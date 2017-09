Dieser glänzende Lackporling weist große Ähnlichkeit mit dem italienischen Nationalgericht auf. Allerdings ist er nicht als Speisepilz geeignet.

(ptfe) In Ostasien wird der glänzende Lackporling jedoch als Heilmittel eingesetzt und ist unter anderem als Pilz der Unsterblichkeit bekannt. Deshalb dürfen wir nicht verraten, wo in Amberg er steht, um nicht vielleicht doch abgeschnitten und verarbeitet zu werden von jemandem, der ewig leben will.