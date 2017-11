Es ist kein Kriegsdrama und auch keine Flüchtlingsgeschichte. Cecelia Heidenreich-Nganda ist einfach eine Frau, die ihren Mann gestanden hat.

Fair und global 48 nordbayerische Kindertageseinrichtungen wurden jetzt vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) mit dem Titel "ÖkoKids - Kindertageseinrichtung Nachhaltigkeit" ausgezeichnet. Die Verleihung erfolgte durch den Amtschef des bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz, Christian Barth in Nürnberg. Unter den ausgezeichneten Einrichtungen war auch das Amberger Kinderhaus SieKids. Das Projekt "ÖkoKids" wird vom LBV bereits seit sieben Jahren mit finanzieller Unterstützung des Bayerischen Umweltministeriums angeboten. Insgesamt erhalten im Freistaat in diesem Jahr 103 Einrichtungen diesen begehrten Titel. Mit der Auszeichnung werden Kindertageseinrichtungen hervorgehoben, die sich mit wichtigen Themen der Umwelt und Nachhaltigkeit auseinandersetzen und dabei Schlüsselkompetenzen und Werte bei Kindern fördern.

Amberg. (dwi) Cissy, wie sie von allen genannt wird, bittet nicht um einen "hautfarbenen" Stift und wenn, dann ist es ein pädagogisches Mittel, Kindern die Welt der Vielfalt zu erklären. Dr. Cecelia Heidenreich-Nganda sitzt im Kinderhaus SieKids auf einem Stuhl ganz aufrecht - mit glänzenden Augen und einem breitem Lächeln, das ihre weißen Zähne strahlen lässt. Die Ruhe, die die 65-Jährige ausstrahlt, ist im Raum spürbar. "Als ich noch ganz jung war, konnte man in meinem Dorf nicht einmal den Nachbarn sehen. Nur den Busch ringsherum", erzählte sie. Cissy kommt aus Uganda, einem Dorf am Viktoria-See im Osten Afrikas.Als sie 15 war, kamen Karmelitinnen aus Welden im Auftrag des Bistums Augsburg in ihre Heimat. Obwohl die offizielle Amtssprache Ugandas Englisch ist, war es Cecelias Aufgabe, den katholischen Schwestern fortan ihre Muttersprache Luganda, einen Swahili-Dialekt, beizubringen. Diese wiederum erkannten Cissys Talent, andere zu lehren, und boten ihr eine Ausbildung zur Grundschullehrerin an. "Meine Mutter ließ keines ihrer 14 Kinder ohne Grund weg", erzählt sie lachend. Aber bei Bildung wurde eine Ausnahme gemacht.Ihr Studium in Pädagogik absolvierte sie an der Makerere-Universität Kampala, der ältesten und größten Hochschule Ugandas. Danach ging Cecelia nach Schottland und machte ihren Magister in Behindertenpädagogik. Der Katholische Akademische Auslandsdienst wurde 1990 auf die Doktorin aufmerksam, und so kam sie nach Deutschland, um an der Universität Bayreuth in Pädagogik zu promovieren."Ja. Und da habe ich mich verliebt". Sie heiratete ihren Mitstudenten Georg, und schon bald erblickte Sohn Ed das Licht der Welt. Gemeinsam gingen sie als Entwicklungshelfer zurück in ihre Heimat. Cecilia Heidenreich-Nganda versprach den Schwestern ihrer Jugend als Gegenleistung für die Ausbildung, ihrem Dorf etwas zurückzugeben. Dieses Versprechen hielt sie ein, indem sie ein kleines Waisenhaus renovierte und neue Räume baute - mit handwerklichem Geschick, Ziegelsteinen und ein paar wenigen Helfern aus dem Dorf. Anfangs war Platz für sieben Aids-Waisen. Heute ist das Gebäude ein Zufluchtsort für über 750 Kinder.Und dann wurde Cissy von ihrem Mann verlassen. Wo sie herkommt, geben sich Eheleute ein Versprechen und halten es ein. "Ich war am Boden zerstört. Scheidung kannte ich nicht." Wieder in Deutschland arbeitete sie als eine vom Ministerium angestellte Englisch-Lehrerin und schlug sich mit flexiblen Stunden finanziell durch. "Es reichte einfach nicht. Jeden Monat die Sorge, wie es für mich und Ed weitergehen soll. Und irgendwann brach ich beim Bügeln zusammen."Fast wäre sie gestorben. Ein ganzes Jahr war sie bettlägrig. Freiwillige Helfer des Bürgertreffs Amberg kümmerten sich um ihren Sohn, der das Gregor-Mendel-Gymnasium besuchte. Ed lernte durch seine Mutter stark zu sein, und verriet weder Lehrern noch Freunden, dass seine Mutter schwerkrank war. Während der Reha-Maßnahme rieten ihr die Ärzte und Pfleger, jeglichem Stress fern zu bleiben, und ordneten keine Arbeit auf Stundenbasis an."Es war auch hier der Bürgertreff, dem ich mein Leben zu verdanken habe", sagte Heidenreich-Nganda. Sie lernte dort Brigitte Netta kennen, die ihr die Chance bot, als Pädagogin bei SieKids zu arbeiten. "Leider war sie in Bayern nicht zertifiziert, um mit Kleinkindern zu arbeiten, und musste noch einmal zur Schule, aber die Zeit war knapp", erklärte die Leiterin des Kinderhauses.Pünktlich zur Eröffnung vor vier Jahren bekam Cissy ihre Urkunde und arbeitet seither als "bilingual Native Speaker". Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist, das Konzept der "Eine Welt Kita - fair und global" zu unterstützen, in dem sie nur Englisch redet und den Kindern die Sprache spielerisch beibringt. Heidenreich-Nganda erzählt viel aus ihrem Leben in Uganda und setzt das Motto des Kinderhauses in die Tat um: Unsere Welt ist bunt und schön.