Amberg/Mannheim. Seine Hinterbliebenen sahen in ihm stets einen wichtigen Begleiter, einen scharfsinnigen Menschen, Ratgeber und Querdenker. Und in der Tat, Karl Weich, Bruder des 2015 im Alter von 94 Jahren verstorbenen Ex-Landtagsabgeordneten Georg Weich, hat Spuren hinterlassen. Am vergangenem Donnerstag ist er, wenige Wochen vor Vollendung des 85. Lebensjahres, in Mannheim gestorben.

"Noch an Christi Himmelfahrt hatte er in der Kapelle im Joseph-Bauer-Haus, wo er seit Dezember 2007 lebte, den Gottesdienst gestaltet", schrieb die Zeitung Mannheimer Morgen in einem Nachruf. Und weiter: "Dann ging es doch ganz schnell: Karl Weich ist gestorben - abberufen vom Herrn, für den er seit über sechs Jahrzehnten ein treuer, äußerst engagierter, im Glaubens stets fester, aber nie unkritischer Diener war."Karl Weich war am 16. August 1932 in der Wingershofer Straße in Amberg zur Welt gekommen. Sein Abitur legte er an der damaligen Oberrealschule ab. 1952 trat er dem Jesuitenorden bei und wurde nach dem Theologie- und Philosophiestudium in München sowie an der Loyola University in Chicago 1964 zum Priester geweiht. Der beliebte Prediger war danach ab 1965 überwiegend in der Kurpfalz tätig, abgesehen von sechs Jahren als Studentenpfarrer in Erlangen. Besonders habe er das Heinrich-Pesch-Haus geprägt, dessen erster Leiter er ab 1972 war, so die lokale Presse vor Ort.Die Beisetzung findet am Montag, 19. Juni, um 14.30 Uhr auf dem Jesuitenfriedhof in München-Pullach, Wolfratshauser Straße 30, statt.