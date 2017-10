Die Ermittler gingen von einer schrecklichen Tat aus - schwerer sexueller Missbrauch eines vier Jahre alten Mädchens. Und so geschah Ungewöhnliches: Das Bundeskriminalamt (BKA) bat die Medien um die Veröffentlichung eines Bildes des Opfers. In unserer Redaktion gab es darüber eine lebhafte Diskussion.

Weißer Ring einverstanden

Täter schnell gefasst

Im Interesse des Opfers

"Wie eine Zeitbombe"

Letztendlich hatten wir uns entschlossen, das Foto zu veröffentlichen. Chefredakteur Norbert Gottlöber

Kampf gegen Missbrauchs-Plattform: "Spiegel Online" spricht von einer Gratwanderung der Ermittler Von australischen Polizisten, die eine Missbrauchs-Plattform betrieben, berichtete dieser Tage "Spiegel Online". Die Beamten hätten Hunderte Nutzer enttarnen können. "Wäre das auch in Deutschland möglich? Und sollten Ermittler so weit gehen dürfen?" Fragen, die in dem Artikel eine wichtige Rolle spielten.



Beinahe wäre die Aktion aufgeflogen, hält "Spiegel Online" fest: Fast ein Jahr habe es eine große Kinderporno-Plattform im Darknet gegeben. Auf "Childs Play" teilten demnach Tausende Nutzer Bilder und Videos von Kindern, die sexuell missbraucht wurden. Journalisten der norwegischen Zeitung "VG" waren es, die auf die Betreiber der Website stießen, sie mit ihren Ergebnissen konfrontierten und mit Veröffentlichung drohten.



"Spiegel Online" informiert dazu: "Erst zu dem Zeitpunkt wurde den Reportern klar, dass ihre Recherche mitten hinein in eine streng geheime Polizeiaktion zielte. Die australische Polizei sammelte in dem Forum Identitäten der Nutzer. Um keinen Verdacht auf sich zu ziehen, stellten die Ermittler auch Bilder ein, die Missbrauch zeigen. So gelang es, die Identitäten Hunderter Verdächtiger zu ermitteln."



Verwiesen wird in dem Artikel auch auf den oben erwähnten Fahndungserfolg des Bundeskriminalamtes. Für die "Spiegel"-Autoren sind die beiden Fälle "unterschiedlich gelagert", würden aber grundsätzliche Fragen aufwerfen. Zum Beispiel: "Was dürfen Ermittler, um Täter zu finden? Wie ermittelt man im Darknet, in dem eigentlich jeder anonym ist? Welche Folgen können solche Ermittlungen für die Opfer haben?"



In Deutschland sei eine Operation wie die der australischen Behörden undenkbar. "Es ist nicht zulässig, dass Ermittler kinderpornografisches Material verbreiten", wird Georg Ungefuk zitiert, der Sprecher der Zentralstelle für die Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT), eine Einheit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main, die in Fällen von Kinderpornografie ermittelt. Eine Plattform im Darknet aufzubauen und zu betreiben, sei auch dann nicht erlaubt, wenn die Ermittler selbst keine Kinderpornos veröffentlichten.



In vielen Darknet-Foren würden Nutzer, die kein Material anbieten, als Polizisten gelten - und bekämen keinen Zugang. Deswegen wünschten sich Ermittler seit Jahren mehr Befugnisse. "Wenn wir selbst Material hochladen dürften, würde uns das die Arbeit extrem erleichtern", habe ein Insider dem "Spiegel" erläutert. Die Erfolge seien unbestreitbar. Kindesmissbrauch könne verhindert werden, da sich die Nutzer in den Foren auch zum Missbrauch verabredeten.



Tatsächlich, so steht im "Spiegel"-Artikel zu lesen, wurde der Gründer von "Childs Play" gefasst, als er sich in den USA mit einem anderen Nutzer traf, um ein kleines Mädchen zu missbrauchen. US-Ermittler hätten die Online-Identität des Mannes an die australischen Kollegen weitergegeben, die danach unter seinem Screen-Namen WarHead die Plattform betrieben.



Im Darknet sammelten Polizisten Hinweise auf die Identitäten anonymer Nutzer, versuchten, mit ihnen in Kontakt zu treten. Wenn es den Ermittlern gelinge, Kontaktdaten eines Nutzers herauszufinden, etwa eine E-Mail-Adresse, dürften sie diese überwachen, sagte Staatsanwalt Ungefuk dem "Spiegel". Geregelt sei das in Paragraf 100a der Strafprozessordnung.



Ob Fahnder kinderpornografisches Material hochladen dürfen, wenn es ihren Ermittlungen hilft, sei nicht nur eine juristische, sondern auch eine moralische Frage, meinen die Autoren: Heiligt der Zweck die Mittel? Das sei eine ethische Gratwanderung, äußerte den Journalisten gegenüber Rebecca Oettinger vom Verein Dunkelziffer, der sich für missbrauchte Kinder einsetzt. Die australischen Ermittler hätten Bilder von Kindern und dem, was ihnen angetan worden sei, instrumentalisiert - wenn auch aus guter Absicht. Die gängigen Ermittlungsmethoden in Deutschland hätten sich bislang bewährt. Kinderfotos würden zum Beispiel nur Schulleitern gezeigt oder Ausschnitte von Tatorten veröffentlicht, um Opfer zu finden. Oettinger: "Die Intimsphäre von Kindern wird gewahrt, und die Methoden haben trotzdem Erfolg."



Auch Ursula Enders, Leiterin von Zartbitter e.V., einer Kölner Beratungsstelle für missbrauchte Kinder und Jugendliche, habe ihre Zweifel, so der "Spiegel": "Ich bin da absolut ambivalent. Einerseits ist es aus Sicht der Betroffenen extrem verletzend, wenn da mit ihren Bildern gehandelt wird, andererseits stößt die Polizei bei ihren Ermittlungen immer wieder an rechtliche Grenzen."



In jedem Fall bedeute das Hochladen eines Bildes einen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Kindes. Das gelte nicht nur, wenn die Polizei in Foren wie "Childs Play" aktiv ist, sondern auch bei öffentlichen Fahndungen wie jüngst im Fall des Mädchens aus Niedersachsen. Oettinger hält die Veröffentlichung hier für gerechtfertigt, heißt es auf "Spiegel Online": "Es gab in dem konkreten Fall keine andere Möglichkeit, das Kind aus der aktuellen Missbrauchssituation zu befreien." Es habe Vorrang gehabt, das Mädchen vor weiteren Übergriffen zu schützen.



Aber natürlich gebe es den berechtigten Einwand, dass mit solch einer öffentlichen Fahndung massiv in die Privatsphäre des Opfers eingegriffen werde. "Das ganze Umfeld weiß jetzt darüber Bescheid, was dem Mädchen passiert ist", so Oettinger. Das könne dazu führen, dass die Mutter mit Fragen oder Vorwürfen konfrontiert werde. "Das ist für ein Kind schwer auszuhalten, wenn nun auch noch die Mutter angegriffen und infrage gestellt wird." Die Polizei müsse bei Ermittlungen deshalb immer genau abwägen. Immerhin sei das Kind in diesem Fall noch so klein, dass es sich äußerlich noch deutlich verändern werde und in einigen Jahren nicht mehr einfach wiederzuerkennen sei.

Amberg/Weiden. (kan/dpa) Chefredakteur Norbert Gottlöber hielt sich dabei immer vor Augen: "Das abgebildete Mädchen wurde oder wird sexuell massiv missbraucht, ist also zunächst einmal ein Opfer." Und deshalb stellten sich ihm und den Kollegen jede Menge Fragen: Dürfen wir ein solches Foto überhaupt veröffentlichen? Was ist hier wichtiger: Opferschutz oder Fahndungserfolg? Oder schützen wir das Kind eventuell gar durch die Veröffentlichung? "Letztendlich hatten wir uns entschlossen, das Foto zu veröffentlichen", beschreibt Gottlöber das Ergebnis der Debatte.Diese verlief ziemlich kontrovers. "Es gab unterschiedliche Meinungen", blickt Gottlöber auf diese ungewöhnliche und nicht alltägliche Situation zurück. Allen sei klar gewesen: "Das Opfer muss geschützt werden." Ein Kollege plädierte vehement dafür, das Fahndungsbild nicht zu bringen. Schließlich entschied Gottlöber, das doch zu tun. Vor dem Hintergrund: "Ja, das Mädchen ist Opfer. Aber es besteht die Gefahr, dass das Opfer wieder zum Opfer wird." Dann die plötzliche Wende: Als es der Polizei gelang, den mutmaßlichen Täter (24) noch am selben Tag zu verhaften, war die Veröffentlichung in unserer Zeitung nicht mehr notwendig.Nach der Festnahme des 24-Jährigen, der aus dem persönlichen Umfeld der Vierjährigen stammt, bat das Social-Media-Team des BKA die Medien darum, Bilder des Kindes, die während der Fahndung online geteilt wurden, aus Gründen des Opferschutzes zu löschen. Dem kam die Onetz-Redaktion sofort nach. Auf unserer Internet-Plattform war das Fahndungsfoto zu sehen gewesen.Die Fahndung mit einem Opfer-Bild, mit dem Foto einer Vierjährigen, löste bundesweit zahlreiche Reaktionen aus. So betonte beispielsweise der Weiße Ring, öffentliche Fahndungen mit Fotos von Kriminalitätsopfern dürften diese nicht zusätzlich belasten. Die Bundesgeschäftsführerin der Organisation, Bianca Biwer, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung" laut einem dpa-Bericht: "Es ist ganz wichtig, dass bei allen Ermittlungsmaßnahmen das Wohl und der Schutz des Opfers einen besonders hohen Stellenwert einnehmen." Nach Ansicht des Weißen Rings rechtfertigt in diesem Fall der Erfolg das Vorgehen der Behörden. Wenn alle Medien und Nutzer sozialer Netzwerke aufgefordert worden seien, die Bilder wieder zu löschen, dann habe das vor allem das Ziel, dem Opfer und seinen Angehörigen weiteres Leid zu ersparen.BKA-Chef Holger Münch verteidigte die öffentliche Fahndung mit Missbrauchsfotos eines kleinen Mädchens. Dieses Mittel werde nur eingesetzt, wenn alle anderen Fahndungsmöglichkeiten nicht zum Erfolg führten, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Im Fall der Vierjährigen sei das vorliegende Videomaterial über Hundert Mal gesichtet worden. Nachdem es keine weiteren Ansatzpunkte mehr gegeben habe, sei am Ende nur die öffentliche Fahndung als letztes Mittel übrig geblieben. Es müsse aber immer von Fall zu Fall entschieden werden. Innerhalb kürzester Zeit seien so eine Million Menschen erreicht und der Täter innerhalb von sechs Stunden identifiziert worden. "Das sind die guten Seiten der neuen Welt von Social Media", erklärte Münch.Eine BKA-Sprecherin betonte, dass auf den Missbrauchsbildern keinerlei Hinweise wie Spielzeug, Kinderkleidung oder Möbel gewesen seien, die einen Fingerzeig auf Täter und Opfer lieferten. Und da das gesuchte kleine Mädchen noch sehr jung ist, sei auch eine flächendeckende Schulfahndung nicht in Frage gekommen. Dabei würden Lehrern Bilder der betroffenen Kinder gezeigt.Laut Pressekodex ist bei der Berichterstattung über Gewalttaten das Informationsinteresse der Öffentlichkeit gegen die Interessen der Opfer und Betroffenen sorgsam abzuwägen. In diesem Missbrauchsfall kann man davon ausgehen, dass es im Interesse des Opfers und der Eltern war, durch die Bildveröffentlichung dem Täter auf die Spur zu kommen.Ein abgestimmtes Verhalten zwischen Medien und Polizei kann es dem Pressekodex zufolge übrigens nur dann geben, "wenn Leben und Gesundheit von Opfern und anderen Beteiligten durch das Handeln von Journalisten geschützt oder gerettet werden können".Jörg Fegert, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uniklinik Ulm, sieht die Fahndungsaktion des Bundeskriminalamtes indes kritisch. Die Folgen für das Kind seien schwer absehbar, sagte er der "Südwest Presse". In einem Interview äußerte der Experte auf die Frage, wie er die öffentliche Fahndung beurteile: "Wichtig ist hier die Abwägung von ganz zentralen Rechtsgütern. Auf der einen Seite steht das Persönlichkeitsrecht, auf der anderen Seite geht es um Leib und Leben des Kindes, um seine Unversehrtheit und Menschenwürde. Das Kind war in akuter Gefahr und der Fahndungserfolg gibt den Fahndern zunächst einmal Recht. Gleichzeitig darf man daraus keine generelle Regel machen. Es ist noch gar nicht abzusehen, was ein solches Vorgehen in anderen Situationen an potenzieller Gefährdung für das Kind mit sich bringt. Ich denke, man muss jetzt sorgfältig diesen Fall diskutieren."Was kann so eine öffentliche Fahndung im Opfer auslösen? Fegert zur "Südwest Presse": "Ein vierjähriges Kind kann in der Regel die Tragweite der erlebten Taten und einer solchen Veröffentlichung nicht erfassen. Doch der Vorgang wirkt psychologisch wie eine ,Zeitbombe': Irgendwann kommt der Moment, da das Kind realisiert, was mit ihm passiert ist und was sexueller Missbrauch ist. Das versteht man erst, wenn man in der Pubertät eine gewisse Vorstellung von Sexualität hat. Dann wird das Mädchen auch die beschämende Tatsache realisieren, dass jeder es wusste."Kann dies das Opfer erneut traumatisieren? Fegert meint: "Nicht jede potenziell traumatisierende Situation muss zwangsläufig zum Trauma führen. Das ist individuell sehr davon abhängig, wie viel Unterstützung ein Kind in der Familie erhält und wie psychisch stabil es ist. Die öffentliche Fahndung versieht das Kind mit dem Stigma ,missbraucht'. Das kann sich negativ auswirken. Jeder in der Nachbarschaft oder die Eltern späterer Schulkameraden werden wissen, dass das Kind missbraucht wurde. Der Vorfall wird dem Kind wohl lange Zeit anhängen, und das Erlebte kann auch im Erwachsenenalter immer wieder zur Belastung werden. Es gibt jedoch viele Opfer sexuellen Missbrauchs, denen niemand glaubt und die einen langen Weg haben, bis sie Hilfe bekommen. Durch die öffentliche Fahndung ist bei diesem Kind dagegen klar, was passiert ist, ihm wird geglaubt. Das ist positiv zu werten. Jetzt braucht es vor allem Unterstützung und Geborgenheit."