Zu moderner Popmusik zogen am Freitagabend die 38 Absolventen des mittleren und die 35 des qualifizierten Bildungsabschlusses in die Sporthalle der Luitpoldschule. "Das war jetzt wie der Einzug beim Wiener Opernball", sagte der städtische Schulreferent Wolfgang Dersch zu den jungen Leuten. Mit Zitaten berühmter Persönlichkeiten gab er ihnen seine Glückwünsche mit auf den künftigen Lebensweg.

Als weiterer Ehrengast verglich Schulrat Stephan Tischer die bisherige Laufbahn der Jugendlichen mit der Tour de France - mit allen Höhen und Tiefen, mit manchmal rasanten Abfahrten und Fehlbremsungen. Sie sollten zudem nicht vergessen, ihren Trainern zu danken. Auch wenn er meinte, dass es nun für sie der letzte Tag als Schüler sei, wird über ein Viertel mit dem Zeugnis in den Händen künftig wohl auf weiterführende Einrichtungen gehen.Rektorin Maria Schuller betonte in ihrer Rede ganz besonders die Unterstützung ihrer Abschlussklassen bei dem Projekt "Schüler helfen Schülern", in dem aktiv der Diskriminierung einzelner Personen und Gruppen entgegengewirkt wird: "Unser wichtigster Grundsatz weist darauf hin, dass jeder Mensch ein Individuum und Verschiedenheit normal ist!"Mit Gesangseinlagen, Klavierspiel und Tanz umrahmten die Schüler ihre besondere Feier. Als sie selbst das Wort ergriffen, um den Lehrern und ihren Eltern zu danken, stand der Gemeinschaftsgedanke außer Frage. "Die Zeit war schön. Und wir gehen wenn es am schönsten ist."