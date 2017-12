Der Ostbayerischen Technischen Hochschule geht es ein bisschen wie einem Super-Model. Sie ist dazu verdammt, jung und attraktiv zu bleiben. Auch im 23. Jahr nach der Gründung ist ihr das gelungen, meint Präsidentin Andrea Klug.

Neue Studiengänge

Zwei Zielgruppen

Wir stehen vor einem Generationswechsel. Die Professoren der ersten Stunde gehen nach und nach in Ruhestand. OTH-Präsidentin Andrea Klug

Dafür sprechen die blanken Zahlen, die die Frau an der Spitze der Hochschule präsentiert, wenn sie Rückschau auf 2017 hält: 3132 Studenten sind aktuell eingeschrieben. Allein in Amberg kamen erst vor wenigen Wochen 500 Erstsemester hinzu. 85 Professoren forschen und lehren an der OTH, weitere 91 Lehrbeauftragte und 254 Mitarbeiter sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Hochschulbetriebs - Tendenz steigend."Wir stehen vor einem Generationswechsel", erklärt Klug. "Die Professoren der ersten Stunde gehen nach und nach in Ruhestand." Deswegen hat die OTH derzeit etliche Stellen ausgeschrieben. Sorgen, diese nicht besetzen zu können, muss sich die OTH-Präsidentin keine machen. "Wir sind offensichtlich ein attraktiver Arbeitgeber." Zum einen seien auch Wissenschaftler aus anderen Regionen durchaus bereit, in die Oberpfalz zu ziehen. Zum anderen könne die OTH auf ihren Nachwuchs zurückgreifen.Klug ist froh, dass nun auch der letzte im Kasernen-Zustand verbliebene Gebäudetrakt saniert und in das Hochschul-Ensemble integriert ist. In dem umgebauten Kompanie-Block ist der Amberger Technologie-Campus (ATC) eingezogen, der bereits auf der gegenüberliegenden Seite des Karees - hinter dem Kompetenzzentrum Kraft-Wärme-Kopplung - Büros unterhält. In den Räumen arbeiten OTH-Mitarbeiter an Projekten, die sie mit der Wirtschaft abstimmen. Wissens- und Technologietransfer ist das Stichwort.Der Schulterschluss mit den Unternehmen in der Region ist der OTH-Präsidentin wichtig. Auch an deren Bedürfnissen richtet die Hochschule ihre Weiterentwicklung aus. Dazu gehören neue Studiengänge. Zwei haben zum Start des Wintersemesters in Amberg ihren Betrieb aufgenommen: Industrie-4.0-Informatik und Medieninformatik. 150 junge Leute schrieben sich dafür ein. "Diese Entwicklung wird sich 2018 fortsetzen", kündigt Klug an. Zwei weitere neue Studiengänge für Amberg sind in Planung: Geo-Informatik und Landmanagement sowie Mechatronik und Digitale Automation. "Wir sind darauf fokussiert, was in der Region gebraucht wird." Gerade Geo-Informatik sei für die mittlere und nördliche Oberpfalz wichtig. Bisher konnte dieses Fach nur in München und Würzburg studiert werden.Die Vermessungsämter und das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) in Tirschenreuth suchten dringend Fachkräfte aus diesem Bereich. Gerade mit dem ALE will die OTH die Zusammenarbeit ausbauen. Erst im November ging die Hochschulleitung in den Räumen der Behörde in Klausur. 2018 soll das ALE zum "Innovativen Lernort" erklärt werden.Zwei neue Zielgruppen hat die Hochschule identifiziert: berufsbegleitende Studierende und Studenten aus dem Ausland. Deswegen stehen die Themen Weiterbildung und Internationalisierung weit oben auf Klugs Agenda für das neue Jahr. Konkret bedeutet das, dass die Einrichtung OTH-Professional, die in Weiden bereits vier berufsbegleitende Studiengänge anbietet, auch in Amberg etabliert werden soll. Beim Thema Internationalisierung steht die Vertiefung der Auslandskontakte an. 2018 feiert die Kooperation mit der Westböhmischen Universität Pilsen 20-jähriges Bestehen. Und die OTH setzt zunehmend auf englischsprachige Vorlesungen.Speziell am Standort Amberg legt Klug ein weiteres Augenmerk auf die Fächer Medien, Medienpädagogik und Digitale Bildung. "Hier möchten wir uns verstärkt weiterentwickeln", unterstreicht Klug.