wahre Erfolgsgeschichte zurückblicken: Unsere Städtepartnerschaft hat dazu beigetragen, dass sich unsere Bürger kennen und schätzen gelernt haben und wir in Europa in Frieden leben können."Cerny verhehlte aber nicht, dass Europa vor Herausforderungen stehe: "Mit dem Brexit möchte sich Großbritannien aus der Europäischen Union verabschieden und mit wachsender Sorge sehen wir nationalistische Bewegungen in verschiedenen Ländern." Eine gemeinsame Initiative für Europa brauche vor allem überzeugte Europäer. Nötig seien aber auch Begegnungen der Bürger. "Deshalb ist unsere Städtepartnerschaft auch nach dieser langen Zeit die Basis für eine positive Haltung unserer Bürger zu Europa", machte er deutlich.Die vielfältigen Aktivitäten beider Städte seien eine Verpflichtung, diesen Weg weiter zu gehen. Auch Antoine Audi erinnerte an die lange deutsch-französische Freundschaft und die Städtepartnerschaft. Angesichts der "Erschütterungen, die Europa derzeit erlebt", brauche man in der Gesellschaft wie im Sport ein starkes Fundament. "Unsere Freundschaft basiert auf dem Fundament der deutsch-französischen Freundschaft", verdeutlichte er. Audi würdigte sowohl die Aktivitäten der beiden Freundschaftsvereine (Freundeskreis Périgueux und Amis d'Amberg) sowie den langjährigen Schüleraustausch und den Praktikanten-Austausch. Es sei wichtig, dass diese Tradition fortbesteht. Von seinem Besuch in der Oberpfalz erhofft er sich nach eigenen Angaben neue Impulse für die Partnerschaft. "Wir müssen neue Brücken bauen zwischen Amberg und Périgueux." Und dafür hat er auch schon die eine oder andere Idee. Für ihn vorstellbar ist auch eine enge Verzahnung beziehungsweise einen Austausch von Wirtschaftsvertretern beider Städte.Angesichts der langen Geschichte der Verbindung von Amberg und Périgueux stellte er fest: "Wir können stolz sein auf diese Freundschaft, es ist in unserer Verantwortung, sie weiterzuführen." Den offiziellen Ansprachen folgten der Austausch von Gastgeschenken und einem kleinen Rundgang durch die Rathaussäle, ehe die Franzosen zum Abschluss den Blick vom Balkon auf den Marktplatz genossen. Später, nach dem gemeinsamen Mittagessen, erkundeten sie Amberg bei einer Stadtführung mit Anne-Marie Brey, die auch für Gäste und Gastgeber gedolmetscht hatte. Die Stadt sei sehr schön, die Gebäude seien herrlich, lobte Antoine Audi das Flair von Amberg. Doch am meisten beeindruckte ihn die Gastfreundschaft und die Herzlichkeit, mit der er und seine kleine Delegation aufgenommen wurden. Die Gäste fühlten sich wohl, das vom Kulturreferat ausgearbeitete Programm gefiel allen, die Zeit verging wie im Flug: Am Sonntagmittag hieß es dann wieder Abschied nehmen, die Franzosen traten ab Nürnberg den Rückflug an und kehrten in ihre Heimat zurück. (Angemerkt)