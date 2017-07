Kritik an unseren Berichten akzeptieren wir gerne. Doch mitunter wird dabei übers Ziel hinausgeschossen. Spätestens dann, wenn Gewalt gegen einen freien Mitarbeiter gutgeheißen wird. Ein Beispiel.

Amberg/Weiden. Das war geschehen: Zwei Schwertransporter hatten sich völlig verfranzt, weil der Versuch, einen Abschnitt der A93 bei Mitterteich zu umfahren, in die Hose gegangen war. Sie saßen fest. Als unser Reporter bei der mittlerweile gesperrten Straße eintrifft und die Kamera zückt, ist er plötzlich Zielscheibe: "Drei Männer in Arbeitskleidung offenbar von der Firma kommen auf mich zu, schreien aggressiv rum." Unser Mitarbeiter sucht Schutz in seinem Auto, verriegelt es. Damit ist es für ihn nicht vorbei: "Ein Bergungsfahrzeug nähert sich von hinten, blockiert mich Stoßstange an Stoßstange - ein kräftiger Mann drischt vorne aufs Auto ein." Die Ehefrau des Reporters, ebenfalls im Pkw, wird "kaasweiß", heißt es später. Schließlich kann unser Berichterstatter die Flucht ergreifen.Es sind die Reaktionen auf den Bericht "Bergungstrupp greift Reporter an - Regierung: Spedition für Havarie verantwortlich" ( www.onetz.de/1765741), die unsere Online-Redakteurin Sonja Kaute zum Teil "ziemlich erschreckend" gefunden hat. "Die meisten Leser stimmen auf unserer Facebook-Seite einem Kommentar zu, der unsere Berichterstattung lobt", hält sie fest. Aber es gebe auch viele Stimmen, "die es offenbar völlig angebracht finden, wenn ein Reporter, der seinen Beruf ausübt, angegriffen wird".Hier einige Auszüge aus den von Sonja Kaute angesprochenen Facebook-Kommentaren:"Jeder will nicht fotografiert werden, Recht am eigenen Bild.""Recht hams ghabt, über so nene Schmarrn berichten die Herrn, aber das Wichtige bleibt auf der Strecke.""Warum ein Hobbyreporter so viel Raum für persönliche Erlebnisse auf Seite 3 bekommt, hat sich mir nicht erschlossen.""Vollkommen richtig gehandelt von dem Personal.""Dann nervt die Leute nicht mit sinnlosen Fotos, vielleicht war auch was geladen, was niemanden was angehört.""Wenn man selbst Journalist ist, läuft es einem bei solchen Reaktionen eiskalt den Rücken herunter", gibt Sonja Kaute ganz offen zu. Und nennt ein weiteres Beispiel. Ein anderer User habe im Onetz den Kommentar der Anwohnerin gelesen und dazu geschrieben: " ... lässt sich darauf schließen, dass der Reporter ein Mimöschen erster Klasse ist". Sonja Kaute bezieht dazu klipp und klar Stellung: "Kein Reporter, der angegriffen wird, muss sich öffentlich als ,Mimöschen' bezeichnen lassen, so wie dies auch sonst niemand müsste. Dieser beleidigende und völlig deplatzierte Kommentar ist daher auf unserer Facebook-Seite nicht mehr zu sehen."Sonja Kaute hat "das Gefühl, dass sich die Respektlosigkeit, die zum Beispiel auch Rettungs- und Einsatzkräfte immer häufiger erleben, auch auf Vertreter der Presse bezieht". Und das ist für sie überhaupt nicht nachvollziehbar: "Wo kommen wir hin, wenn sich viele Leute einig sind, dass ein Angriff auf einen seinen Beruf ausübenden Reporter in Ordnung ist, nur weil jemand nicht möchte, dass über ihn berichtet wird? Wer so etwas in Ordnung findet, hat die Aufgabe der Presse nicht verstanden."Wenn auf einer öffentlichen Straße zwei 200 Tonnen schwere Lkw über mehrere Tage liegen bleiben, entstehe ein öffentliches Interesse an diesem Ereignis, unterstreicht Sonja Kaute. "Anwohner und Straßenverkehrsteilnehmer möchten wissen, was dort los ist, wie es dazu gekommen ist und wie die Bergung verläuft." Je mehr Zeit bis zur Bergung vergeht, je komplizierter diese ist, desto mehr steige das öffentliche Interesse. Dazu habe auch beigetragen, dass die Spedition laut Regierung der Oberpfalz für das Feststecken der Lkw verantwortlich zu machen sei, weil sie die Strecke vorher hätte prüfen müssen. Kaute: "Daher gehört es zu unseren Aufgaben, über so ein Ereignis ebenso zu berichten wie zum Beispiel über Unfälle, Staus, Baustellen und sonstige Verkehrsbehinderungen."Einige Leser beschwerten sich bei Facebook, dass wir über so etwas schreiben und erwähnten in diesem Zusammenhang den berühmten Sack Reis. "Noch viel häufiger wird uns vorgeworfen, dass wir über Ereignisse nicht berichten", hält Sonja Kaute dagegen. "Wir können es nicht jedem recht machen - und das ist auch nicht unsere Aufgabe", betont sie und fügt hinzu: "Unsere Beiträge sind immer ein Angebot an den Leser, und es wird wohl keinen Leser geben, der alle Beiträge immer interessant findet. Ich gehe aber auch nicht in ein Bekleidungsgeschäft und erwarte, dass mir dort ausnahmslos alles zusagt. Und schon gar nicht bedrohe ich dort das Personal, weil mir dessen Arbeit nicht gefällt."In einem Kommentar im Onetz hatte eine Anwohnerin darauf verwiesen, dass die Fahrer der Schwertransporter in persönlichen Gesprächen mit Anwohnern "immer sehr freundlich" gewesen seien. Ergänzend meinte sie: "Wäre auch verärgert, wenn ein Reporter, ohne vorher zu fragen, einfach drauf los fotografiert und, kaum wird er bemerkt, davonfährt und einen Artikel in die Zeitung setzt. (...) Merkt man nicht, dass man gerade stört?" Sonja Kaute entgegnet hierzu: "Es ist nicht unsere Aufgabe, nur dann zu berichten, wenn Betroffene - in diesem Fall die Spedition oder die Lkw-Fahrer - mit der Berichterstattung einverstanden sind. Es kann sogar genau das Gegenteil der Fall sein.""Nichts rechtfertigt aggressives Verhalten, das Eindreschen auf ein Auto, so dass sich jemand bedroht fühlt, im Auto einsperrt und fluchtartig davonfährt, so wie unser Reporter", fasst Sonja Kaute ihren Standpunkt abschließend zusammen und verweist außerdem auf Jürgen Herda, den Autor des Artikels, der im Onetz auf die Kommentare Folgendes geantwortet hatte:"Auch beim Fotografieren eines liegengebliebenen Fahrzeugs auf einer öffentlichen Straße hat er lediglich seinen legitimen Job gemacht. Selbst wenn man Einwände gegen das Fotografieren eines Fahrzeugs bzw. die Bergung desselben hätte - welche Gründe auch immer dagegen sprechen mögen -, besteht nun überhaupt keine Veranlassung, auf den Wagen des Fotografen einzudreschen." (Kommentar)

Von Jürgen KandzioraGewalt, so hat man den Eindruck, scheint immer weniger Grenzen zu kennen. Früher, sagen viele, wusste man noch, dass die Prügelei vorbei ist, wenn einer zu Boden geht. Heute wird weiter auf den Hilf- und Wehrlosen eingetreten. Körperliche Gewalt, tätliche Angriffe, von denen man immer wieder lesen muss. Einfach nur schlimm.Gewalt gegen Journalisten ist auch längst kein Tabu mehr. In erster Linie sind es verbale Attacken. Was die Worte anbelangt, greift so mancher schon mal in die unteren Schubladen. Etliche Kollegen können ein Lied davon singen. Und diese Kollegen sind wahrlich keine "Mimöschen". Aber muss man sich als Journalist alles gefallen lassen? Muss man nicht! Kritik? Ja, kein Problem! Beleidigungen, Drohungen? Nein, wirklich nicht! Wir sind keine Fußabstreifer!In diesem Fall wird der Leseranwalt gerne zum Kollegenanwalt. Wenn jemand auf Facebook Beifall klatscht, weil ein freier Mitarbeiter unseres Hauses bei der Ausübung seines Jobs tätlich angegriffen wird, dann hat dieser Mensch rein gar nichts verstanden. Wenn jemand "vollkommen richtig gehandelt von dem Personal" schreibt, dann billigt er eine Straftat. Und was hätte dieser Facebook-Kommentator wohl von sich gegeben, wenn er das Opfer gewesen wäre? Wenn darüber vielleicht gar nicht berichtet worden wäre? Man kann es sich lebhaft vorstellen.