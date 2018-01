Das Deckmäntelchen des Schweigens und schnelles Vergessen, darauf setzt der VW-Konzern in Sachen Diesel-Skandal. Doch die Justiz hat bekanntlich einen langen Atem.

Neuer Stichtag

Viel Taktieren

Der ist ihr auch in der Nacht von Silvester auf Neujahr nicht ausgegangen. Der 31. Dezember war von Verbraucherschutzverbänden mehrfach als Stichtag für Zivilklagen benannt worden. Das klappte offenbar. Allein beim hiesigen Landgericht gingen im Dezember noch 25 neue Verfahren ein, so dass laut Gerichtssprecher Uli Hübner derzeit 73 anhängig sind.Das mit dem 31. Dezember 2017 ist für Juristen nur eine Wahrheit. "Bis zu diesem Stichtag hat VW einen Verzicht auf die Einrede der Verjährung erklärt", erläuterte Hübner die Hintergründe. Das heißt, dass der Konzern von sich aus bereit war, bei eingehenden einschlägigen Zivilklagen bis zur Jahreswende eine Verjährung möglicher Ansprüche nicht geltend zu machen.Jetzt gebe es mit dem 31. Dezember 2018 einen neuen Stichtag, ergänzte Hübner. Dieses Datum resultiere aus dem Umstand, dass 2015 der Diesel-Skandal aufgeflogen und als ab diesem Zeitpunkt als bekannt vorausgesetzt werden kann. Je nach Lage des Einzelfalls sehen Juristen unterschiedliche Ansatzpunkte, um Käufern eines abgastechnisch manipulierten Diesels, die sich geprellt sehen, zu ihrem Recht zu verhelfen. Sei es der Vorwurf des Betrugs oder der arglistigen Täuschung, die Gewährleistung zugesicherter, aber nicht eingehaltener Qualitätsmerkmale, die Ziele solcher Klagen sind nicht minder vielfältig. Im Raum stehen die Rückabwicklung des Kaufvertrages, technische Nachbesserungen auf Kosten des Herstellers oder Ausgleichzahlungen für eine festzustellende Wertminderung.Eines haben die in Amberg anhängigen Klagen gemeinsam. Sie richten sich gegen im Landgerichtsbezirk ansässige Händler, nicht gegen den VW-Konzern. "Dann geben wir das Verfahren ab, weil ein anderer Rechtssitz greift", erklärte Hübner, wenn der Hersteller und nicht der Verkäufer die beklagte Partei ist. Bisher wurden in Amberg nur wenige Verfahren in Sachen Diesel-Skandal in erster Instanz entschieden. Ein Endurteil fiel im Sinne des Autokäufers aus. "Der Händler wurde zur Rücknahme und Rückzahlung unter Abzug eines entsprechenden Nutzungsentgeldes verurteilt", zitierte der Gerichtssprecher aus dieser Entscheidung. Es sei um einen Audi gegangen, Verkaufsdatum Juni 2015.Da der Streitwert bei diesen Zivilklagen in der Regel mit über 5000 Euro beziffert wird, landen die Verfahren erstinstanzlich beim Landgericht. Bisher zeichnet sich allerdings bundesweit noch keine einheitliche Rechtsprechung ab, so dass die zuständigen Gerichte nicht auf obergerichtliche Entscheidungen zurückgreifen können. Hübner geht deshalb davon aus, dass etliche der hier gefällten Urteile beim Nürnberger Oberlandesgericht (OLG) landen.Dort liegt derzeit allerdings noch keiner der Amberger Richtersprüche in Sachen VW, verwies OLG-Sprecher Friedrich Weitner auf derzeit insgesamt rund 55 in zweiter Instanz anhängige Verfahren. Allein bei einem Senat seien es 38, wobei 23 sich gegen den Autobauer und Händler zugleich richten würden. Mit ersten obergerichtlichen Entscheidungen an seinem Haus rechnet Weitner frühestens im zweiten Quartal. Denn es sei zu beobachten, dass viel taktiert und versucht werde, sich doch noch außergerichtlich zu einigen. Sprich, sich zu vergleichen, um die Verfahren ohne Urteil zu beenden.