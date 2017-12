Die Erzählerin Sabine Kreiner in der Stadtbibliothek

Im wahrsten Wortsinne märchenhaft gestaltete sich heuer die Adventslesung in der Stadtbibliothek zum Auftakt der vorweihnachtlichen Zeit. Die Erzählerin Sabine Kreiner entführte ihre Zuhörer einmal mehr in die Welt der Träume und Fantasien, jenseits der Vernunft. Passend zu dem Thema des Abends "Und der Klang der Musik berührte ihr Herz" wurde Kreiner instrumentell von Maja Taube an der Harfe unterstützt.

Alle Jahre wieder lade die Stadtbibliothek zu einer Adventslesung für Erwachsene zur Einstimmung auf die vorweihnachtliche Zeit ein, erinnerte die Leiterin der Einrichtung, Bettina Weisheit in einem voll besetzten Foyer. Kreiner sei schon einmal 2013 hier gewesen, habe sich dem Thema "Sternenstaub und Rosenholz" zugewandt und die Zuhörer begeistert, erinnerte die Bibliothekleiterin."Ich möchte die Tradition des Erzählens pflegen, die Menschen unterhalten, berühren, inspirieren und zum Nachdenken anregen", bekannte die Hauptperson des Abends. Diesem Anspruch wurde Kreiner an diesem Abend allemal gerecht. Sie verstand es meisterhaft, durch die alte Bildsprache der Märchen ausgetretene Wege der alltäglichen Kommunikation zu verlassen, und die Fantasie der Zuhörer zu wecken. Unterstützt durch gekonnte Mimik, Gestik und einen treffsicheren Tonfall erweckte Kreiner die Figuren ihrer Märchen förmlich zum Leben. Grimm'sche und Andersen-Märchen hatte sie ebenso im Gepäck wie internationale aus anderen Kulturkreisen.