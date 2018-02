"Es ist mir unerklärlich, dass Zeitungsartikel gespickt sind mit Rechtschreibfehlern, fehlenden Worten, unvollständigen Sätzen": Leser Johann S. möchte deshalb künftig auf sein Abo verzichten. Das tut dem Verlag weh, aber auch der Redaktion. Wie jeder Fehler, der ihr unterläuft.

Oft zu viele Fehler

Selten falsche Nachrichten

Schwächen eingestehen

Amberg/Weiden. Ich gebe es gleich zu Beginn dieses Textes zu: Bei der täglichen Arbeit in der Redaktion passieren nach wie vor zu viele Fehler. Das soll kein Vorwurf an die Kollegen sein, sondern eine Feststellung. Ich verstehe jeden Leser, der sich über Fehler in der Zeitung ärgert (was übrigens auch die Redakteure selbst tun). Ich will an dieser Stelle auch nicht nach Ausflüchten suchen oder etwas schönreden. Ich versuche mich an einer Bestandsaufnahme.Dabei sei noch einmal aus dem Kündigungsschreiben von Johann S. zitiert, in dem es weiter heißt: "Verwenden die Redakteure keine Textverarbeitungsprogramme, die viele der aufgeführten Fehler verhindern würden? Liest denn keiner vor dem Druck, was am nächsten Tag für teuer Geld an die Kunden geht? Daneben haben mich mehrere Pannen - selbst in der Schlagzeile auf der Titelseite - nahezu schockiert. Immerhin schlagen diese Dinge dann auch hin und wieder im ,Spiegel' auf der letzten Seite im ,Hohlspiegel' auf."Ich ließ Johann S. wissen, dass ich es gut verstehe, wenn er sich über die Fehler in unserer Zeitung ärgert. "Sie sprechen ein Thema an, das auch mir im Magen liegt", schrieb ich ihm, hielt aber fest, dass sich Fehler in der Zeitung natürlich nie ganz vermeiden lassen. "Aber an manchen Tagen finden sich sicherlich zu viele in der Zeitung, da gebe ich Ihnen völlig recht. Wir arbeiten daran, uns hier zu verbessern."Zur "Ehrenrettung" der Kollegen merkte ich ein paar Dinge an, die aus meiner Sicht nicht unwichtig sind, jedoch nicht als Entschuldigung gelten sollen: "Es wird Fehler geben, solange Menschen recherchieren und arbeiten. Journalistische Leistung und journalistische Fehlleistung liegen manchmal nahe beieinander. Die Digitalisierung, die rasend schnell voranschreitet, erhöht die Belastung der Redaktionen und begünstigt mitunter Fehler. Und dem steht der Mensch mit all seinen Schwächen gegenüber. Da lesen Kollegen am Ende des Tages nach der Produktion sämtliche Seiten Korrektur. Trotzdem rutschen solche Dinge immer wieder durch. Glauben Sie mir, lieber Herr S.: Die Kollegen, denen sie durch die Lappen gegangen sind, ärgern sich selbst am meisten darüber. Früher gab's in den Zeitungshäusern Korrektoren, heute sind diese Stellen nicht mehr finanzierbar." Korrektoren würden weiterhelfen bei den Themen Qualitätssicherung und Fehlerreduzierung."Kritiker meinen, Fehler hätten sich wie eine Seuche ausgebreitet", schreibt Anton Sahlender, Leseranwalt bei der Würzburger Main-Post und Sprecher der Vereinigung der Medien-Ombudsleute (VDMO), in einem Beitrag für das Branchenmagazin "medium" zur Fehlerkultur. Er analysiert: "Der angestrebte Fortschritt erhöht gegenwärtig die Belastungen für Redaktionen und begünstigt auch Fehlleistungen." Doch "selten geht es um die Verbreitung einer falschen Nachricht". Sahlender erkennt keinen Beweis dafür, dass es "tatsächlich mehr Fehler als vor 10 oder 20 Jahren gibt".Weiter stellt Sahlender freilich fest: "Einfache Schreibfehler fallen zuweilen sogar in großen Überschriften auf prominenten Zeitungsseiten ins Auge. Als Fehler sind sie leicht identifizierbar, verfälschen keine Nachricht und sind zumindest digital schnell beseitigt. Aber in ihrer Deutlichkeit kann die ungute Botschaft stecken, dass die Zeit fehlt, vor einer Veröffentlichung alles aufmerksam gegenzulesen." Sahlender empfiehlt dringend vorbeugende Maßnahmen, damit die Leser nicht damit beginnen, "die Kompetenz einer Redaktion oder die Glaubwärigkeit eines Mediums schon an Schreibfehlern zu messen". Denn: "Selbst wenn sich nur einer mit diesem Vorwurf meldet, ist zu vermuten, dass eine schweigende Mehrheit ebenso denkt."Aus Erfahrung wisse er, sagt Sahlender, dass alle Fehlleistungen eine besondere Chance zum wichtigen Dialog mit Lesern eröffneten: "Personen, die sich über ein Medium beklagen, nehmen es ernst. Das kann in Tageszeitungen genutzt werden. Dabei wird es zur Stärke, Schwächen einzugestehen. Der größte Fehler wäre es ohnehin, Fehler zu verleugnen. Fehler sind alles andere als eine Tugend, aber sie machen eine daraus, nicht um Falsches zu rechtfertigen, sondern um Ursachen zu benennen. Gut dargelegt, kann das auf Dauer die Medienkompetenz bei Lesern und Nutzern verbessern."