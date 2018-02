Es waren kurze Promi-Nachrichten: über die Kochkünste von RTL-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser oder die Garten-Leidenschaft von DJ Felix Jaehn. Warum, so fragte sich ein Leser, sind diese Infos "anscheinend genauso wichtig wie ein Flugzeugabsturz in Moskau"? Die Redaktion solle doch zukünftig überdenken, was wirklich relevant ist.

Meine Antwort auf die Mail: "Ich verstehe Ihre Kritik durchaus, möchte Ihnen aber zugleich sagen, dass es viele Leser gibt, die es als angenehm empfinden, wenn eine Zeitung nicht nur schwere Kost bietet, sondern auch ein bisschen Klatsch und Tratsch und kurze Meldungen aus der Welt der Prominenten und damit Nachrichten, die andere als belanglos empfinden mögen. Warum also nicht unterhaltende Beiträge, die viele Menschen erreichen? Die Dschungelkönigin beispielsweise hatte im Fernsehen unlängst wieder ein Millionenpublikum."Grundsätzlich lasse sich über die Eignung von Themen für die Zeitung natürlich trefflich streiten. Dem Absturz jedoch "waren auf der zweiten Weltgeschehens-Seite ein Bild, eine Grafik und ein längerer Text gewidmet. Insgesamt nahezu eine halbe Seite. Wir haben dieses tragische Unglück also sehr wichtig genommen und ihm den entsprechenden Platz eingeräumt." (kan)

"Muslim ersticht konvertierte Frau", lautete eine Überschrift unter "Sie lesen heute" auf unserer Titelseite, und darunter stand der Anreißer für einen längeren Gerichtsbericht im Innenteil. Das "gehört nicht als scheinbar aktuelle Meldung auf die erste Seite. Die Tat ereignete sich im April letzten Jahres. Der oberflächliche Leser wird so unwillkürlich manipuliert", meinte ein Leser.

"Ihren Manipulationsvorwurf kann ich in diesem Fall nicht teilen", antwortete ich und fügte hinzu: "Wer nur den ersten Satz nach der Überschrift liest, erfährt, dass jetzt die Gerichtsverhandlung stattfindet. Ich gehe selbst bei einem ,oberflächlichen Leser' davon aus, dass ihn die Überschrift ... animiert, den ... Anreißertext für die ausführliche Berichterstattung einige Seiten weiter hinten zu lesen." (kan)