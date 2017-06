Das Foto zeigt nur noch einen Haufen Schrott, in dem schlimmstenfalls ein Mensch sein Leben verloren hat. Verbeultes Blech als sichtbares Zeichen einer möglichen Tragödie: Unfallbilder in der Zeitung und im Netz lösen zwiespältige Gefühle aus.

Das ist die Realität

Keine Abschreckung

Es geht um die Information

Ich weiß, dass sehr viele Angehörige Zeitungsartikel als Verstehenshilfe und Erinnerung brauchen und auch lange aufheben, damit sie die plötzlich neu entstandene Situation in ihr Leben integrieren können. Notfallseelsorger Peter Bublitz

Sehr bedenklich empfinde ich die Art und Weise, wie in den sozialen Medien mit solchen Bildern umgegangen wird. Erschreckend oft die Gefühllosigkeit und Sensationsgier. Psychologe Sebastian Sonntag

Amberg/Weiden. Zunächst ein Blick über die Landesgrenze nach Thüringen. Dort hat Landespolizeipfarrer Karl-Josef Wagenführ mehr Respekt beim Verbreiten von Unfallbildern im Internet angemahnt: "Wenn wir Hinterbliebenen eine Todesnachricht überbringen müssen, wissen sie es mitunter schon", sagte der Notfallseelsorger der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Es passiere nicht selten, dass Angehörige diese Bilder bereits im Netz gesehen hätten, noch bevor man sie offiziell über das Unglück informieren konnte.Notfallseelsorger seien zu Gehetzten geworden, beklagt Wagenführ. Um die Identität von Getöteten festzustellen, brauche es aber eine gewisse Zeit: "Wir müssen sauber arbeiten. Wir werden aber von den sozialen Medien überholt." Für Angehörige sei das eine schwere Situation: "Wir treffen sie in einem Zustand an, den man keinem Menschen wünscht."Der Amberger Psychologe Sebastian Sonntag pflichtet dem Landespolizeipfarrer bei: "Sehr bedenklich empfinde ich die Art und Weise, wie in den sozialen Medien mit solchen Bildern umgegangen wird. Erschreckend oft die Gefühllosigkeit und Sensationsgier." Sonntags Forderung lautet deshalb: "Hier müssen die öffentlichen Medien Vorbild sein für seriöse Berichterstattung gerade in diesem sensiblen Bereich."Sollen Fotos von Unfällen denn überhaupt in der Zeitung oder im Internet veröffentlicht werden? Eine Frage, die sich auch Sonntag gestellt hat. Seine Antwort darauf: Hier "gibt es für mich weder ein Ja noch ein Nein". Eine wesentliche Aufgabe der Medien sei es, die Realität unserer Welt und unseres Lebensumfeldes widerzuspiegeln. "Die Realität ist weder gut noch böse. Sie ist oft schön, bestärkend und ermutigend, aber oft grausam, beängstigend", verdeutlicht der Psychologe und fügt hinzu, dass die "eigentliche Kunst" der Verantwortlichen in der Medienwelt darin bestehe, "die richtige Ausgewogenheit in der Auswahl und eine souveräne Sachlichkeit zu finden".Sicher stehe bei der Veröffentlichung von Unfallbildern auch der Gedanke dahinter, damit präventive Hilfe zu leisten, "um die Leser wieder nachdenklich zu machen bezüglich ihres eigenen Verhaltens im öffentlichen Verkehr". Wobei Sebastian Sonntag da seine Zweifel hat an der Wirksamkeit: "Bei Rauchern war die Abschreckung durch Bilder nicht gar so erfolgreich."Diakon Peter Bublitz , Notfallseelsorger aus Sulzbach-Rosenberg, bescheinigt unserer Zeitung und unserem Internetportal Onetz, dass die Bilder zu Unglücksfällen "sehr zurückhaltend und gut ausgewählt sind". Mit ihnen werde zumeist versucht, das Geschehen entsprechend wiederzugeben. "Daher braucht aus meiner Sicht auf Bilder nicht verzichtet werden", sagt Bublitz. Zumal diese Fotos durch den beistehenden Artikel "kommentiert" würden.Ein Negativbeispiel sind für den Notfallseelsorger Bilder im Internet "mit nur wenigen Worten". Sie hätten zur Folge, dass die Betrachter "mit Hilfe der Fantasie sich oft Horrorszenen ausdenken und diese dann auch so weitergeben". Deshalb, so glaubt der Diakon, "braucht es keine schrecklichen oder abschreckenden Bilder". Diese würden bei Angehörigen nur mehr Entsetzen und Leid hervorrufen. "Und zur Abschreckung bringen solche Bilder nachweislich auch nichts, so dass der Prophylaxegedanke hier zu vernachlässigen ist."Auf der anderen Seite weiß Peter Bublitz, dass "sehr viele Angehörige Zeitungsartikel als Verstehenshilfe und Erinnerung brauchen und auch lange aufheben, damit sie die plötzlich neu entstandene Situation in ihr Leben integrieren können". Dies helfe ihnen bei der Trauerbewältigung.Chefredakteur Norbert Gottlöber verweist auf die Grundsätze, die jeder Journalist bei der Veröffentlichung von Unfallbildern beherzigen sollte: "Verletzte und Beteiligte gehören nicht in die Zeitung, Tote schon gar nicht - auch nicht abgedeckt." Oft sei man sich über die Tragweite nicht im Klaren, die ein Unfallbild haben kann. Gottlöber fällt dazu ein Jahresrückblick in der Silvesterausgabe der Zeitung ein, bei dem eine Aufnahme von einem Unfallfahrzeug als Symbol-Foto zur Verkehrstoten-Statistik gestellt wurde.Am Neujahrstag, so erzählt Gottlöber, habe er eine weinende Frau am Telefon gehabt, die ihm vorhielt, welch "unsensibler Klotz" er doch sei. Denn: "Mein Sohn ist mit diesem Auto vor einem Dreivierteljahr verunglückt." Man kann also "Dinge auslösen, die man sich nicht vorstellen kann", so Gottlöbers Erfahrung.Der Chefredakteur unterstreicht: Bei Unfallbildern dürfen unsere Zeitung und das Onetz "nicht dazu beitragen, Schaulustiger auf andere Art und Weise zu werden". Natürlich sei die Berichterstattung immer ein Spagat: Auf der einen Seite "müssen und wollen wir informieren, das ist unsere Pflicht". Auf der anderen Seite "dürfen und wollen wir Sensationslust und Voyeurismus nicht fördern".

Amberg/Weiden. Wie tief sollte eine Redaktion, die ihren Schwerpunkt auf die regionale Berichterstattung legt, in Themen einsteigen, die nicht in diese Kategorie fallen? H. A. aus Schönsee schrieb uns: "Mir ist sehr wohl bewusst, dass Redaktionen allgemein in einem Dilemma zwischen journalistischer Qualität einerseits und Kosten- bzw. Termindruck andererseits stecken, und dass sich ,Der neue Tag' große Mühe gibt, ein gutes Qualitätsniveau beizubehalten." Dennoch wünscht sich der Leser manchmal "kritisches Hinterfragen" und erwartet sich davon "neue interessante Erkenntnisse", durch die sich "eventuell auch eine völlig andere Beurteilung von Sachverhalten ergeben" könnte.

Ein Fall für den Presserat Umfragewerte falsch interpretiert



Von Edda Eick



Der Fall



In einer Kleinstadt im Großraum Berlin ist die Vollendung des städtischen Hafens ein Thema, welches auch die örtliche Zeitung in der Print- und Online-Ausgabe begleitet. Die Einwohner der Stadt "sind strikt dagegen, den umstrittenen Stadthafen [...] noch zu vollenden", heißt es im Artikel. In einer Umfrage der örtlichen Linkspartei hätten sich 95 Prozent der Bewohner gegen den Weiterbau ausgesprochen. Die Redaktion weist in ihrem Artikel darauf hin, dass die Linkspartei 6700 Umfragebögen im Stadtgebiet verteilt habe und davon 224 beantwortet zurückgekommen seien.



Ein Leser der Zeitung beschwert sich beim Presserat. Er weist darauf hin, dass 224 Umfrageteilnehmer nur etwas mehr als ein Prozent der wahlberechtigten Einwohner der Stadt (19 446) seien. Er kritisiert, dass die Zeitung auf Basis dieser dünnen Faktenlage sich die Aussagen der Linkspartei zu eigen mache. Der Artikel sei tendenziös, so sein Fazit.



Die Redaktion



Die Chefredakteurin der Zeitung räumt gegenüber dem Presserat ein, dass die Redaktion Fehler gemacht habe. Die Schlussfolgerung der Redaktion, die Bewohner der Stadt seien strikt dagegen, den umstrittenen Stadthafen zu vollenden, sei eine "Überinterpretation". Die Aussage sei durch den Inhalt der Einwohnerbefragung der Linkspartei nicht gedeckt. Sie lasse fälschlicherweise den Schluss zu, es habe sich um eine repräsentative und unabhängig erstellte Umfrage gehandelt. Die Chefredakteurin bedauert dies und hat nach eigenen Angaben den Vorgang zum Anlass genommen, die entsprechenden Abläufe nochmals zu überprüfen. Sie schließt ihre Stellungnahme mit dem Hinweis ab, mit Ausnahme von Überschrift, Unterzeile und Teaser sei der Beitrag jedoch insgesamt eine sehr ausgewogene, detaillierte, unabhängige und von allen Seiten beleuchtende Einordnung.



Das Ergebnis



Für den Presserat ist der Fall eindeutig. Die Berichterstattung verletzt die in Ziffer 2 des Pressekodex definierte journalistische Sorgfaltspflicht. Das Ergebnis der Umfrage wird nicht korrekt wiedergegeben. Die Behauptung, dass kaum ein Bewohner der Stadt den Hafen will und die Bürger strikt dagegen sind, den Hafen zu vollenden, ist so nicht haltbar. Nur ein winziger Teil der Bevölkerung (224 von 19 446) hat an der Umfrage teilgenommen. Zudem war die Umfrage nicht repräsentativ. Die Leser hätten darüber informiert werden müssen. Da das nicht geschehen ist, entsteht beim Leser der Eindruck, als habe er es mit einer repräsentativen Umfrage zu tun. Der Presserat spricht eine Missbilligung aus.



Der Pressekodex



Ziffer 2 (Sorgfalt): Recherche ist unverzichtbares Instrument journalistischer Sorgfalt. Zur Veröffentlichung bestimmte Informationen in Wort, Bild und Grafik sind mit der nach den Umständen gebotenen Sorgfalt auf ihren Wahrheitsgehalt zu prüfen und wahrheitsgetreu wiederzugeben. Ihr Sinn darf durch Bearbeitung, Überschrift oder Bildbeschriftung weder entstellt noch verfälscht werden.



Unbestätigte Meldungen, Gerüchte und Vermutungen sind als solche erkennbar zu machen. Symbolfotos müssen als solche kenntlich sein oder erkennbar gemacht werden.



Richtlinie 2.1 (Umfrageergebnisse): Bei der Veröffentlichung von Umfrageergebnissen teilt die Presse die Zahl der Befragten, den Zeitpunkt der Befragung, den Auftraggeber sowie die Fragestellung mit. Zugleich muss mitgeteilt werden, ob die Ergebnisse repräsentativ sind. Sofern es keinen Auftraggeber gibt, soll vermerkt werden, dass die Umfragedaten auf die eigene Initiative des Meinungsbefragungs-Instituts zurückgehen.

Als Beispiel führt A. den von dpa übernommenen Artikel "Last und Lichtblick zugleich" (Wirtschaftsseite) an. Wesentlicher Inhalt: Wenn die europäischen Gläubiger angesichts des neuen Sparpakets weitere Hilfsgelder fließen lassen, könne Griechenland laut Ministerpräsident Alexis Tsipras im Juli fällige Rückzahlungen von gut sechs Milliarden Euro stemmen und eine erneut drohende Pleite abwenden. A. hätte hier auch gern gewusst: Wer sind diese Gläubiger? Welches Kredit- oder Bürgschaftsrisiko ergibt sich für Deutschland? Wer sind die Geldgeber, deren Kredite mit staatlichen Hilfsmaßnahmen getilgt werden? Wird ein Kreditausfallrisiko von privaten Banken auf staatliche Institutionen und damit die Steuerzahler verlagert?"Ja, diese Fragen zu erörtern, wäre grundsätzlich höchst interessant gewesen", antwortete der Leseranwalt. Für eine Tageszeitung, die sich auf die Berichterstattung aus der Region konzentriert, wäre der Aufwand sehr groß. Sie kann das nicht immer leisten. Und es gibt einen zusätzlichen Aspekt: Wie weit erkläre ich zurück? Fakt ist: Viel Platz für die Region bedeutet weniger Platz für das, was auf der Welt passiert. Dazu sei Leserin C. W. aus Floß zitiert: "Allgemein informiere ich mich über alle Themen aus der Zeitung und lese gerne Näheres, nachdem ich am Vorabend die Tagesschau gesehen habe. Unverzichtbar ist jedoch der Lokalteil der heimischen Zeitung."