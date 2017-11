Von Rotkäppchen war die Rede, von einem Jagdexperten, den das Märchen vielleicht traumatisiert habe. Sarkastische Wortwahl in einem Leserbrief. Einem Georgenberger war das zu heftig. "Verunglimpfung", "Beleidigung", schimpfte er. Zu Recht?

Das ist in Kauf zu nehmen

Sachbezug muss sein

Das geht zu weit

Grundverschieden

Amberg/Weiden. Was darf man in einem Leserbrief, was nicht? Wie weit darf der Verfasser gehen? Wann stößt die Wortwahl an Grenzen und wann überschreitet sie diese? Mit dem Thema Leserbrief hat sich auch die "Initiative Tageszeitung" (ITZ) befasst, schon vor über 30 Jahren von Verlegern und Journalisten gemeinsam ins Leben gerufen, um unter anderem Redaktionen in ihrer Alltagsarbeit zu unterstützen.Zunächst ist festzuhalten: Beinhaltet ein Leserbrief Meinungsäußerungen und Kritik, so ist das im Normalfall kein Problem - wenn strafrechtliche Grenzen dabei nicht übertreten werden. "Meistens ist es unproblematisch, wenn Leser lediglich ihre negative Meinung zum Verhalten in der Öffentlichkeit stehender Personen oder Unternehmen kundtun", unterstreicht die ITZ und fügt hinzu: "Meinungsäußerungen stehen unter dem Schutz des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung. Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche gibt es nur, wenn die Meinungsäußerung die Grenze zur sogenannten Schmähkritik überschreitet, das heißt, wenn die Absicht zu verletzen in den Vordergrund und die Sachnähe zum kritisierten Tatbestand in den Hintergrund tritt."Zum Stichwort Schmähkritik führt die ITZ in ihrem Online-Lexikon Presserecht aus: "Ehrverletzende Werturteile über bestimmte Personen sind nicht schon deshalb unzulässig, weil dem Leser nicht gleichzeitig Tatsachen mitgeteilt werden, die ihm eine kritische Beurteilung der Wertung ermöglichen.Als Voraussetzung der Kraft und Vielfalt der öffentlichen Diskussion, so der Tenor höchstrichterlicher Entscheidungen, müssen im Einzelfall auch Schärfen und Übersteigerungen des öffentlichen Meinungskampfes in Kauf genommen werden. Ob eine Meinung von anderen, auch von einer Mehrheit für ,falsch' oder ,ungerecht' gehalten wird, tut dabei erst recht nichts zur Sache. Es ist nicht Aufgabe der Gerichte, der Berechtigung von Ansichten nachzugehen. Entscheidend für die Zulässigkeit ist nur, ob für die kritische Äußerung ausreichend sachliche Bezugspunkte vorhanden sind.Auch abwertende und wegen ihrer Form erheblich kränkende Formulierungen sieht die Rechtsprechung als im politischen Meinungskampf erlaubt an, solange sie zum Gegenstand der Auseinandersetzung ,Sachnähe' haben. Dann handelt es sich um überspitzte, griffige, einprägsame Formulierungen, die nicht wörtlich genommen werden wollen, aber leichter erkennen lassen, in welche Richtung die Vorwürfe gehen.Die Meinungs- und Pressefreiheit erlaubt jedoch keine groben Beschimpfungen, keine sogenannte ,Schmähkritik'. Das ist eine Kritik, die ohne den geforderten Sachbezug in erster Linie auf vorsätzliche Kränkung der Person hinzielt. Hierbei sind jedoch in besonderem Maße die konkreten Umstände entscheidend, in deren Zusammenhang die beanstandete Äußerung getätigt wurde.Die Grenze ist erst überschritten, wo die Ausfälle vom durchschnittlichen Leser als reine Schmähung gewertet werden müssen, weil sie jeden Bezug zur Sache vermissen lassen und allein die Herabsetzung der Person im Mittelpunkt steht. Durchaus einen sachlichen Hintergrund sahen die Richter z. B. in einem Fall, wo ein Hauseigentümer als ,Wohnungs-Hai' bezeichnet wurde, weil er allen Mietern eines in einer Zwangsversteigerung erworbenen Mietshauses gekündigt hatte, um das Gebäude leichter modernisieren zu können. Bezeichnungen wie ,Clique' und ,Dreier-Bande' mussten die Vorstandsmitglieder eines Sportverbandes in einem Zeitungskommentar hinnehmen, der sich kritisch mit der verkrusteten Hierarchie auseinandersetzte.Ganz anders sieht es aus, wenn eine Gewerkschaftspostille einen Arbeitgeber als ,Halsabschneider' tituliert - das ist bloß noch Schmähung ohne kritischen Sachbezug. Als Schmähkritik hat der Bundesgerichtshof es z. B. auch gewertet, dass eine Illustrierte über eine Fernsehansagerin schrieb, sie passe ,in ein zweitklassiges Tingeltangel auf der Reeperbahn', sie sehe aus wie eine ,ausgemolkene Ziege' und bei ihrem Anblick werde den Zuschauern ,die Milch sauer'."In dem anfangs erwähnten Leserbrief an unsere Zeitung hatte der Verfasser auf einen Bericht zum Thema Wolf reagiert und geschrieben, dass der Vorsitzende des Jagdschutz- und Jägerverbands Weiden/Neustadt seit seiner Kindheit offensichtlich stark "traumatisiert" sei, "nachdem ihm seine Eltern das Märchen vom Rotkäppchen vorgelesen hatten". Und er hatte geäußert: "Es könnte ein Versuch sein, eine bestehende Traumatisierung zu bewältigen, wenn man sich als Jäger zum Retter aller in Kinderwägen liegender Kleinkinder aufschwingt, die vom Wolf gefressen werden könnten. Oder ist es eine unverantwortliche Panikmache?"Die Redaktion hatte keine Bedenken, diesen Leserbrief zu veröffentlichen. Er enthielt in ihren Augen keine Beleidigungen, keine Schmähkritik und hatte den geforderten Sachbezug. Ein Leser aus Georgenberg sah das anders und wunderte sich, "dass so etwas im NT abgedruckt wird". Denn der Verfasser beschränke sich "auf die Verunglimpfung des Vorsitzenden des Jägerverbands und wohl auch dessen Kollegen".