Jetzt ist der Mann sauer und will unsere Zeitung nicht mehr haben. Weil wir es abgelehnt hatten, einen zweiten Leserbrief von ihm zu bringen. So weit sei es also mit der Meinungsfreiheit, kritisierte der Mann sinngemäß. Ein Vorwurf, der ins Leere geht. Bei der Veröffentlichung von Leserzuschriften folgen wir klaren Regeln und orientieren uns auch hier am Pressekodex.

Nicht jeder kommt rein

Teil der Demokratie

Kürzer ist besser

Vorwurf der Einseitigkeit

Amberg/Weiden. Leserbriefe sind klassische Meinungsäußerungen oder gelten, wie es in der Rechtsprechung heißt, als Werturteile. Denn in so einer Zuschrift legt ein Leser seinen Standpunkt zu einem Thema oder vielleicht auch zu mehreren dar. Bei der Veröffentlichung von Leserbriefen sind die publizistischen Grundsätze zu beachten. "Es dient der wahrhaftigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, im Leserbriefteil auch Meinungen zu Wort kommen zu lassen, die die Redaktion nicht teilt", unterstreicht der Presserat in seinem Kodex.Leserbriefe sind ein Spiegel des Meinungsspektrums in der Leserschaft. Sie dürfen auch in pointierter Form Standpunkte und Sichtweisen wiedergeben, die die Redaktion selbst nicht teilt. Das gilt auch für die Auseinandersetzung mit Religionen. Beleidigungen oder ehrabschneidende Äußerungen indes sind tabu, zumal die Redaktion die Verantwortung trägt für die von ihr veröffentlichten Zusendungen. Es ist Aufgabe des Redakteurs, darauf zu achten. Und es ist seine Aufgabe, die Identität von Leserbrief-Einsendern vor der Veröffentlichung zu überprüfen. Nicht unwichtig: Im Pressekodex ist festgehalten, dass der Verfasser keinen Rechtsanspruch auf den Abdruck seiner Zuschrift hat.Natürlich können wir nicht alle Leserbriefe veröffentlichen, da wir möglichst vielen Meinungsäußerungen eine Plattform geben wollen. Priorität haben Zuschriften von Lesern, die sich ansonsten eher nicht im Blatt wiederfinden, Leserbriefe, die sich ausschließlich an unsere Zeitung richten (und nicht auch an andere Medien) und Briefe, die sich konkret auf einen Artikel in unserer Zeitung beziehen.Immer wieder kommt es vor, dass Mandats- oder Funktionsträger Leserbriefe schreiben. Diese finden in der Regel nicht den Weg ins Blatt, weil wir der Ansicht sind, dass solche Leute viele andere Möglichkeiten haben, mit ihrer Meinung an die Öffentlichkeit zu gehen. Zum Beispiel mit Presseerklärungen oder Stellungnahmen. Ihnen stehen wir offen gegenüber, meistens werden sie freilich nicht in voller Länge berücksichtigt. Es ist üblich, in diesen Fällen in Auszügen zu berichten.Dem anfangs erwähnten abgelehnten Leserbrief war eine Info-Veranstaltung in Windischeschenbach vorausgegangen. Auf die in unserer Zeitung veröffentlichte Zuschrift reagierte der darin angesprochene Bürgermeister, doch der Leserbrief-Schreiber war damit unzufrieden: "Der Artikel (...) geht nicht auf meine Fragen ein, im Gegenteil, es werden immer nur die gleichen Phrasen aufgetischt." Also pochte der Mann auf einen weiteren Leserbrief, schließlich müsse die Öffentlichkeit erfahren, was Sache ist.Der Weidener Desk-Leiter Stefan Zaruba lehnte ab und begründete dies in einem Schreiben an den Leser so: "Wir möchten Leser zu Wort kommen lassen. Gerne auch mit Fragen an handelnde Personen. Was wir aber als Zeitung nicht leisten können, ist es, die Plattform für einen Briefwechsel zu stellen. Der Bürgermeister hat auf Ihren umfangreichen Leserbrief auch umfangreich Stellung bezogen. Eine Konkretisierung der Diskussion zweier Beteiligter können wir nicht abbilden." Auch wenn sich der Leserbrief-Schreiber über die Antwort ärgert: Das Vorgehen des Kollegen Zaruba ist korrekt und entspricht den Gepflogenheiten unseres Hauses in ähnlichen Fällen.Ein Leser kommt zu Wort, ein anderer Leser oder der Betroffene antwortet - würde man eine zweite Zuschrift des Verfassers zulassen, müsste man eine neuerliche Reaktion darauf ebenfalls ins Blatt hieven. Und so weiter und so fort. Dafür ist eine Zeitung aber nicht da. Solche "Briefwechsel" gehören sich dann auf die private Ebene verlagert.Mit den Leserbriefschreibern im Allgemeinen hat sich Anton Sahlender, der Sprecher der Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VDMO), beschäftigt - und dabei hervorgehoben, wie wertvoll sie seien: "Sie haben Bedeutung. Geben sie sich doch (noch) Mühe, ihre Gedanken zu aktuellem Geschehen beizutragen. Das heißt, sie denken erst nach, bevor sie ihre Meinung an die Zeitung schreiben. Ja, das gibt es noch. Sie greifen schließlich unter ihrem Namen öffentlich in eine Diskussion ein. Und die ist sogar ein unverzichtbarer Teil der Demokratie. Das hat das Bundesverfassungsgericht schon vor langer Zeit festgestellt. Es hat dabei eine freie Presse, zu der Leserbriefe gehören, als schlechthin konstituierend für ein freiheitlich demokratisches Staatswesen bezeichnet. Dessen Lebenselement sehen die Richter nämlich weiterhin in der ständigen geistigen Auseinandersetzung, die den Kampf der Meinungen ermöglicht. In diesem Sinne: Mitkämpfen ist erwünscht." Wobei Sahlender ergänzend hervorhebt: "Ein langjähriges Abonnement ist kein Kriterium für Veröffentlichungen."Sahlender verweist ebenfalls darauf, dass es für Leserbriefe Regeln gibt - wie für den gesamten Journalismus. Zwei nennt er: Je kürzer der Text, desto größer die Wahrscheinlichkeit seiner Veröffentlichung. Das gilt vor allen Dingen für Zuschriften zu überregionalen Themen, etwa solchen zur Bundespolitik oder zum internationalen Geschehen. Und: Leserbriefe zu Berichten über Ereignisse, die Wochen zurückliegen, haben kaum Chancen, noch einen Platz zu finden. Diese Regel dränge natürlich die Redaktion selbst die Pflicht, eingegangene Zuschriften möglichst zeitnah zu veröffentlichen.Sahlender geht auch auf den öfter mal formulierten Vorwurf ein, Leserbriefe oder Kommentare, die der Redaktion unliebsam sind, würden nicht veröffentlicht oder gar weggeworfen. "Zu kontroversen konfliktreichen Artikeln scheint dieser Vorwurf zu gehören wie das Haar in der Suppe. Einer trägt diese Vermutung an den anderen weiter, so lange, bis man sie für Tatsache hält. Vor allem glauben jene an das Haar, denen die Suppe nicht geschmeckt hat. Dabei hat keine Redaktion Interesse, sich die Suppe selbst zu verderben. Einseitigkeit tut sie sich nicht an. Die widerspricht zutiefst journalistischem Selbstverständnis."Fakt sei jedoch, dass es Einseitigkeit gibt. Zu manchen Themen gingen tatsächlich nur Leser-Stimmen zu "einer Seite der Medaille" ein. Und keine Redaktion erfinde selbst Gegenstimmen, um ihre Leserbriefspalte auszugleichen. "Ich würde es allerdings gutheißen, wenn die Redaktion der Leserschaft der einseitige Briefeingang offenbart wird", merkt Anton Sahlender dazu an.