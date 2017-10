( ads) "Das wird nie was? - Oh, doch!" Mit dieser Musikrevue über den alltäglichen Wahnsinn hatten Die Diven und der Schmidt dieses Jahr einen ihrer wenigen Auftritte in Amberg. Dieser wurde allerdings zum Erfolg. Großartige Stimmung im ausverkauften Pfarrsaal von St. Michael, eine gute Musikrevue mit ausgezeichneten Kabarettisten und ein dankbares und begeisterungsfähiges Publikum prägten den Abend. Nicht nur ein mitreißender Musikmix aus altbekannten Ohrwürmern aus Jazz und Schlager mit Chanson sowie neuen Hits, sondern auch eine großartige Bühnenschau boten die Diven und begeisterten damit ihr Publikum. Sie bedienten sich im ihrem umfangreichen Fundus an Klamotten und Perücken. Und bei einigen Stars, um ihren Alltagswahnsinn mit dem Frust am Bügelbrett, dem Wein zu viel und der Sehnsucht nach der perfekten Torte zu inszenieren. Der Schmidt sorgte mit Klavierspiel und ausdrucksstarker Mimik für den Rest.