"Die Welt bewegt sich" am Max-Reger-Gymnasium

Am Max-Reger-Gymnasium (MRG) gibt es ein Praxis-Seminar mit dem Titel "Die Welt bewegt sich". Unter der Leitung von Oberstudienrätin Veronika Frenzel stand laut einer Pressemitteilung zunächst die Frage im Raum, wo die nationalen Wurzeln der Schulfamilie liegen. Um das zu beantworten, erstellten die jungen Leute einen Fragebogen, der an alle Schüler des Gymnasiums verteilt wurde. Die Kinder und Jugendlichen sollten Auskunft darüber geben, aus welchen Ländern sie selbst beziehungsweise ihre Eltern und Großeltern stammen. Die Ergebnisse wurden anschließend in einer Weltkarte dargestellt. Ein Großteil der Vorfahren stammt aus der ehemaligen Sowjetunion, aber auch Länder wie Mexiko und die USA sind vertreten. Die Karte hat nun einen festen Platz im Schulgebäude. Bild: Martin Berger