So manche Lokalredaktion hat das schon erlebt: Ein Teilnehmer einer öffentlichen Versammlung, der sich dort zu Wort gemeldet hat, ist nicht damit einverstanden, dass im nachfolgenden Bericht sein voller Name zu lesen steht. Muss der Betroffene das akzeptieren?

Wer - trotz Wortbeitrag - auf keinen Fall identifizierend erwähnt oder im Bild gezeigt werden will, sollte das rechtzeitig vor Veröffentlichung dem Berichterstatter oder der Redaktion mitteilen. Er muss dafür nachvollziehbare Gründe vorbringen. Anton Sahlender, Sprecher der Vereinigung der Medien-Ombudsleute

Die Online-Ausgabe einer Lokalzeitung berichtet über einen schweren Unfall, der sich bei Waldarbeiten ereignet hatte. Dabei sei ein Mann (72) von einem Traktor überrollt worden. Die Zeitung nennt den Namen des Verunglückten. Dessen Nichte beschwert sich beim Presserat. Sie habe durch die Zeitung von dem Unfall erfahren. Was sie besonders stört, ist die Nennung des vollständigen Namens ihres Onkels. Später sei der Name zwar gelöscht worden. Dies ändere aber nichts an der Verletzung eines presseethischen Grundsatzes nach Ziffer 8 des Pressekodex.



Der Redaktionsleiter berichtet, man habe nach eingehender Recherche drei Online-Meldungen ohne Namensnennung veröffentlicht. In einer vierten habe die Redaktion dann den Namen des 72-Jährigen genannt. Das habe ein Angehöriger kritisiert und um Löschung des Namens gebeten. Dem habe der bearbeitende Redakteur zunächst widersprochen, da es sich bei dem Unfallopfer um einen im lokalen Umfeld bekannten Mann handele. Er habe später eingelenkt und die Löschung veranlasst. Der Redaktionsleiter teilt mit, dass bei der Recherche auch geklärt worden sei, ob die Familienangehörigen über den Unfall informiert wurden. Dies sei bei der Ehefrau der Fall gewesen. In der Print-Fassung einen Tag später habe die Zeitung ohne Namensnennung berichtet, obwohl wohl jeder im lokalen Umfeld die Identität des Verunglückten gekannt habe.



Die Beschwerde ist begründet, sagt der Beschwerdeausschuss und spricht einen Hinweis aus. Die Grenzen von Ziffer 8 des Pressekodex (Persönlichkeitsrechte) und Richtlinie 8.1 (Nennung von Namen) seien überschritten worden. Danach haben Opfer von Unglücksfällen Anspruch auf besonderen Schutz ihres Namens. Für das Verständnis des Unfallgeschehens sei das Wissen um die Identität der Betroffenen in der Regel unerheblich.



Die zwischenzeitliche Namensnennung sei nicht erforderlich gewesen, um das Unfallgeschehen besser verstehen zu können. Sie war laut Presserat aber geeignet, das Privatleben und das private Umfeld des Verunglückten stark zu beeinträchtigen. Das werde vom öffentlichen Interesse nicht gedeckt. Dieses beziehe sich allein auf den Unfallhergang und die Rettungsarbeiten, aber nicht auf die Nennung des Namens eines Opfers. Auch wenn der Verunglückte lokal eine bekannte Persönlichkeit ist, sollte es Sache der Angehörigen sein, in welchem Kreis sie den Vorfall personalisieren. (nt/az)

Weiden/Amberg. "Es ist ein interessantes Paradoxon: Je mehr die Leute freiwillig von ihrem Privatleben preisgeben, desto restriktiver sollen die Medien damit umgehen. Als wollte man die eigene Freizügigkeit kompensieren, indem man die Medien einzuschränken versucht." Das hat Rico Bandle in der "Medienwoche" geschrieben, dem schweizerischen Magazin für Medien, Journalismus, Kommunikation & Marketing. Im Zusammenhang mit der Frage der Namensnennung durchaus ein Aspekt.Ich erinnere mich noch gut daran, wie unser Verleger German Vogelsang vor vielen Jahren hin und wieder in der Redaktion auftauchte und dabei gerne drei Worte fallen ließ: "Names are news." Übersetzt: Namen sind Nachrichten. Die Öffentlichkeit, hält die Initiative Tageszeitung (ITZ) in ihrem Presserecht-Lexikon fest, "hat oft ein legitimes Interesse daran zu erfahren, wer in Dinge verwickelt ist, wer Verantwortung trägt oder wer unter irgendetwas leidet". Bei der Namensnennung jedoch könne es schnell "einen Konflikt zwischen dem Interesse der Medien an möglichst vollständiger Information und dem Interesse des Individuums geben, nicht durch die Medien an die Öffentlichkeit gebracht zu werden".Die ITZ-Juristen verdeutlichen: "Der Grundkonflikt zwischen den verfassungsrechtlich gesicherten Rechten der Medien auf ungehinderte Berichterstattung und des einzelnen auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit ist auch hier gegeben. Dabei geht es nicht nur um den Namen: Betroffene können auch mit anderen Mitteln identifizierbar gemacht werden - durch ein Bild, die Nennung der beruflichen Position oder dergleichen." Es gelte folgende Grundregel: "Ist die Nennung des Namens im Einzelfall unzulässig, dann muss auch alles andere vermieden werden, was zu einer Identifizierung der Person führen kann."Das Problem der Namensnennung sei immer nur im Wege der Güterabwägung lösbar. Das erkenne die Rechtsprechung durchgängig an. "Sie verlangt von den Medien allerdings besondere Sorgfalt bei der Prüfung, ob das Informationsinteresse der Öffentlichkeit nicht auch ohne Namensnennung befriedigt werden kann." Entscheidend sei die Frage: Gibt es ein legitimes Informationsinteresse der Öffentlichkeit nicht nur an dem berichteten Vorgang, sondern auch an der Identität der daran beteiligten Personen? Diese Abwägung könne dazu führen, dass die Nennung des Namens eines Betroffenen nicht nur zulässig, sondern sogar geboten ist. ITZ nennt ein Beispiel: "Für die Berichterstattung über kriminelle Machenschaften bei der Kapitalanlage und die Verwicklung eines in diesem Metier aktiven Anlegerschützers hat das Oberlandesgericht Düsseldorf dies bejaht: Der Kreis der Beteiligten war in diesem Fall so klein, dass nur die Namensnennung des tatsächlich Betroffenen andere gegen den Verdacht schützen konnte, sie seien in den Skandal verwickelt."Bei der anfangs erwähnten öffentlichen Veranstaltung, zum Beispiel einer Bürgerversammlung, über die später berichtet wird, ist es freilich nicht ganz so kompliziert. Wird in der Zeitung oder im Netz der volle Name eines Redners genannt, verletzt das nicht dessen Persönlichkeitsrecht. Es ist auch kein Verstoß gegen den Kodex des Deutschen Presserates. Wer sich auf so einer Versammlung zu Wort meldet, erklärt sich automatisch damit einverstanden, dass seine Aussagen und sein Name veröffentlicht werden können. Konkludentes Verhalten nennt man so etwas. Das heißt: Jemand handelt so, dass sich daraus auf einen bestimmten Willen schließen lässt.Wer eine öffentliche Veranstaltung besucht, muss immer damit rechnen, dass Presse anwesend ist. Anton Sahlender, der Sprecher der Vereinigung der Medien-Ombudsleute, empfiehlt "allen, etwa Bürgermeistern, die ein solches Ereignis leiten, auf die Medien-Präsenz aufmerksam zu machen. Die Berichterstatter können das vor Ort selbst schließlich nicht. Die Botschaft ihrer Anwesenheit darf durchaus in der Begrüßung stecken."Berichterstatter, betont Sahlender, seien nicht verpflichtet, bei jedem zitierten Besucher persönlich nachzufragen, ob er der Namensnennung zustimmt. Sein Rat lautet deshalb: "Wer - trotz Wortbeitrag - auf keinen Fall identifizierend erwähnt oder im Bild gezeigt werden will, sollte das rechtzeitig vor Veröffentlichung dem Berichterstatter oder der Redaktion mitteilen. Er muss dafür nachvollziehbare Gründe vorbringen (etwa Gefahr für Leib und Leben oder Repressalien). Dann wird die Redaktion entscheiden, ob das öffentliche Interesse oder ob sein Schutzbedürfnis schwerer wiegt. Bei Kindern, Jugendlichen und anderen schutzwürdigen Personen muss öffentliches Interesse selbstverständlich zurückstehen."

Eine Regionalzeitung veröffentlicht einen Beitrag unter der Überschrift "Verdacht auf Drogenhandel". Es geht um die Äußerung eines Einwohners in einer Gemeindeversammlung. Der namentlich genannte Mann hatte von Drogenhandel auf öffentlichen Plätzen im Ort gesprochen. Ein Leser ist der Meinung, dass die Nennung des Namens gegen die Persönlichkeitsrechte des Mannes verstoße. Auch wenn dieser sich während einer öffentlichen Versammlung geäußert habe, hätte sein voller Name angesichts des brisanten Themas nicht genannt werden dürfen. Seine Familie sei bereits von Drogenabhängigen bedroht worden.

Die Chefredaktion der Zeitung stellt fest, dass der Hinweis auf einen florierenden Drogenhandel im Ort öffentlich in einer Bürgerversammlung erfolgt sei. Dessen müsste sich der Mann bewusst sein. Hätte er Wert darauf gelegt, dass sein Name nicht genannt werde, hätte er den örtlichen Berichterstatter darauf ansprechen können. In begründeten Fällen sei die Redaktion bereit, auf die Nennung von Namen zu verzichten.Die Redaktion hat nach Auffassung des Beschwerdeausschusses nicht gegen presseethische Grundsätze verstoßen. Die Beschwerde sei unbegründet. Ein Bürger, der sich in einer öffentlichen Versammlung äußert, müsse damit rechnen, dass sein Name in der Berichterstattung genannt wird. Für diskrete Mitteilungen müsse der Bürger im Zweifel ein dafür geeignetes Forum wählen. Eine Redaktion ist laut Presserat zwar auch beim öffentlich gesprochenen Wort nicht völlig aus ihrer presseethischen Abwägungspflicht entlassen. So seien etwa stets der besondere Schutz von Kindern, Jugendlichen, Kranken, Menschen in psychischen Ausnahmesituationen oder die Persönlichkeitsrechte Dritter zu beachten. Dies sei jedoch im vorliegenden Fall ohne Belang. Die mögliche Wirkung einer öffentlichen Aussage sei hier nicht der Zeitung anzulasten. (nt/az)