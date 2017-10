Ein schwüler Sommertag im Jahr 1928. Rattern und Zischen. Die Schienen vibrieren. Unter das Stimmengewirr mischt sich das Pfeifen der Dampflok. Hochbetrieb am Amberger Bahnhof.

"Bockerl" für's Kaolin

Dritte Klasse ins Vilstal

Wirtshaus und Haltestelle

Keine Schienen mehr

Der Zug fährt ein. Ein letztes Lebewohl, der Wunsch einer guten Reise, ein herzliches Wiedersehen - zehn Reichspfennig hat es in den 20er-Jahren gekostet, den Amberger Bahnsteig zu betreten, selbst dann, wenn man gar nicht gefahren ist. Das Bahnhofsgebäude wirkt ästhetisch, beinahe herrschaftlich. Rechts und links von dem großen Eingangstor erstrecken sich buschige, grüne Laubbäume.Zeugnisse dieser Zeit - wie die Bahnsteigkarte - besitzt der Amberger Sammler Klaus Tschierschke reichlich. Wie den kleinen braunen Papierfetzen mit einem ausgestanzten Loch zur Entwertung und der Aufschrift "0.10 RM". Auch Frachtbriefe, Fahrkarten und Fahrpläne, aber hauptsächlich Ansichtskarten, gehören zu seiner Sammlung. Die Leidenschaft des Ambergers ist die Eisenbahn. Das war sie schon immer. "Schon als ganz kleiner Bub habe ich mit der Modelleisenbahn gespielt."Heute interessieren den 67-Jährigen auch die ehemaligen Bahnhöfe im Landkreis Amberg-Sulzbach. "Um 1910 gab es die Hauptstrecke Nürnberg-Amberg-Regensburg mit acht Bahnhöfen und auf den drei Nebenbahnen, die weitestgehend alle Richtungen abdeckten, insgesamt 26 Bahnhöfe und Haltepunkte im Landkreis Amberg-Sulzbach."Nur ein paar Gebäude sind noch erhalten. Die damalige Hauptstrecke, die Ostbahn, verläuft auch heute noch von Nürnberg über Amberg nach Schwandorf. "Bockerlbahn" nannte man die erste der Nebenbahnen, die ab 1898 von Amberg Richtung Schnaittenbach führte. Die 21,52 Kilometer lange Strecke trug maßgeblich zum Aufschwung des Kaolinreviers Hirschau und Schnaittenbach bei. Dies führte dazu, dass die "Bockerlbahn" zu einer der verkehrsreichsten Nebenbahnen Bayerns wurde. Im Jahr 1903 eröffnete dann die zweite Nebenbahn. Der Bahnweg durch die Jura-Landschaft nach Lauterhofen galt als der landschaftlich schönste. Hier gab es neben der dritten immerhin auch eine zweite Klasse. Sieben Jahre später nahmen die Königlich Bayerische Staats-Eisenbahnen die Strecke Amberg nach Schmidmühlen in Betrieb. Die dritte und letzte Nebenbahn passierte den Bahnhof Drahthammer.Bei den Zügen der Nebenbahnen machte man Abstriche was den Reisekomfort anging. Speziell die Bahn nach Schmidmühlen fuhr nur dritte Klasse. Wegen der ungefederten Sitzbänke wurde sie deshalb auch Holzklasse genannt. Die 23,7 Kilometer lange Strecke durch das Vilstal legte die Bahn in etwa einer Stunde zurück. Was heute für eine so kurze Strecke sehr lange erscheint, war damals dennoch eine große Erleichterung für die Bevölkerung. Mit dem Pferd, geschweige denn zu Fuß, wäre der Weg zwischen Amberg und Schmidmühlen nur in mehreren Stunden zu bewältigen gewesen.Seit 1910 galt Amberg schließlich als Eisenbahnknotenpunkt. Täglich verkehrten zwei Schnellzüge, acht Personenzüge, vier Güterzüge und zwei Bedarfszüge (Sonderzüge nach Bedarf) am Bahnhof Amberg. Geschichten wie diese faszinieren Klaus Tschierschke. Eines Tages fand der Diplom-Betriebswirt ein verschollen geglaubtes Kinderfoto von sich, im Hintergrund eine fahrende Dampflok in der Nähe des heutigen Milchhofes in Amberg. Da entstand die Idee, seine Sammlung zu sortieren und mit Texten zu ergänzen. "Ich bin sehr an Heimatgeschichte interessiert. An der Eisenbahn sowieso. Es macht mir großen Spaß." Wann er mit dem Sammeln begonnen hat, kann er gar nicht so genau sagen. "Es kommt halt immer wieder was zusammen." Erworben hat Tschierschke die Andenken beim Online-Auktionshaus Ebay oder bei Tauschtagen und -börsen. Das Mitglied des Briefmarkenvereins Amberg hat einiges an Arbeit in seine Dokumentation gesteckt. In den letzten zehn Jahren hat er über 20 Ordner zusammengestellt, zwei davon beschäftigen sich mit dem Kreis Amberg und Amberg-Sulzbach."Mein Schwerpunkt ist die Region Amberg als Eisenbahnknotenpunkt ab dem Jahr 1910. Vor allem interessant ist, wie sich das Bild des Bahnhofs und des Umfelds verändert hat." Damit meint Tschierschke auch, dass die Bahnhofstraße zwischen 1859 und der unmittelbaren Nachkriegszeit sieben Mal umbenannt wurde. Zu Beginn hieß sie Wartgasse (wegen des Wach- oder Wartturms auf dem Mariahilfberg), dann Marienstraße, Bahnhofstraße, Prinzregentenstraße (zu Ehren des 80. Geburtstags des Prinzregenten Luitpold von Bayern), Auf der Wart, während der Zeit des Nationalsozialismus Von-Epp-Straße (nach dem NSDAP-Politiker und Reichsstatthalter Bayerns) und schließlich wieder Bahnhofsstraße.Im Zuge des Baus des ursprünglichen Bahnhofs legten die Stadtplaner die Bahnhofstraße im großen und ganzen so an, wie wir sie heute kennen. Seit zwei Jahren verfeinert der Rentner nun seine Sammlung, dazu gehören auch Recherchestunden in der Provinzialbibliothek und im Stadtarchiv. Auf die Woche gesehen sind das rund vier Stunden. Neben dem faktischen Interesse an vergangenen Zeiten ist der vierfache Vater auch emotional an das Thema gebunden. Stolz präsentiert er eine Ansichtskarte aus Haag. "Ich erinnere mich noch genau, als ich mit meinen Eltern mit dem Zug nach Haag ins Wirtshaus gefahren bin. Das war damals ein Erlebnis."So wie ihm geht es Vielen seiner Generation. In den ersten Jahrzehnten der Nachkriegszeit entstand die sogenannte Freizeitkultur. Viele Arbeiten wurden mit dem Einzug der Industrialisierung maschinell erledigt. Die 40-Stunden-Woche wurde eingeführt und der Normalverdiener konnte sich erbaulicheren Dingen widmen. Die Eisenbahn gewann da auch Einfluss auf das Privatleben. Ausflüge mit dem Zug stellten auf einmal eine beliebte Freizeitbeschäftigung dar. "Man kannte nichts anderes als das Zugfahren. Es hatte ja nicht jeder ein Auto."Besonders fuhren die Ausflügler Gasthäuser in der Umgebung an. Sie waren Wirtshaus und Haltestellen in einem. Ein Beispiel dafür steht heute noch in Lauterach bei Kastl. Das 1904 erbaute Ausflugscafé, das gleichzeitig eine Haltestelle war, wurde 2009 geschlossen. Von den einstigen Schienen allerdings ist nichts mehr zu sehen.

Neubaupläne Es steht ein neuer Meilenstein in der Bahngeschichte Ambergs bevor: der Neubau des Bahnhofs. Anfang der 1960er-Jahre wurde der Altbau, der sich optisch gut in die Altstadt einfügte, durch einen zweckmäßigen Neubau ersetzt. Auch er hat mittlerweile ausgedient. Im Gespräch ist ein neues, modernes Gebäude, das zum einen Dienstleister beherbergen soll, zum anderen auch parkende Autos. Eine Unterführung soll die Altstadt mit dem Bahnhofsneubau und dem Marienviertel verbinden.



Klaus Tschierschke trauert dem alten Bahnhofsgebäude hinterher. Seine historische Sammlung behält er nicht nur für sich. Über seine Dokumente hat der Amberger auch schon öffentliche Vorträge gehalten. Noch bis Sonntag, 17. Dezember, stellt er der Ausstellung des Amberger Kaolinbahn e.V. im Schloss Theuern mit Namen "Unter Dampf - Die Eisenbahn in der Amberg-Sulzbacher Region" einen Teil seiner Sammlung zur Verfügung. Wer Gefallen an einer kleinen Zeitreise gefunden hat, kann dort noch weiteres zum Thema erfahren.

Schon als ganz kleiner Bub habe ich mit der Modelleisenbahn gespielt. Klaus Tschierschke