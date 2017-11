Die digitale Welt der Hobbyfotografen bietet viel Raum für Fantasie und Reales. Die handwerkliche Begabung und das technische Wissen sollte dabei nicht unterschätzt werden. Kein Wunder also, dass es einer Jury schwerfiel, die Gewinner aus 78 Teilnehmern des jährlichen Fotowettbewerbs zu nennen. Darunter war eine Ambergerin.

Makro-Aufnahmen sind ihre Favoriten. "Kleine Wesen groß rauszubringen, das liebe ich einfach", sagte Heike Benninghoff aus Amberg. Die Drittplatzierte des diesjährigen Fotowettbewerbs des Deutschen Fotografenverbandes interessiert sich für Biologie und studiert kleine Tiere und Insekten als Hobby. Seit vier Jahren nimmt sie regelmäßig an Wettbewerben teil und fotografiert regelmäßig im Arbeitskreis der VHS Amberg.Aus organisatorischen und finanziellen Gründen war es dem Verband fast unmöglich geworden, in diesem Jahr einen Wettbewerb auszurichten. Einen großen Dank richtete Hobbyfotograf und Moderator Franz Friedl deswegen an Georg Birner aus Ebermannsdorf, der keine Mühen scheute, um Sponsoren zu finden.Die eingereichten Bilder flimmerten in einem Kurzfilm über die Projektor-Leinwand, was bei ein paar wenigen Nichtmitgliedern zur Enttäuschung führte - man hatte sich eine Ausstellung erhofft. Abgesehen von diesem Manko waren die Fotografien atemberaubend. Beeindruckende Landschaften, Sonnenuntergänge, Schattenspiele und Action-Shots aus der Sport- und Tierwelt wurden präsentiert.Der Fotoclub Bayerwald Cham, der Fotografen-Arbeitskreis der VHS-Amberg und die Fotografische Gesellschaft Regensburg gewannen die Vereins-Bezirksmeisterschaft.