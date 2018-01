Die Staatsanwaltschaft geht von gefährlicher Körperverletzung aus, die zwei Personen gemeinschaftlich verübt haben. Am Montag gab Oberstaatsanwalt Thomas Strohmeier Details zum Übergriff in der Amberger Justizvollzugsanstalt (JVA) bekannt.

Demnach hätten zwei Häftlinge einen Justizbeamten unter einem Vorwand in eine Zelle gelockt und seien dort auf den Mann losgegangen. Es habe sich um eine Vierer-Zelle gehandelt, die beiden anderen Mit-Insassen hätten zu Protokoll gegeben, von dem Vorfall nichts mitbekommen zu haben.Der JVA-Bedienstete habe sich eine Schädelprellung zugezogen und befinde sich immer noch im Krankenstand. Bei der Attacke habe einer der Häftlinge auch ein hölzernes Stuhlbein benutzt, die Verletzungen des Beamten rührten jedoch nicht von diesem Werkzeug her, erklärte Strohmeier. Eine zufällig vorbeikommende Justizbeamtin habe den Übergriff mitbekommen und sei eingeschritten. Die Frau habe enormen Mut und Durchsetzungsvermögen gezeigt. Das Motiv der beiden Angreifer sei noch nicht ermittelt. Der Vorfall habe sich bereits am 6. Januar, also einen Tag vor dem Besuch des Bischofs ereignet.