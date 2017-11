Fotos von Menschen: Davon leben unsere Zeitung und unser Internet-Auftritt onetz.de. Aber nicht immer sind die abgebildeten Personen begeistert. Das Recht am eigenen Bild - eine kleine Regelkunde.

Die meisten freuen sich

Amberg/Weiden. Der Berufsverband der Rechtsjournalisten (BvDR) hält unter "Urheberrecht.de" fest, dass dieses Recht am eigenen Bild als eine besondere Form des allgemeinen Persönlichkeitsrechts gilt. Paragraf 22 des Kunsturhebergesetzes solle dabei sicherstellen, dass jeder darüber entscheiden darf, welche Bilder von ihm im Umlauf sind.Doch es gibt Einschränkungen in Bezug auf diesen Paragrafen 22. Denn: "Verschiedene Voraussetzungen erlauben eine Verbreitung und Veröffentlichung auch ohne eine entsprechende Einwilligung." Paragraf 23 enthält die Ausnahmen.Bildnisse der ZeitgeschichteDazu zählen, wie "Urheberrecht.de" erläutert, vor allem "Fotos von wichtigen Ereignissen und von Personen des öffentlichen Lebens", wie Politiker oder Prominente. Wegen ihres Bekanntheitsgrades bzw. ihrer Tätigkeit müssen sie es "in einem gewissen Rahmen" hinnehmen, dass Bilder von ihnen gezeigt werden.Bilder mit Personen als BeiwerkHört sich etwas sperrig an, ist aber eigentlich ganz einfach: Insbesondere beim Fotografieren von öffentlichen Plätzen oder auch Sehenswürdigkeiten lasse es sich mitunter nur schwer verhindern, so betont der Verband der Rechtsjournalisten, dass Passanten unabsichtlich abgebildet werden. Damit sind diese Leute nur Beiwerk, und somit ist eine Veröffentlichung trotzdem zulässig. Praktisches Beispiel: ein Foto von der belebten Fußgängerzone in Weiden oder vom Amberger Marktplatz.Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen VorgängenGemeint sind damit Großveranstaltungen, bei denen in der Regel nicht eine einzelne Person im Mittelpunkt steht. "Aus diesem Grund sind Fotos von Demonstrationen und ähnlichen Ereignissen auch zulässig", unterstreicht der BvDR und fügt hinzu, es wäre in diesem Fall ja mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, die Einwilligung aller anwesenden Teilnehmer zu erhalten.Auch hier ein praktisches Beispiel: ein Foto vom Weidener Christkindlmarkt, auf dem mehrere Personen zu sehen sind. Die eine trinkt vielleicht Glühwein, die andere isst einen Lebkuchen, eine dritte eine Bratwurstsemmel, drei ratschen miteinander und ein paar andere schauen sich einen der Stände an. In diesem Fall muss der Pressefotograf nicht um Erlaubnis für eine Aufnahme fragen.Anders würde es sich verhalten, wenn beispielsweise auf dem Amberger Bergfest ein Mann dabei abgelichtet wird, wie er einen kräftigen Schluck aus dem Masskrug nimmt. Wenn nur diese Person das Motiv ist, muss sie definitiv gefragt werden, ob sie mit einem Foto und dessen Veröffentlichung einverstanden ist.Noch ein Beispiel: Wer eine öffentliche Veranstaltung besucht, sagen wir mal ein Fußballspiel oder ein Konzert, der sollte das in dem Bewusstsein tun, dass dort mit einer Medienberichterstattung zu rechnen ist und er später auf einem veröffentlichten Foto unter Umständen gut zu erkennen ist.Der Fußball-Bayernligist SpVgg SV Weiden hat in seiner Stadionordnung zum Thema Bild- und Tonaufnahmen extra festgehalten: "Jeder Besucher einer Veranstaltung im Sparda-Bank-Stadion willigt darin ein, dass der Veranstalter im Rahmen der Veranstaltung, ohne zur Zahlung einer Vergütung verpflichtet zu sein, berechtigt ist, Bild- und Tonaufnahmen der Besucher zu erstellen und/oder durch Dritte erstellen zu lassen, diese zu vervielfältigen, zu senden und in jeglichen audiovisuellen Medien zu nutzen und/oder durch Dritte vervielfältigen, senden und nutzen zu lassen."Die Ausnahmeregelungen bei Paragraf 23 lassen allerdings nicht jede Abbildung zu, betont auch "Urheberrecht.de": "So kann unter anderem gegen Bildnisse vorgegangen werden, die in die Privat- oder Intimsphäre eingreifen, die abgebildete Person lächerlich machen, die Werbezwecken dienen oder die zu einer Gefährdung der abgebildeten Person führen können. In solchen Fällen können Geschädigte gegen die Veröffentlichung mit einer Unterlassungsklage vorgehen."Freilich erlaubt der Paragraf 24 des Kunsturhebergesetzes "zum Zweck der Rechtspflege und zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit", wie es darin heißt, die Verbreitung und Veröffentlichung von Abbildungen durch Behörden, ohne dass diese dafür eine Erlaubnis brauchen. Eine Sonderregel, die zum Beispiel bei der Fahndung nach Straftätern greift.Einverständniserklärung für die Veröffentlichung von BildernUm mögliche juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden, könne es sinnvoll sein, die Veröffentlichung von Fotos durch eine schriftliche Einwilligung abzusichern. Ratsam ist dies insbesondere bei Minderjährigen. Schulen und Kindergärten holen solche Erklärungen erfahrungsgemäß von Eltern ein.Mit dem Recht am eigenen Bild hat sich auch immer wieder Anton Sahlender beschäftigt, selbst Leseranwalt und Sprecher der Vereinigung der Medien-Ombudsleute/VDMO). Er erlebte oft, dass sich Personen in der Redaktion beschwerten, weil sie sich in der Zeitung oder im Internet auf einem Bild erkannt hatten. Die Aufgabe der Medien, hebt Sahlender hervor, erfordere es, dass Fotos zuweilen auch ohne Einwilligung verbreitet werden dürfen.Das Recht am eigenen Bild sei natürlich ein Persönlichkeitsrecht. Es müsse von der abgebildeten Person selbst eingefordert werden. "Ich betone das, weil besonders aufgeklärte und aufmerksame Kritiker der Redaktion gelegentlich vorwerfen, sie hätte Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen verletzt. Ob das der Fall ist, wissen aber nur die Abgebildeten selbst."Die Mehrzahl der Menschen, die sich in der Zeitung wiederfindet, freue sich hingegen darüber, fühle sich sogar geehrt. "Das alles ändert nichts daran, dass es in den meisten Fällen einfach dazugehört, dass Pressefotografen freundlich auf ihre Absicht hinweisen", rät Sahlender.

Nachfolgend ein Fall in Sachen Persönlichkeitsrecht, mit dem sich der Presserat 2015 beschäftigt hatte.

Symbolfoto Im Pressekodex, Ziffer 2 (Sorgfalt), ist dazu folgende Richtlinie formuliert: "Kann eine Illustration, insbesondere eine Fotografie, beim flüchtigen Lesen als dokumentarische Abbildung aufgefasst werden, obwohl es sich um ein Symbolfoto handelt, so ist eine entsprechende Klarstellung geboten. So sind



Ersatz- oder Behelfsillustrationen (gleiches Motiv bei anderer Gelegenheit, anderes Motiv bei gleicher Gelegenheit etc.)



symbolische Illustrationen (nachgestellte Szene, künstlich visualisierter Vorgang zum Text etc.)



Fotomontagen oder sonstige Veränderungen



deutlich wahrnehmbar in Bildlegende bzw. Bezugstext als solche erkennbar zu machen."

Aus dem Kunsturhebergesetz In Paragraf 22 heißt es unter anderem: "Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden."



Hier der Paragraf 23 in Auszügen: "Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt werden:



1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte;



2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlichkeit erscheinen;



3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben."



Erwähnenswert ist auch noch Paragraf 24: "Für Zwecke der Rechtspflege und der öffentlichen Sicherheit dürfen von den Behörden Bildnisse ohne Einwilligung des Berechtigten sowie des Abgebildeten oder seiner Angehörigen vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zur Schau gestellt werden."

Der Fall"Saft aus der Schulpresse" lautet die Überschrift, unter der eine Regionalzeitung über eine Aktion der fünften Klassen einer Grundschule berichtet. Es geht um den von der Schule veranstalteten "Apfeltag". An diesem haben die Schüler die auf einer Streuobstwiese eingesammelten Äpfel in der Schule weiterverarbeitet. Zum Artikel gestellt ist ein Foto, das zwei namentlich genannte Schüler zeigt. Sie werden auch im Text zitiert. Die Mutter eines der beiden Schüler sieht das Persönlichkeitsrecht ihres Kindes verletzt. Sie als Erziehungsberechtigte sei nicht gefragt worden, ob sie mit der Veröffentlichung des Fotos und der Nennung des Namens ihres Sohnes einverstanden sei. Zudem sei das ihrem Sohn zugeschriebene Zitat frei erfunden.Das sagt die RedaktionNach Meinung des Chefredakteurs der Zeitung habe die Autorin des Beitrages absolut korrekt gearbeitet. Diese antwortet auf die Beschwerde. Sie teilt mit, sie habe in der Schule gefragt, ob eine Genehmigung zum Fotografieren vorliege. Dies sei bejaht worden. Auf diese Aussage habe sie sich verlassen. Sie habe auch einer Lehrerin gegenüber den Wunsch geäußert, die Schüler über ihre Erlebnisse am "Apfeltag" zu befragen und auch Fotos der Befragten zu machen. Auch hier habe die Lehrkraft zugestimmt. Am Tag der Veröffentlichung habe die Beschwerdeführerin - so die Zeitung weiter - in der Redaktion angerufen. Diese habe sich bei der Frau entschuldigt. Man sei davon ausgegangen, dass der Schule die Einverständniserklärung der Eltern vorliege. Per Mail habe sich die Mutter dann noch einmal bei der Redaktion gemeldet und diese aufgefordert, Foto und Text aus dem Netz zu löschen. Das sei sofort veranlasst worden. Die Redaktion habe sich auch mit der Schulleitung in Verbindung gesetzt und dabei festgestellt, dass der Schule eine Einverständniserklärung der Eltern nicht vorgelegen habe. Die stellvertretende Schulleiterin - so die Zeitung am Schluss ihrer Stellungnahme - habe zugegeben, dass sie in diesem Fall einen Fehler gemacht habe.Das sagt der PresseratDie Redaktion hat keine presseethischen Grundsätze verletzt; die Beschwerde ist unbegründet. Durch ihre Rückfrage bei der Lehrerin hat die Autorin des Beitrages ihre journalistische Sorgfaltspflicht erfüllt. Sie hat sich auf die Auskunft der Lehrkraft als Amts- und Aufsichtsperson verlassen. Dass die Lehrerin offensichtlich eine falsche Auskunft gab, kann der Redaktion nicht angelastet werden. Eine Verletzung des Persönlichkeitsrechts der abgebildeten und zitierten Schüler ist somit nicht festzustellen.Auch im Hinblick auf das als falsch kritisierte Zitat kann der Beschwerdeausschuss keine Sorgfaltspflichtverletzung erkennen.