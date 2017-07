"Mit dem Bezirkssieg bei den Prüfungen für das Deutsche Sportabzeichen haben wir gezeigt, dass wir nicht nur musikalisch sind, sondern auch sehr sportlich", freut sich Rektorin Michaela Bergmann. Grund dafür ist die großartige Leistung ihrer Dritt- und Viertklässler bei dem oberpfalzweiten Wettbewerb.

Schnaittenbach. Die Grund- und Mittelschule nimmt jedes zweite Jahr an diesen Prüfungen teil. Es sei, so Bergmann, die höchste Auszeichnung außerhalb des Wettkampfsports und werde als Leistungsabzeichen für überdurchschnittliche und vielseitige körperliche Leistungsfähigkeit verliehen. "Die Schüler müssen ihre motorischen Grundfertigkeiten, Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordinationsgabe sowie ihre Schwimmfertigkeit unter Beweis stellen", informiert Rektorin Bergmann.Jede Lehrkraft, die in Schnaittenbacher Sport unterrichtet, trainiert mit den Kindern und nimmt die Leistungen im Unterricht ab. Fachoberlehrerin Thea Klose hatte bis dato die Koordination inne für Auswertung und Ergebnismeldung. Bei der Sportabzeichen-Runde 2016, die aktuelle läuft noch, hat die Grundschule mit 68 abgelegten Abzeichen in den dritten und vierten Klassen - das entspricht einer Erfolgsquote von 95,77 Prozent - den ersten Platz in der Oberpfalz erreicht und ist damit Bezirkssieger.Rektorin Bergmann, Stellvertreterin Gabi Schindler sowie Jonas Klein und Julian Frauendorfer aus den Schülerreihen wurden dafür im Freilandmuseum Neusath geehrt. Sie nahmen mit Freude und Stolz eine Urkunde sowie einen Scheck über 200 Euro entgegen.