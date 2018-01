Das wurde tatsächlich so gesagt: "Ihre Kommentare sind mir zu wenig objektiv." Besonders schwierig wird es dann, wenn Leser Meinungsfreiheit für sich reklamieren, diese aber dem Redakteur absprechen wollen.

Klassische journalistische Darstellungsform: Der Kommentar Ein Kommentar im Journalismus ist ein Meinungsbeitrag zu einem Thema, der den Autor namentlich nennt. Bei Printmedien wird der Verfasser oft abgebildet, in Hörfunk und Fernsehen spricht der Autor den Kommentar meistens selbst. Besondere Formen des Kommentars sind Leitartikel, Glosse und Kolumne. Meinungsbeiträge in den Medien sind durch Artikel 5 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland geschützt. Die Trennung von Meinungen und Informationen soll Transparenz für den Leser herstellen. Vor allem im Boulevardjournalismus werden nachrichtliche (Bericht) und meinungsorientierte Darstellungsweise (Kommentar) jedoch auch innerhalb eines Beitrages vermischt.



In einem guten Kommentar sollte der Hintergrund analysiert und erklärt, außerdem die Meinung des Schreibers argumentativ belegt werden. Er soll die Leser dazu anregen, sich eine eigene Meinung zum Thema zu bilden.



Walther von La Roche unterscheidet drei Arten von Kommentaren: den Argumentations-Kommentar, den Geradeaus-Kommentar und den Entweder-oder-Kommentar. Nowag/Schalkowski teilen in erklärende, bewertende und argumentierende Kommentare ein. (Quelle: Wikipedia)

Amberg/Weiden. Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht an dieser Stelle nicht darum, sich an Lesern, die Kommentare kritisch und vielleicht auch argwöhnisch betrachten, abzuarbeiten und Journalisten als Opfer darzustellen. Es geht darum, aufzuzeigen, dass die Akzeptanz der Meinungsfreiheit mitunter eine Einbahnstraße zu sein scheint.Ein Beispiel. "Und ich bin auch nicht einverstanden, dass Sie als junger Mensch den 71-Jährigen schulmeistern, was er zu sagen hätte und sagen sollte", schrieb ein Leser einem Kollegen, nachdem er dessen Kommentar gelesen hatte. Man möchte darauf antworten: Darf das Kundtun von Meinung wirklich eine Frage des Alters sein?Gerne wird kommentierenden Kollegen vorgeworfen, Mainstream-Journalismus zu betreiben. Der Medienwissenschaftler Uwe Krüger definiert laut Wikipedia Medien-Mainstream als einen "mehr oder weniger weitgehenden medialen Konsens in bestimmten Fragen, oder auch: eine Anzahl von Themen und Meinungen, die in einem bestimmten Zeitraum in der Medienlandschaft dominiert und damit eine Hauptströmung oder eine Hauptrichtung bildet".Nach einem Kommentar bekam ein Kollege eine E-Mail, in der es unter anderem hieß: "Da gibt es halt auch nichts zu beschönigen, so wie Sie das versuchen. Ich glaube, es ist die Realitätsferne der Journalisten und der Auftrag, nur politisch korrekt zu publizieren, was zu dem Begriff Lügenpresse geführt hat. Der politischen Korrektheit wird die Wahrheit und Objektivität geopfert. Diese absolute Gleichschaltung der Presse erinnert an wahrhaft dunkle Zeiten, die ein liberaler Mensch eigentlich nicht mehr zurück haben möchte." Ein anderer Leser schrieb einem Redakteur: "Es stünde der Presse gut zu Gesicht, auch mal die Meinung des ,normalen' Bürgers gelten zu lassen."Man kann es ruhig glauben: Auch ein Kommentator ist ein "normaler Bürger". Der eine ärgert sich über einen Kommentar, ein anderer findet ihn vielleicht gut. Das ist doch ganz normal. Meinungen aus dem Kollegenkreis und von außen zu respektieren und zuzulassen, ist bei uns in der Redaktion ein hoher Wert.Bei einem Kommentar geht es natürlich nicht um eine rein objektive Darstellungsweise, sondern ganz bewusst um die Meinung des Verfassers. Darum darf ein Kommentar durchaus einseitig sein. Darum darf er provozieren. Darum darf er überspitzen. Letztendlich wünscht man sich, dass sich der Leser mit den Ansichten des Kommentators auseinandersetzt und sich seine eigene Meinung bildet. Autoren- und Lesermeinung müssen beileibe nicht übereinstimmen. Toleranz wäre hier schön.Peter Wendt, Leserobmann der Magdeburger Volksstimme und in dieser Funktion Mitglied der Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VDMO), hat es kürzlich in einer seiner regelmäßig erscheinenden Kolumnen auf den Punkt gebracht: "Ein Kommentar - und damit der Standpunkt des einzelnen Journalisten - ist und bleibt ein wichtiges Instrument der journalistischen Arbeit. (...) Zugleich leistet der Kommentar, der das Thema um Gedanken und Eindrücke des Autors erweitert und zum Nachdenken und zur Diskussion anregen will, einen Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung." Nicht mehr, nicht weniger.