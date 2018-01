Im Hintergrund die Bergkirche, umgeben von dichtem Nebel. Davor die Statue des Heiligen Franziskus. Diese Aufnahme entstand im Januar 2018 und dokumentiert die aktuelle Witterung, in der sich die Sonne äußerst rar macht. Ohne dieses Wissen könnte man aber auch annehmen, das Foto stamme aus früheren Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten - so zeitlos schön ist es. Doch wer den Amberger Mariahilfberg und das Gotteshaus samt Franz-von-Assisi-Figur kennt, entdeckt ein Detail, das auf ein Jahr nach 2011 schließen lässt. Damals hatten Unbekannte Franziskus' gefiederten Freund aus Bronze gestohlen. Die Kirchenverwaltung hatte sich verzweifelt auf die Suche begeben, diese später eingestellt und von einem Kunstgießer ein neues Exemplar fertigen lassen, das sich in Nuancen von seinem Vorgänger unterscheidet. Bild: Günter Moser