Er hat Familie Basler zu ihrem Glück noch gefehlt: Elian. Seit ein paar Wochen macht er die jetzt vierköpfige Familie komplett. Mama Tamara, Papa Tobias und Schwesterchen Marlena freuen sich riesig über den 2890 Gramm schweren und 51 Zentimeter großen Zuwachs. Denn der ist, wie schon seine große Schwester, keine Selbstverständlichkeit.

Bangen und Zittern

Meistens am Abend

Der Grund dafür: Mama Tamara ist seit Jahren Dialysepatientin. Mehrmals die Woche muss sie laut einer Pressemitteilung des Klinikums St. Marien für einige Stunden zur Dialyse. Eine Schwangerschaft und die Geburt eines gesunden Babys ist für sie fast schon ein kleines Wunder, denn bei Dialysepatientinnen findet der Eisprung nicht regelmäßig statt.Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, auf natürlichem Wege schwanger zu werden, sehr gering: Nur rund ein Prozent der Patientinnen werde überhaupt schwanger. Und auch wenn es klappt, ist die Entbindung eines gesunden und normal entwickelten Babys unter solchen Umständen eine echte Seltenheit. "Wenn Dialysepatientinnen ihr Kind zur Welt bringen können, sind das meist Frühchen unter 1500 Gramm. Ungefähr zwei Drittel der Patientinnen verlieren aber leider ihr Kind während der Schwangerschaft. Weltweit gibt es nur ein paar Hundert erfolgreiche Schwangerschaften bei Dialysepatientinnen", erklärt Oberarzt Dr. Lothar Kornalik, Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie am Klinikum und Leitender Arzt im KfH-Nierenzentrum. "Und dass das jetzt gleich zweimal hintereinander geklappt hat, ist noch viel seltener.""Elian ist ein Wunschkind, aber ich hatte anfangs schon Zweifel, ob wir das Glück nochmals herausfordern sollten", erinnert sich Tobias Basler. "Die erste Schwangerschaft war mit viel Stress, Bangen und Zittern verbunden. Aber Tamara wollte immer ein zweites Kind - und sie hat sich schließlich durchgesetzt", schmunzelt der Papa."Wir freuen uns sehr, dass alles so gut geklappt hat." Tamara Basler wurde von Oberarzt Dr. Kornalik, Oberärztin Dr. Ines Erhardt, Leiterin der Geburtshilfe am Klinikum, und Dr. Brigitta Kigadye vom Kinderwunschzentrum gemeinsam betreut. "Das muss intensiv und engmaschig durch Spezialisten der verschiedenen Fachgebiete passieren", so Professor Dr. Anton Scharl, Chefarzt der Frauenkliniken Amberg und Weiden und Leiter des Perinatalzentrums Nordostbayern. "Denn bei solchen Hochrisikoschwangerschaften sind Bluthochdruck, Blutarmut oder Mangelentwicklungen keine Seltenheit."Die Dialyse blieb Tamara Basler nicht erspart, wurde aber in der Schwangerschaft umgestellt, laut Kornalik von dreimal fünf Stunden in der Woche auf dreimal acht im ersten Drittel der Schwangerschaft, danach alle zwei Tage sechs bis sieben Stunden. "Damit es zu keinen großen Schwankungen der harnpflichtigen Substanzen im Blut kommen konnte, die sich negativ auf die Plazentadurchblutung und damit auf die Versorgung des Kindes hätten auswirken können."Anders als bei der ersten Schwangerschaft musste die Patientin für die Dialyse nicht extra ins Klinikum. "Als Schwangere mit einem kleinen Kind zu Hause hätte ich das zeitlich nicht leisten können", sagt sie und ist froh, dass sie sich daheim selbst dialysieren durfte. Die Heimdialyse sei mit ihr über mehrere Monate trainiert worden, so Kornalik. "So war sie vor der Entbindung nicht an die Termine bei uns gebunden. Dass sie das alles in Eigenregie mit ihrem Partner zusammen daheim geschafft hat, ist wirklich eine super Leistung." Auch immer tatkräftig mitgeholfen bei der Heimdialyse habe die kleine Marlena: "Sie ist ja praktisch mit dieser Situation aufgewachsen und hilft mir gerne beim Herrichten der ,Maschine'", sagt ihre Mama. "Und die Zeit während der Dialyse war dann immer Marlena-Mama-Kuschelzeit."Auch jetzt, wo Elian längst mit der Mama daheim ist, geht für Tamara Basler die Heimdialyse weiter. "Mit zwei Kindern ist das gar nicht so einfach - da ist tagsüber viel zu tun", erzählt sie. "Deshalb verlege ich die Dialyse meist auf die Abendstunden, wenn mein Mann von der Arbeit zurück ist. Ansonsten helfen zum Glück auch meine Schwiegereltern aus."Und für Elian ist die Dialyse von Mama Tamara gar kein Problem: Er schläft jetzt noch sehr viel. Und außerdem wurde die "Marlena-Mama-Kuschelzeit" einfach kurzerhand erweitert: Jetzt darf auch der kleine Bruder während der Dialysestunden ganz viel Zeit mit seiner Mama und seiner stolzen großen Schwester verbringen und kuscheln.