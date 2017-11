Es dürfte um 1970 gewesen sein, als dieses Foto aufgenommen wurde. Damals war das Parken auf dem Marktplatz noch ausdrücklich erlaubt, eine Fußgängerzone noch in weiter Ferne.



Bei Opel lief zu dieser Zeit das sehr erfolgreiche Modell Kadett B vom Band, Talbot fand mit seinem spurtstarken Simca 1100 auch in Deutschland viele Anhänger und Mercedes schickte die Baureihe Strich Acht ins Rennen um Käufer.Und VW hatte dem Bulli vor einigen Jahren eine ungeteilte Frontscheibe verpasst. Modisch waren zu dieser Zeit vor allem Schlaghosen angesagt. Die Frau trug sie sowieso, aber auch die Anzüge der Männer wurden unten weiter. Beinahe unverändert zur heutigen Zeit hingegen präsentieren sich die Geschäfte. Die Metzgerei Hottner gibt es immer noch, Königseder zog ein paar Häuser weiter und das Eiscafé Santin hat nur seinen Namen gewechselt. Nur die Kreissparkasse, die gibt es wirklich nicht mehr."Es stand in der Amberger Zeitung vor 25 Jahren" wurde durch die Reihe "Blick ins Fotoarchiv der Amberger Zeitung" ersetzt. Einmal wöchentlich greifen wir in unseren Fundus an Papier-Abzügen, die bis zurück in die 60er-Jahre reichen.